Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± kimdir?

TÃ¼rkiye'deki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alÄ±namayan Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± kimdir?

2 Ekim'de evlilik için ihtiyaç duyduÄŸu belgeleri almak amacÄ±yla Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na giren ve bir daha kendisinden haber alÄ±namayan Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n geçmiÅŸi ve falliyetleri merak konusu oldu.

Suudi yetkililer KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsolosluktan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerken, Türk yetkililer KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldürüldüÄŸünü söylüyor. Türk Arap Medya DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Turan KÄ±ÅŸlakçÄ± ise "Bize ulaÅŸan bilgi, öldürüldüÄŸü yönünde. Bu kesinleÅŸti" diyor ve KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta barbarca öldürüldüÄŸünü aktarÄ±yor.

BasÄ±ndan yer alan haberlerden Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n geçmiÅŸini ve faaliyetlerini derledik.

1958 yÄ±lÄ±nda Medine’de doÄŸan Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±, ilk ve orta eÄŸitimini Suudi Arabistan’da tamamladÄ±, 1982’de ise Indiana State Üniversitesi’nden iÅŸletme yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.

Üniversite sonrasÄ±nda ülkesine dönerek gazetecilik faaliyetlerine baÅŸladÄ±. OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon da dahil olmak üzere çeÅŸitli günlük ve haftalÄ±k Arap gazeteleri için muhabirlik yaptÄ±. 1987-95 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin ile Afganistan ve Sudan'da söyleÅŸiler yaptÄ±. 1991-1999 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Al Madina gazetesinde editörlük, yazÄ± iÅŸleri müdürlüÄŸü ve genel yayÄ±n yönetmenliÄŸi vekilliÄŸi yaptÄ±. Bu süreçte Afganistan, Cezayir, Kuveyt, Sudan ve birçok Orta DoÄŸu ülkesinden yabancÄ± medya kuruluÅŸlarÄ± için haberler hazÄ±rladÄ±.

Daha sonra Suudi Arabistan’Ä±n Ä°ngilizce yayÄ±n yapan gazetesi Arab News'te genel yayÄ±n yönetmeni yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak 4 yÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan Suudi Arabistan'da reform isteyenler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesinin yazÄ± iÅŸleri müdürü oldu. Gazetede ülkedeki dini yapÄ±yÄ± eleÅŸtiren makalelerinin çÄ±kmasÄ± üzerine 52 gün sonra Suudi Arabistan hükümeti tarafÄ±ndan kovuldu.

Görevinden el çektirildikten sonra ülkesini terk edip Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'ya gitti. Ä°ngiltere ve ABD'de Suudi Arabistan BüyükelçiliÄŸi yapan Prens Türki al Faysal'Ä±n ekibine danÄ±ÅŸman olarak katÄ±ldÄ±. Prens Turki Al Faysal El Saud’a medya danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

Nisan 2007’de bir kez daha Al Watan'Ä±n yazÄ± iÅŸleri müdürlüÄŸüne getirildi. Ancak 17 MayÄ±s 2010’da gazetede yayÄ±nlanan eleÅŸtirel yazÄ±lar nedeniyle bir kere daha istifa etmek zorunda kaldÄ±.

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±, Al Watan'daki görevden ikinci kez ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Al Arab News Channel, MBC, BBC, El Cezire ve Dubai TV dahil olmak üzere birçok kanalda yorumcu olarak görev yaptÄ±.

BBC Türkçe'nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre bu süreçte Arap ülkelerinde yayÄ±nlanan Al Hayat gazetesinde köÅŸe yazmaya devam etti. Gazetede 5 yÄ±l boyunca yayÄ±nlanan yazÄ±larÄ±, AralÄ±k 2016'da, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± eleÅŸtiren açÄ±klamalarÄ± nedeniyle yayÄ±nlanmadÄ±.

Arap basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Trump'Ä± eleÅŸtirmesi nedeniyle Suudi Arabistan'Ä±n kendisine gazete, televizyon ve konferans yasaÄŸÄ± getirdiÄŸi yer aldÄ±.

