Şarkılara dönüşen şiirleriyle tanınan Şair Cemal Safi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KOAH hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutulan 80 yaşındaki Şair Cemal Safi, yaşamını yitirdi. Bir haftadan beri bulunduğu hastanede 17 Nisan Salı günü saat 20.00 sularında hayatını kaybetti.

Safi'nin cenaze namazı, 20 Nisan 2018 tarihinde Cuma namazını müteakip Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınacak.

CEMAL SAFİ KİMDİR?

Cemal Safi, 1938 yılında Samsun’da doğdu. Öğrenimine Sakarya İlkokulu'nda başladı. Samsun Sanat Okulu' nun Torna Tesviye bölümünden mezun oldu. 1959 yılında ailesiyle Ankara' ya taşındı. 1971 yılına kadar o dönemde sahibi oldukları Büyük Otel' de babasının yanında çalıştı. 38 yaşından sonra şiirlerini yazmaya başladı. Şiirlerini ilk defa Orhan Gencebay besteledi. 1989 Yılında Zekai Tunca’ nın bestelediği "Rüyalarım Olmasa", 1990 yılında Selçuk Tekay’ ın bestelemiş olduğu Vurgun' un güftekarı olarak Hürriyet Gazetesi’ nin Altın Kelebek, Milliyet Gazetesi’ nin Yılın En Sevilen On Şarkısı birincilik ödüllerini aldı. 1991 yılında yine Zekai Tunca’ nın bestelediği "Gözüm Kesmiyor" şarkısıyla Milliyet Gazetesi‘ nin, 1991 yılında TRT’ nin açmış olduğu yarışmada yine "İmkansız" şarkısıyla En İyi Türk Sanat Müziği ödülünü aldı.

1990 yılında "Bu Gece Kalıyorum" adında şiir kaseti çıkardı. 1993 yılına kadar yazdığı şiirleri, Vurgun adlı ilk kitabında yayınladı. 2000yılında "Sende Kalmış", 2002 yılında "Kıyamete Kırk Kala" ve 2008 yılında da "Ya Evde Yoksan" şiir kitapları yayımlandı.

Şairin bu güne kadar 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay ve Candan Erçetin gibi ünlü sanatçı ve besteciler tarafından 150 civarında şiiri bestelendi.

Safi, Türk Dil Kurumu tarafından, 2003 yılında yapılan Dil bayramında Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi. 2004 yılında Mihai Eminescu adına düzenlenen Eminescu madalyası aldı. Şiirleri İtalyanca, Rumence ve Arnavutça'ya çevrildi.

Bazı Şiirleri

· Ya Evde Yoksan

· İç Benim İçin

· Ayşen

· Vurgun

· Tek Hece (Aşk)

· Sende Kalmış

· İmkansız (Rüyalarım Olmasa)

· Aheste

· Mecbur muyum Ben

· Yeter Artık Daha Fazla Üzemezsin

· Eskici

· Git

· Senden Sadece Beni Sevmeni İstiyorum

· Telefonda Sen

· Bırak Beni Gideyim

· Kılavuzum Karga Çıktı Neyleyim

· Gelin Birlik Olalım (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 12:38

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