Fizik profesörü Stephen Hawking hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim yazılı mektubunda, "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi.

Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı geniş kapsamlı çalışmalarla tanınıyordu.

Hawking, Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere adlı 1988'de yayımlanan bilim kitabında, büyük patlama (Big Bang), kara delikler, ışık konikleri, superstring kuramı kavramlarını açıklamıştı. Kitap 10 milyondan fazla sattı.

Ailesi, Hawking'le ilgili açıklamalarında şu ifadeler de yer aldı:

"Cesareti, azmi, mükemmelliği ve espri anlayışıyla dünya genelinde insanlara ilham verdi. Bir keresinde, 'Eğer sevdiğiniz insanların evi olmasaydı, kainat o kadar güzel bir yer olmazdı' demişti. Onu sonsuza dek özleyeceğiz."

STEPHEN HAWKING KİMDİR?

Hawking, 8 Ocak 1942'de İngiltere'nin Oxford kentinde dünyaya geldi.

Stephen Hawking'in hastalığı Amyotrofik Lateral Skleroz'un (ALS) ilk belirtileri 20 yaşında doktorasına başladığı sırada başladı.Kısa süre sonra Hawking tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Doktorlar, Hawking'in yakalandığı hastalık nedeniyle yalnızca iki yıl ömrü kaldığını söylemişti. Sesini kaybetti ve yazıları sese dönüştüren bir cihaz sayesinde konuşabiliyordu. İngiliz bilim insanı ise 76 yaşına kadar çalışmalarına devam edip birçok teoriye, kitaba imza attı. İki evlilikten üç çocuğu olan fizikçi Hawking hastalığına rağmen özel hayatındaki ve iş hayatındaki birçok zorluğun üstesinden geldi.

"Öğrenciyken yetenekliydim ama tembeldim” diyen Hawking, ALS teşhisinden sonra araştırmalarına yoğunlaştığını söylüyor. Hawking 1979'da Cambrige Üniversitesi'nde Isaac Newton için kurulan Lucas kürsüsünün başına gelerek, "profesör” unvanını aldı.

ALS HASTALIĞI NEDİR? ALS, sürekli ilerleyici nörolojik bir hastalıktır. ALS hastalığı, beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerinin ilerleyici dejenerasyonu olarak tanımlanır. Motor nöronların, kaslara uyarılar gönderemediği zaman kaslarda güçsüzlük başlıyor. Genellikle bir sendrom olarak adlandırılan ALS hastalığı, değişik görünümler sergileyebiliyor.

HAWKING'İN ESERLERİ

Zamanın Kısa Tarihi Evrene Açılan Gizli Anahtar George’nin Kozmik Hazine Avı George ve Büyük Patlama Benim Kısa Tarihim Büyük Tasarım Zamanın Daha Kısa Tarihi Çeviz Kabuğunda Evren Kara Delikler ve Bebek Evrenler Zamanın ve Uzayın Doğası

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 07:48

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