BakanlÄ±k: Hamile Ã§ocuk sayÄ±sÄ± 115 deÄŸil 158

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n raporunda, Ä°stanbul Kanuni Sultan SÃ¼leyman Hastanesinde hamileliÄŸi bildirilmeyen Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n 115 deÄŸil, 158 olduÄŸu yer aldÄ±.

Ä°stanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde hamileliÄŸi bildirilmeyen 115 çocuÄŸa iliÅŸkin rapor hazÄ±rlayan SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, çocuklarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 115 deÄŸil 158 olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. BakanlÄ±k, 38 doktordan 33’ünü ‘kusurlu’ bularak, doktorlar için ‘aylÄ±ktan kesme’, ‘kÄ±nama’ ve ‘puan kesme’ cezalarÄ± verdi.

Hastaneye 5 aylÄ±k süreçte, toplam 115 hamile çocuk getirildiÄŸi ve bu durumun adli birimlere bildirilmediÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± bu çocuklarÄ±n durumuna iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda istismar sonucu hamile kalan çocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n 115 deÄŸil 158 olduÄŸu, bunlarÄ±n 37’sinin 15 yaÅŸ altÄ±nda olduÄŸu belirtildi. ÇocuklarÄ±n 1’i 12 yaÅŸÄ±nda, 5’i 13 yaÅŸÄ±nda, 11’i 14 yaÅŸÄ±nda, 20’si 15 yaÅŸÄ±nda, 71’i 16 yaÅŸÄ±nda, 50’si ise 17 yaÅŸÄ±nda.

158 çocuktan 34’ü için adli birimlere bildirimde bulunulduÄŸu, 124 çocuk için ise herhangi bir bildirimde bulunulmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AyrÄ±ca raporda, 2016 yÄ±lÄ±nda bin 260 çocuÄŸun hamileliÄŸinin tespit edildiÄŸi, bunlarÄ±n 64’ünün ise 15 yaÅŸ altÄ±nda olduÄŸu bilgisine yer verildi. Rapora göre, bu sayÄ± içinde Suriyeli mülteci çocuklar da yer alÄ±yor. (Ä°stanbul/MA)

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