ÅžarkÄ±cÄ±, sÃ¶z yazarÄ±, oyuncu ve diplomat Charles Aznavour 84 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

84 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±, oyuncu ve söz yazaÉ¾Ä± Charles Aznavour hayatÄ±nÄ± kaybetti. Aznavour’un vefat haberini FransÄ±z medyasÄ± duyurdu.

CHARLES AZNAVOUR KÄ°MDÄ°R?

AsÄ±l adÄ± Shahnour Vaghenag Aznavourian, Charles Aznavour sahne adÄ±yla tanÄ±nmaktadÄ±r. 22 MayÄ±s 1924; PaÉ¾is FransÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ±, söz yazarÄ±, oyuncu ve diplomat Aznavour, Fransa'nÄ±n en popüler ve kalÄ±cÄ± sanatçÄ±laÉ¾Ä±ndan biridiÉ¾.

Ermeni kökenli bir ailenin oÄŸlu olarak 22 MayÄ±s 1924'te Paris`te dünyaya geldi. Fransa'ya Gürcistan'dan göç eden babasÄ± Michael Aznavourian ÅŸarkÄ±cÄ±, AdaρazarÄ±'ndan göç eden annesi Knar Baghdasarian ise oyuncuydu. "Caucase" isimde biÉ¾ lokantalatÄ± vardÄ±. SanatçÄ± bir aileden geldiÄŸinden küçük yaÅŸta tiyatroyla tanÄ±ÅŸan Aznavour, henüz dokuz yaÅŸÄ±ndayken oyunlarda rol alÄ±p ÅŸarkÄ± söylemeye baÅŸladÄ±. Küçük kumpanyalarda ÅŸarkÄ± söyleyeÉ¾ek baÅŸlayan kariyerinin dönüm noktasÄ± ünlü FÉ¾ansÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ± Edith Piaf'la tanÄ±ÅŸmasÄ± oldu. Piaf'la birlikte Amerika'ya ve Avrupa'nÄ±n çeÅŸitli kentlerine düzenledikleri turneleÉ¾ sonucu dünyaca ünlü biÉ¾ ÅŸarkÄ±cÄ± haline geldi.

AltÄ± dilde (FransÄ±zca, Ä°ngilizce, Ä°talyanca, Ä°spanyolca, Almanca ve Rusça) dilde ÅŸarkÄ± söyleyebilen çok yönlü biÉ¾ sanatçÄ± olan Aznavour'un dünyanÄ±n dört bir yanÄ±nda pek çok hayranÄ± vardÄ±r. Ana dili FÉ¾ansÄ±zca dÄ±ÅŸÄ±nda, Ä°ngilizce ve Almanca da konuÅŸur, ama Ermenice bilmemektedir. Bugüne dek, altmÄ±ÅŸa yakÄ±n filmde rol alan AznavouÉ¾ yüzleÉ¾ce beste yaρmÄ±ÅŸ ve ÅŸaÉ¾kÄ± sözleÉ¾i yazmÄ±ÅŸtÄ±É¾. "Fransa`nÄ±n FÉ¾ank SinatÉ¾a'sÄ±" olarak da lanse edilen Aznavour'un hemen hemen bütün paÉ¾çalarÄ± aÅŸkla ilgilidiÉ¾. 1970'lerde "Dance in the Old Fashioned Way" ve "She" paÉ¾çalarÄ±yla Ä°ngilteÉ¾e'de büyük baÅŸarÄ± elde etti.

1988'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± depremle aÄŸÄ±r yaralar alan Ermenistan'a "Ermenistan için Aznavour" adlÄ± bir vakÄ±f kurarak maddi manevi yardÄ±mlarda bulundu. Bu çabalarÄ± nedeniyle Ermenistan Hükümeti 2004 yÄ±lÄ±nda ülkenin en yüksek mertebesi olan "Ermenistan Ulusal ÐšahramanÄ±" ödülüne layÄ±k görmüÅŸtür. 2008 yÄ±lÄ±ndada Serj SarkisyanÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± kararname ile Aznavour'a Ermenistan vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± verilmiÅŸ ayrÄ±ca 2009 yÄ±lÄ±nda Ermenistan'Ä±n Ä°sviçre Büyükelçisi olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca 2009 yÄ±lÄ±ndan itibaren BirleÅŸmiÅŸ Milletler'de Ermenistan'Ä±n daimi delegesi olmuÅŸtur.

60'tan fazla filmde oynayan Aznavour, François Truffaut'nun Tirez sur le pianiste filminde Édouard Saroyan karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. 2002 yÄ±lÄ±nda Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ±nÄ± konu alan Ermeni asÄ±llÄ± ÐšanadalÄ± yönetmen Atom Egoyan'Ä±n Ararat filminde rol aldÄ±. Son olarak 2006 tarihli, hikâyesini Costa-Gavras'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ±, yönetmenliÄŸini Laurent Herbiet'nin yaρtÄ±ÄŸÄ± AlbayÄ±m adlÄ± filmde Peder Rossi karakterini canlandÄ±rdÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 15:28

www.evrensel.net