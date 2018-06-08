Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören öldü. Erdoğan Demirören kimdir? Demirören holdingin şirketleri handileridir?

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde hayatını kaybettiği yöündeki iddialar üzerine Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada Demirören'in yoğun bakımda olduğu ve belirtilerek "Durumu kritikliğini muhafaza etmektedir" denilmişti. Yapılan yeni açıklamada Erdoğan Demirören'in hayatını kaybettiği duyruldu.

Son bir yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Demirören, son olarak Doğan Medya Grubunu satın alarak gündeme gelmişti.

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

Bursa İnegöllü olan Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya geldi. Erdoğan Demirören'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibidir. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde büyük gruplar arasında yer alıyor. Demirören aynı zamanda Özel Ata Lisesi'nin de sahibidir. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.

Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğdu. Saint Benoit Lisesi orta bölümünden mezunu oldu. 1956-57 senelerinde Beşiktaş'ta ve Emniyet'te profesyonel olarak futbol oynadı. Babası Şükrü Demirören`in 1957 yılında vefatı neticesinde babasının kurucusu olduğu Sirkeci'de oto yedek parça ithalatı ve pazarlaması konusunda faaliyette bulunan "Kolaylık Oto" şirketinin başına geçti.

Türkiye'nin ilk gaz şirketini 1971'de devren satın aldı. Şirket sayısı kısa sürede 48'e çıktı.

Demirören Grubu'nun başında yer alan Erdoğan Demirören, Kanlıca ile Anadolu Hisarı arasında bulunan Marki Ahmet Necip Bey Yalısı'nda oturuyordu.

Tülin Demirören ile evli olan Erdoğan Demirören, 3 çocuk babasıdır. Kendisine Haliç Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verilmiştir.

Demirören Şirketler Gurubunun sektörel olarak belli başlı firmaları şunlardır:

LPG Gurubu: Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San AŞ., Milangaz AŞ., Likidgaz A.Ş., Mutfakgaz A.Ş., Güneşgaz A.Ş.

Demirören Tüp İmalat A.Ş: LPG Tevzi Şirketlerinin, çeşitli ebattaki tüp ihtiyaçlarını, bu tüplerin vana ve subap ihtiyaçlarını karşılamak üzere İzmir/Bornova'da faaliyetlerini sürdürmektedir.

Parsat A.Ş.: İstanbul/Avcılar'da bulunan ve otomotiv yan sanayi kuruluşlarından Parsat Piston San. ve Tic. A.Ş. Alman Kolbenschmidt Lisansı ve işbirliği ile 1970 yılından bu yana çeşitli ebatta üretilen pistonları iç piyasaya ve dış paraza satmaktadır.

Ata Eğitim A.Ş.: İstanbul Balmumcu`da bulunan kendi binasında hizmet vermekte olan Özel Ata Lisesi, anaokulu, ilköğretim ve lise bölümlerinde faaliyet göstermektedir.

Son olarak Doğan Medya Grubunu satın alımasıyla gündeme gelmiştir.

Doğan Yayın Holding, Demirören'e satıldı

DEMİRÖREN HAKKINDAKİ CİNAYET İDDİALARI

Taraf Gazetesi, 20 Mayıs 2013 tarihli haberinde Genelkurmay Başkanlığı’na ait olduğunu iddia ettiği 1982 tarihli belgeye dayanarak, Erdoğan Demirören’in, Arşimidis Şirketi’nin mallarının haksız yere ele geçirilmesinde, bu şirketin sahibinin ve bir tuğla fabrikatörünün ölümünde parmağı olduğunu yazdı. Haberde Başbakanlığa kadar ulaşan soruşturma belgelerinin Semra Özal tarafından Başbakanlık masasından alınıp, Demirören ailesine ulaştırıldığı ve ardından da konunun sümen altı edildiğı aktarılıyor.

Bu iddialar 6 Kasım 1988 tarihli '2000’e Doğru' dergisinde ve 1989 yılında da Merdan Yanardağ imzasıyla Güneş Gazetesi’nde de yer almıştı. Evrensel'in ekonomi yazarı Bülent Falakaoğlu da bu iddiları 27 Mayıs 2013 tarihli köşeşine taşımıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 12:29

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