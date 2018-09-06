FotoÄŸraf: Kemberly Groue/Keesler Air Force Base
ABD'li aktÃ¶r Burt Reynolds hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD'li sinema oyuncusu Burt Reynolds 82 yaÅŸÄ±nda, aniden kalbinin durmasÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD'li sinema oyuncusu Burt Reynolds, 82 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Reynolds'Ä±n menajeri tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼nlÃ¼ oyuncunun kalp krizi geÃ§irmesinin ardÄ±ndan ABD'nin Florida eyaletinde bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve burada yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.
Televizyon kariyerine 1950'li yÄ±llarda baÅŸlayan Reynolds, 1962-1965 arasÄ±nda "Gunsmoke" adlÄ± diziyle tanÄ±nmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.
Beyaz perdeye 1972'de Ã§ekilen "Deliverance" adlÄ± filmle adÄ±m atan Reynolds, 1974'teki "The Longest Yard", 1977'deki "Smokey and the Bandit" filmleriyle Ã¼nÃ¼nÃ¼ pekiÅŸtirdi.
Reynolds, 1997'de Ã§ekilen "Boogie Nights" filmiyle AltÄ±n KÃ¼re'de "En Ä°yi YardÄ±mcÄ± Erkek Oyuncu Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, bu filmle Oscar Ã–dÃ¼lleri'ne aynÄ± dalda aday gÃ¶sterilmiÅŸti. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 22:49