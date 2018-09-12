Cezayirli ÅžarkÄ±cÄ± Rachid Taha hayatÄ±nÄ± kaybetti

Rai mÃ¼ziÄŸinin Ã¶nde gelen isimlerinden Cezayirli Rachid Taha, 59 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Rai müziÄŸinin önde gelen isimlerinden Cezayirli Rachid Taha, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Le Parisien gazetesi, ünlü sanatçÄ±nÄ±n ölüm haberini ailesinin duyurduÄŸunu yazdÄ±.

Haberde, 59 yaÅŸÄ±ndaki sanatçÄ±nÄ±n, dün akÅŸam, Paris'teki evinde uyurken geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bildirildi.

Taha, 1990'lÄ± yÄ±llarda "Ya Rayah" ve "Ida" gibi ÅŸarkÄ±larÄ±yla geniÅŸ kitleler tarafÄ±ndan tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 10 yaÅŸÄ±ndayken, Cezayir’in batÄ±sÄ±nda yer alan liman ÅŸehri Oran’dan Fransa’nÄ±n Alsace Bölgesi'ne göç etmiÅŸ bir ailenin çocuÄŸu olan Taha, Oran ÅŸehrine özgü müzik türü Rai tarzÄ± parçalarÄ±yla büyük beÄŸeni toplamÄ±ÅŸtÄ±.

Rai müziÄŸi, özellikle Cezayir'in FransÄ±z sömürgeciliÄŸine baÅŸ kaldÄ±rmasÄ± ve sömürüye karÅŸÄ± mücadele hareketlerinde önemli yer etmiÅŸti. Rai, 1980'li yÄ±llardan itibaren uluslararasÄ± çapta tanÄ±nmÄ±ÅŸ ve Taha'nÄ±n ÅŸarkÄ±larÄ± ile tüm dünyaya yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Taha'nÄ±n yeni bir albüm üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve 2019 baÅŸÄ±nda yeni albümüyle sevenleriyle buluÅŸmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 17:00

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