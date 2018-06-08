Mutfak Sırları kitabı ve televizyon programıyla tanınan ABD'li Şef Anthony Bourdain, otel odasında ölü bulundu.

ABD’li ünlü şef, Emmy ödüllü televizyon programı yapımcısı ve yazar Anthony Bourdain, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Program çekimleri için Fransa’nın Strasbourg kentinde bulunan Bourdain’in intihar ettiği bildirildi. Bourdain’i, yakın arkadaşı olarak bilinen Fransız Şef Eric Ripert’in otel odasında bulduğu aktarıldı.

Bourdain’in programlarının yayınlandığı CNN’den yapılan açıklamada “Meslektaşımız ve arkadaşımızın ölümünü bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz” denildi. Açıklamada “Macera severliği, iyi yemek sevgisi ve güzel hikayeleri Bourdain’i eşsiz bir hikaye anlatıcısı yapmıştı” denildi.

Bourdain, 2000 yılında çıkan Kitchen Confidential(Mutfak Sırları) kitabıyla ün kazanmış, televizyon programıyla 2 kez Emmy ödülüne layık görülmüştü. (DIŞ HABERLER)

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