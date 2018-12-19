2018’de hayatını kaybeden 50 önemli isim

Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hoca’sı, Bizim Aile’nin Yaşar Usta’sı Münir Özkul, Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan, Fantastik ve bilim kurgu eserleriyle alanında erkeklerin hegemonyasını kıran Ursula K. Le Guin, “Karmaşık bilimsel teorileri erişilebilir kılmasıyla hatırlanacak” Stephen Hawking, soul müziğin kraliçesi Aretha Franklin, Türkiye’de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcilerinden Ara Güler, ABD'nin eski başkanı George Bush, vahşi bir cinayetle öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı... 2018'de hayata veda eden bilim, sinema, edebiyat, müzik, siyaset, spor gibi alanların önde gelen isimlerini derledik.

5 OCAK - MÜNİR ÖZKUL

Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hoca’sı, Bizim Aile’nin Yaşar Usta’sı olarak belleklere kazınan Usta Oyuncu Münir Özkul’u 93 yaşında yitirdik.

Usta Oyuncu Münir Özkul hayatını kaybetti

5 OCAK - AYDIN BOYSAN

Mimar, Gazeteci ve Yazar Aydın Boysan 96 yaşında hayata veda etti.

Mimar Aydın Boysan yaşamını yitirdi

9 OCAK - YILMAZ ONAY

Oyuncu, Yönetmen, Çevirmen ve Yazar Yılmaz Onay, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Yılmaz Onay’ın ardından...

10 OCAK - EDDIE CLARKE

Heavy Metal grubu Motörhead’in gitaristi, ‘Fast’ lakaplı Eddie Clarke, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

15 OCAK - DOLORES O'RIORDAN

İrlandalı rock grubu Cranberries’in solisti Dolores O’Riordan 46 yaşında yaşamını yitirdi.

Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan yaşamını yitirdi

23 OCAK - HUGH MASEKELA

Güney Afrika cazının öncü ismi, apartheid karşıtı mücadelenin simge şarkıcılarından Hugh Masekela, 78 yaşında öldü.

Efsane cazcı Hugh Masekela yaşamını yitirdi

24 OCAK - URSULA K. LE GUIN

Fantastik ve bilim kurgu eserleriyle dünya edebiyatında kendine önemli bir yer edinen ABD’li yazar, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yazar Ursula K. Le Guin yaşamını yitirdi

13 ŞUBAT - PROF. DR. AGOP KOTOĞYAN

‘Kolsuz Agop’ olarak tanınan meşhur Dermatolog Prof. Dr. Agop Kotoğyan, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Dermatolog Prof. Doktor Agop Kotoğyan, hayatını kaybetti

14 ŞUBAT - NURAY HAFİFTAŞ

Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş, kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

Sanatçı Nuray Hafiftaş yaşamını yitirdi

8 MART - ERCAN YAZGAN

Felç geçirerek hastaneye kaldırılan Oyuncu Ercan Yazgan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

10 MART - NUR SUBAŞI

Seslendirme Sanatçısı Nur Subaşı, Şirinler adlı çizgi filmin de aralarında olduğu çok sayıda yapımda yer almıştı.

Seslendirme sanatçısı Nur Subaşı hayatını kaybetti

14 MART - STEPHEN HAWKING

İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı geniş kapsamlı çalışmalarıyla tanınıyordu. Onun ardından yapılan en anlamlı yorumlardan biri “Karmaşık teorileri erişilebilir kılmasıyla hatırlanacak” idi.

Fizik profesörü Stephen Hawking hayatını kaybetti

18 MART - HASAN CELAL GÜZEL

ANAP iktidarı döneminde bakanlık yapan, yıllarca gazetelerde köşe yazan Hasan Celal Güzel, 73 yaşında öldü.

Gazeteci Kürşat Akyol yaşamını yitirdi

2 NİSAN - ÜLKÜ TAMER

İkinci Yeni şiir akımının önemli temsilcilerinden olmasının yanı sıra oyuncu, gazeteci ve çevirmendi. 81 yaşında aramızdan ayrıldı.

Ülkü Tamer 81 yaşında hayatını kaybetti

2 NİSAN - DURSUN ALİ SARIOĞLU

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

3 NİSAN - WINNIE MADIKIZELA MANDELA

Güney Afrika’da ırkçı apartheid rejimiyle mücadelenin sembol isimlerindendi. Ülkede özgürlük hareketinin lideri ve ilk siyah başbakan Nelson Mandela’nın uzun süreli mücadele ve hayat arkadaşıydı.

