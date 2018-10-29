Leicester City'nin sahibi, dÃ¼ÅŸen helikopterde hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°ngiltere Premier Lig'de oynanan Leicester City-West Ham United maÃ§Ä± sonrasÄ± Leicester City'nin sahibi Srivaddhanaprabha'nÄ±n helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°ngiltere Premier Lig takÄ±mlarÄ±ndan Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nÄ±n, kulübün otoparkÄ±na düÅŸen helikopterde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Leicester City'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, kulübün sahibi Tayland asÄ±llÄ± 60 yaÅŸÄ±ndaki ünlü iÅŸ insanÄ± Srivaddhanaprabha'nÄ±n, cumartesi akÅŸamÄ± düÅŸen helikopterde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Srivaddhanaprabha'nÄ±n yanÄ±nda olan ve kimliÄŸi henüz açÄ±klanmayan dört kiÅŸinin de kazada hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kaydedildi. HayatÄ±nÄ± kaybeden diÄŸer dört kiÅŸiden birinin Srivaddhanaprabha'nÄ±n kÄ±zÄ± olduÄŸu iddia ediliyor.

Srivaddhanaprabha'nÄ±n özel helikopteri, cumartesi akÅŸamÄ± Leicester City-West Ham United karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan havalandÄ±ktan hemen sonra, King Power Stadyumu'nun yanÄ±ndaki otoparka çakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

VICHAI SRIVADDHANAPRABHA KÄ°MDÄ°R?

TaylandlÄ± milyarder iÅŸadam olan Vichai Srivaddhanaprabha, 4 Nisan 1958'de Bangkok'da doÄŸdu. Teknolojik ve elektronik ürünler satan "King Power Duty Free" elektronik maÄŸaza zincirinin kurucusu ve sahibiydi. 2010 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevine geldi. Srivaddhanaprabha, evli ve 4 çocuk babasÄ±ydÄ±.

Srivaddhanaprabha, Forbes’in zenginler listesinde toplam 4,9 milyar dolarlÄ±k servetiyle Tayland’Ä±n en zengin beÅŸinci iÅŸ insanÄ± olarak yer alÄ±yordu.

Srivaddhanaprabha, 2010 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiliz Leicester City futbol kulübünü 39 milyon sterlin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±n almÄ±ÅŸ, kulüp 2015-2016 sezonunda Barclays Premier League ÅŸampiyonu olmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 10:26

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