Eylül 2017'den itibaren ABD'de yaÅŸamaya ve Washington Post gazetesinde köÅŸe yazmaya baÅŸladÄ±. YazÄ±larÄ±nda Suudi Arabistan'Ä±n Katar'a yönelik politikalarÄ±nÄ± ve Yemen savaÅŸÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Suudi Arabistan'da 2017'de yolsuzluÄŸa karÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanan ve çok sayÄ±da prensin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonun, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n iktidarÄ±nÄ± pekiÅŸtirme operasyonu olduÄŸunu savundu.

Ülkesinden ayrÄ±lÄ±k kararÄ± hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± yazÄ±: "Birkaç yÄ±l önce bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±m gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda çok acÄ± çektim. Hiçbir ÅŸey söylemedim. Ä°ÅŸimi veya özgürlüÄŸümü kaybetmek istemiyordum. Ailemden endiÅŸe ediyordum. Åžimdi farklÄ± tercihlerde bulundum. Evimi, ailemi ve iÅŸimi arkamda bÄ±rakmam gerekti ama düÅŸüncelerimi söylüyorum. Aksini yapmak cezaevlerinde çürüyen insanlara haksÄ±zlÄ±k olurdu. Pek çok kiÅŸinin konuÅŸamadÄ±ÄŸÄ± bir dönemde konuÅŸabiliyorum."

KaÅŸÄ±kçÄ±, ülkedeki din eÄŸitiminin gözden geçirilmesi gerektiÄŸini, bu eÄŸitimin yalnÄ±zca dini okullarda verilmesini ve sadece bir dinin anlatÄ±lmamasÄ±nÄ± savunuyordu. YazÄ± iÅŸleri müdürlüÄŸünü yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde Al Watan'da da ülkedeki radikal Ä°slamcÄ±lÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtiren yazÄ±lar ve karikatürler yayÄ±nlanmasÄ±, din adamlarÄ±nÄ±n tepkisini çekmiÅŸti. KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n görevine son verilmesinden önce kÄ±demli bir din adamÄ±, gazetenin alÄ±nmasÄ±nÄ±n günah olduÄŸunu söyleyen bir fetva yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±.

Alman Spiegel dergisine göre KaÅŸÄ±kçÄ± 2011'de Arap baharÄ± sÄ±rasÄ±nda Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da "Mutlak monarÅŸinin devri bitti. Tek çare demokrasi" ifadelerini dile getirmiÅŸti. Dergi, "Suudi Arabistan'da baÅŸka biri bu sözleri söylese sorgulanÄ±r ve hapse atÄ±lÄ±rdÄ±" yorumunda bulunmuÅŸtu.

KaÅŸÄ±kçÄ±, yazÄ±larÄ±nda eleÅŸtirilerin yanÄ± sÄ±ra övgülere de yer veriyor, Veliaht Prens Muhammed'in 2030 vizyonunu desteklediÄŸini söylüyordu.

KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± 25 yÄ±ldÄ±r tanÄ±yan arkadaÅŸÄ± Halit Safuri ise KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n MÄ±sÄ±r'da Müslüman KardeÅŸler iktidarÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan askeri darbeyi desteklememesinin kraliyet ailesi ile temel ayrÄ±lÄ±klarÄ±ndan biri olduÄŸunu söyledi.

Öte yandan KaÅŸÄ±kçÄ±, AKP iktidarÄ±yla da iliÅŸki içindeydi. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KaÅŸÄ±kçÄ± için "Cemal Bey benim çok eskiden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m bir gazeteci, bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z" ifadelerini kullandÄ±. ErdoÄŸan'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ± Yasin Aktay da Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için "Bilinmeyen bir insan deÄŸil. Dünya çapÄ±nda bir insan. Türkiye’de de tanÄ±nan bir insan. Benim de ÅŸahsi bir dostluÄŸum var. GörüÅŸleri ilgiyle izlenmesi gereken bir insan" dedi.

Türkiye vatandaÅŸÄ± niÅŸanlÄ±sÄ± Hatice Cengiz ile evlenmek için gerekli yasal iÅŸlemleri halletmek üzere 2 Ekim 2018'de Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na giden Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'dan bir daha haber alÄ±namadÄ±.

Kendisinden haber alÄ±namamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yazÄ±larÄ±nÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± Washington Post gazetesi KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n köÅŸesini boÅŸ bÄ±rakarak yayÄ±nladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

'Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kesinleÅŸti' iddiasÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 17:51

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