Winnie Mandela hayatını kaybetti

6 NİSAN - PROF. DR. SEVDA AYDAN

‘Kaynanalar’ dizisinde canlandırdığı ‘Tijen’ karakteriyle hafızalara kazınsa da aynı zamanda ressam ve opera sanatçısıydı.

'Kaynanalar'ın 'Tijen'i Sevda Aydan hayatını kaybetti

13 NİSAN - MILOS FORMAN

Çekoslovakya göçmeni ABD’li film yönetmeni, 1975’te çektiği Guguk Kuşu ve 1984’te yönettiği Amadeus filmleriyle En İyi Yönetmen dalında Akademi ödülü kazanmıştı.

17 NİSAN - CEMAL SAFİ

Şarkılara dönüşen şiirleriyle tanınıyordu. Ya EvdeYoksan, Vurgun, Rüyalarım Olmasa gibi eserleri dillere pelesenk oldu.

Şair Cemal Safi yaşamını yitirdi

20 NİSAN - AVICII

Gerçek adı Tim Bergling olan İsveçli DJ, 29 yaşında hayatına son verdi.

19 MAYIS - BERNARD LEWIS

İngiliz asıllı ABD’li tarihçi, özellikle İslam tarihi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine çalışıyordu. 102 yaşında hayatını kaybetti.

22 MAYIS - PHILIP ROTH

Pulitzer ödüllü ABD’li yazar, Portnoy’un Feryadı, Pastoral Amerika, Bir Komünistle Evlendim gibi eserleriyle tanınıyordu. Çalışmalarında antisemitizmi sıkça işliyordu.

ABD'li Yazar Philip Roth yaşamını yitirdi

28 MAYIS - PROF. DR. SEMAVİ EYİCE

Türkiye’nin ilk Bizans Sanatı uzmanı olan Semavi Eyice, Bizantolog ve sanat tarihçisiydi.

4 HAZİRAN - JALAL MANSUR NURIDDIN

“Rap’in Büyükbabası” olarak anılan Jalal Mansur Nuriddin, 74 yaşında öldü. Nuriddin’in Müslüman olmadan önceki adı Alafia Pudim’di.

6 HAZİRAN - ÜMİT KAYIHAN

Ülke futbolunun gezgin teknik direktörlerinden Ümit Kayıhan, futbolcu olarak Altay’da Türkiye Kupası’nı kaldırıp, teknik direktör olarak Göztepe’yi Süper Lig’e çıkarmıştı.

Teknik Direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti

8 HAZİRAN - ANTHONY BOURDAIN

İntihar ederek yaşamına son veren ABD’li ünlü şef, Mutfak Sırları kitabı ve televizyon programlarıyla dünya çapında üne sahipti.

ABD’li Şef Anthony Bourdain otel odasında ölü bulundu

8 HAZİRAN - ERDOĞAN DEMİRÖREN

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, AKP iktidarına olan yakınlığıyla medya patronluğuna da soyunmuştu. Demirören’in Arşimidis Şirketi’nin mallarını haksız yere ele geçirdiğine ilişkin iddialar halen açıklığa kavuşmadı.

Erdoğan Demirören öldü, Erdoğan Demirören kimdir?

29 HAZİRAN - STEVE DITKO

Örümcek Adam’ın yaratıcılarından ABD’li çizgi roman yazarı 91 yaşında hayatını kaybetti.

11 TEMMUZ - DOĞAN HAKYEMEZ

Türkiye basketboluna oyuncu, menajer, yönetici olarak hizmet eden Doğan Hakyemez, 68 yaşında aramızdan ayrıldı.

Doğan Hakyemez yaşamını yitirdi

19 TEMMUZ - ŞİNOBU HAŞİMOTO

Akira Kurosava ile birlikte sinema dünyasını değiştiren eserlere imza atan Japon yönetmen, yapımcı ve yazar, 100 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kurosava ile ölümsüz eserlere imza atan Haşimoto 100 yaşında öldü

16 AĞUSTOS - ARETHA FRANKLIN

Muhteşem sesiyle tanınan ‘Soul müziğin kraliçesi’ 76 yaşında arkasında sayısız eser bırakarak yaşama veda etti.

