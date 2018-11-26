HayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°talyan YÃ¶netmen Bernardo Bertolucci kimdir?

YÃ¶netmen Bernardo Bertolucci, 77 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Bertolucci, Ä°talyan sinemasÄ±nÄ±n yetiÅŸtirdiÄŸi en Ã¶nemli yÃ¶netmenler arasÄ±nda sayÄ±lÄ±yor.

Ä°talyan Yönetmen Bernardo Bertolucci, 77 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Bertolucci'nin bir süredir kanser hastalÄ±ÄŸÄ±yla boÄŸuÅŸtuÄŸu belirtildi.

Bertolucci, Paris'te Son Tango, Son Ä°mparator, DüÅŸler, Tutkular ve Suçlar gibi filmlerin yönetmeniydi.

Ä°talyan Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini gibi isimlerle birlikte Ä°talyan yeni dalga sinemasÄ±nÄ±n önde gelen isimlerinden olan Bertolucci, Hollywood'a geçiÅŸini imleyen 'Son Ä°mparator' filmiyle 1987 yÄ±lÄ±nda Akademi Ödülü'nü kazandÄ±. 'Son Ä°mparator' toplamda 9 Oscar ödülüne layÄ±k görülmüÅŸtü.

1941'de Parma'da bir ÅŸairle öÄŸretmenin çocuÄŸu olarak dünyaya gelen Bertolucci, babasÄ±nÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Yönetmen, Senarist, Åžair Pier-Paolo Pasolini'nin asistanÄ± olarak sinemaya adÄ±m attÄ±.

Komünist kimliÄŸini de yansÄ±tan Devrimden Önce ve Konformist filmleriyle adÄ±nÄ± duyuran Bertolucci, 1972'de Marlon Brando ve Maria Schneider'in rol aldÄ±ÄŸÄ± Paris'te Son Tango filmiyle dünya çapÄ±nda ün kazandÄ±.

Bertolucci, 1976'daki 300 dakikalÄ±k 1900 filminde Robert De Niro, Gérard Depardieu and Burt Lancaster gibi isimlerle çalÄ±ÅŸtÄ±.

Çin'in baÅŸkenti Pekin'deki Yasak Åžehir'de çekim yapma ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±na sahip olduÄŸu 'Son Ä°mparator' filmiyle En Ä°yi Yönetmen Oscar'Ä±nÄ± kazanan Bertolucci'nin son filmi 2012 yapÄ±mÄ± Ben ve Sen'di.

'PARÄ°S'TE SON TANGO'DA TECAVÜZ SAHNESÄ° SKANDALI

Bertolucci, Paris'te Son Tango filminin çekimleri sÄ±rasÄ±nda, filmdeki tecavüz sahnesinin oyuncu Maria Schneider'in haberi olmadan çektiÄŸini itiraf etmiÅŸti. Bertolucci, bu sahneyi habersiz çekme fikrini Marlon Brando ile birlikte bulduklarÄ±nÄ± söylemiÅŸti. 2011’de hayatÄ±nÄ± kaybeden FransÄ±z oyuncu Schneider, bu sahneyle ilgili “AÅŸaÄŸÄ±lanmÄ±ÅŸ ve tecavüze uÄŸramÄ±ÅŸ hissettim. Brando benden özür dilemedi" demiÅŸti. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 12:39

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