'Soul müziğin kraliçesi' Aretha Franklin hayatını kaybetti

18 AĞUSTOS - KOFI ANNAN

Ganalı Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Kofi Annan hayatını kaybetti

20 AĞUSTOS - TURGUT BERKES

Türkiye’de Rock müziğin önemli isimlerinden Turgut Berkes’in tek albümü Kara Kutu, değeri yeterince bilinmemiş bir cevher olmayı sürdürüyor. Berkes, müzisyenliğinin yanı sıra ressam, çevirmen ve yazardı.

Müzisyen Turgut Berkes yaşamını yitirdi

22 AĞUSTOS - TORON KARACAOĞLU

Tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, Cüneyt Arkın dahil çok sayıda ismi seslendirmişti.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti

26 AĞUSTOS - JOHN MCCAIN

ABD’li senatör John McCain, Vietnam işgaline katılmış, Barack Obama’ya karşı Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmuştu.

ABD’li senatör John McCain yaşamını yitirdi

26 AĞUSTOS - NEIL SIMON

ABD’li oyun yazarı ve senarist, Broadway’in en üretken ve popüler yazarlarından biriydi.

1 EYLÜL - ARAM GÜLYÜZ

Ayşecik serisinden Yasemince’ye kadar 200’e yakın sinema filmi ve diziye imza attı.

Yönetmen Aram Gülyüz yaşamını yitirdi

6 EYLÜL - BURT REYNOLDS

ABD’li sinema oyuncusu, Boogie Nights filmiyle Altın Küre ödülü kazanmıştı.

ABD'li aktör Burt Reynolds hayatını kaybetti

6 EYLÜL - İSMET BADEM

Ülke basketbolunun önemli isimlerinden, eski milli sporcu ve yorumcu İsmet Badem, motosiklet kazası geçirerek yaşamını yitirdi.

İsmet Badem geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

12 EYLÜL - RACHID TAHA

Cezayirli şarkıcı, Rai müziği deyince akla gelen isimlerden biriydi.

Cezayirli Şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

1 EKİM - CHARLES AZNAVOUR

Şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve diplomat Charles Aznavour, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Charles Aznavour hayatını kaybetti

2 EKİM - CEMAL KAŞIKÇI

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında öldürülen Suudi Gazeteci Kaşıkçı’nın cinayeti, 2018’in en çok konuşulan olaylardan biri oldu. Veliaht Prens Selman, Kaşıkçı’nın infaz emrini vermekle suçlanıyor.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı kimdir?

15 EKİM - PAUL ALLEN

Microsoft’un kurucusu, dünyanın en zengin insanlarından biri ve NBA takımı Portland Trail Blazers’ın sahibiydi.

18 EKİM - ARA GÜLER

Türkiye’de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcilerindendi.

Usta fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti

27 EKİM - VICHAI SRIVADDHANAPRABHA

Leicester City’nin Taylandlı sahibi, West Ham’la oynanan maç sonrası helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Leicester City'nin sahibi, düşen helikopterde hayatını kaybetti

6 KASIM - COŞKUN BÜKTEL

Oyun Yazarı Coşkun Büktel, eserleri ve üslubuyla tiyatro dünyasının ayrıksı figürlerindendi.

12 KASIM - STAN LEE

Örümcek Adam, Hulk, Thor, Daredevil gibi ünlü çizgi romanların yaratıcısı, 95 yaşında öldü.

Çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti

26 KASIM - BERNARDO BERTOLUCCI

İtalya sinemasının en önemli isimlerinden Bernardo Bertolucci, Paris’te Son Tango, Son İmparator, Düşler, Tutkular ve Suçlar gibi filmlerin yönetmeniydi.

Hayatını kaybeden İtalyan Yönetmen Bernardo Bertolucci kimdir?

1 ARALIK - GEORGE BUSH

ABD’nin eski başkanlarından, ‘Baba Bush’, ilk Irak savaşı döneminde ve Sovyetler Birliği'nin son yıllarında ülkenin yöneticisiydi. Bush’un eşi Barbara Bush da 2018’de hayatını kaybetmişti.

Eski ABD Başkanı H. W. Bush hayatını kaybetti

17 ARALIK - KÜRŞAT AKYOL

51 yaşında hayata gözlerini yuman Gazeteci Kürşat Akyol, 30 yılı aşan gazetecilik serüveninin bir döneminde Evrensel’de de çalışmıştı.

Gazeteci Kürşat Akyol yaşamını yitirdi

Almanak - 2018'de işçi hareketinde neler yaşandı?