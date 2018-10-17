KaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gÃ¶ren usta fotoÄŸrafÃ§Ä± Ara GÃ¼ler, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Usta fotoÄŸrafçÄ± Ara Güler, tedavi gördüÄŸü hastanede 90 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Türkiye'de yaratÄ±cÄ± fotoÄŸrafçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n uluslararasÄ± alanda ün kazanmÄ±ÅŸ en önemli temsilcisi olan Ara Güler, tedavi gördüÄŸü Florence Nightingale Hastanesi'nde vefat etti.

Doktor Zafer Gökay, Güler'in yakÄ±nlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Serviste 3 kez resüsitasyona cevap vermiÅŸ, yoÄŸun bakÄ±mda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazÄ±k ki döndüremedik, baÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun. Tamamen kalp yetersizliÄŸi" dedi.

ARA GÜLER KÄ°MDÄ°R?

FotoÄŸraf: Ä°sa Terli/AA

Türkiye'de yaratÄ±cÄ± fotoÄŸrafçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n uluslararasÄ± alanda ün kazanmÄ±ÅŸ en önemli temsilcisidir.

Ara Güler 16 AÄŸustos 1928'de BeyoÄŸlu, Ä°stanbul'da doÄŸdu. Tam adÄ± Aram Güleryan'dÄ±r. Annesinin adÄ± Verjin'dir. EczacÄ± olan babasÄ± "Dacat Güler" Giresun'un Åžebinkarahisar ilçesi, YaycÄ± Köyü'nden 6 yaÅŸÄ±ndayken okumak için Ä°stanbul'a gelmiÅŸtir.

Ara Güler 1951 yÄ±lÄ±nda KuruçeÅŸmedeki Getronagan Ermeni Lisesi'nden mezun oldu. Lisedeyken film stüdyolarÄ±nda sinemacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n her dalÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken Muhsin ErtuÄŸrul'un tiyatro kurslarÄ±na devam etti. Çünkü yönetmen veya oyun yazarÄ± olmak istiyordu.

1950'de Yeni Ä°stanbul gazetesinde gazeteciliÄŸe baÅŸlarken aynÄ± zamanda Ä°stanbul Üniversitesi Ä°ktisat Fakültesine devam etti.

Ara Güler'e lise yÄ±llarÄ±nda babasÄ± ilk 35 milimlik film makinesini ve bir fotoÄŸraf makinesi alÄ±p Yeni Ä°stanbul gazetesine 'foto muhabiri' olarak iÅŸe girmesine yardÄ±mcÄ± olmuÅŸtur. Ä°lk çektiÄŸi fotoÄŸraf, 1950 yÄ±lÄ±nda Ticaniler denen gerici bir grubun kÄ±rdÄ±klarÄ± GümüÅŸsuyu'ndaki Atatürk heykelinin fotoÄŸrafÄ±dÄ±r.

FotoÄŸraf: Ä°sa Terli/AA

1958'de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakÄ±n doÄŸu foto muhabirliÄŸi görevlerini üstlendi.

1961'de askerlik görevini tamamladÄ± ve Hayat Dergisi'nde fotograf bölüm ÅŸefi olarak çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. AynÄ± yÄ±llarda Henri Cartier Bresson ile tanÄ±ÅŸarak Paris Magnum Ajans'Ä±na katÄ±ldÄ± ve Ä°ngiltere'de yayÄ±mlanan Photography Annual antalojisi onu dünyanÄ±n en iyi 7 fotoÄŸrafçÄ±sÄ±ndan biri olarak tanÄ±mladÄ±. Yine o yÄ±lda ASMP'ye (Amerikan Dergi FotografcÄ±larÄ± DerneÄŸi) tek Türkiyeli üye olarak kabul edildi.

SavaÅŸ foto-muhabirliÄŸi de yapan Ara Güler, 4 tane savaÅŸa gitti. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± savaÅŸlarda çektiÄŸi fotoÄŸraflar, dünya çapÄ±nda çeÅŸitli dergi ve gazetelerde yayÄ±mlandÄ±. ÇektiÄŸi bir savaÅŸ fotoÄŸrafÄ± Times dergisine kapak oldu.

1962'de Almanya'da çok az fotoÄŸrafcÄ±ya verilen Master of Leicaünvan'Ä±nÄ± kazandÄ±. Ä°sviçre'de çÄ±kan "Camera" dergisinde kendisine özel bir sayÄ± ayÄ±rdÄ±.

1964'de Mariana Noris'in ABD'de basÄ±lan "Young Turkey" adlÄ± yapÄ±tÄ±nda fotograflarÄ± kullanÄ±ldÄ±.

1967'de Japonya'da çÄ±kan Photography of the World anttolojisinde Richard Avedon ile birlikte bir dizi fotografÄ± yayÄ±nlandÄ±. 1967'de Kanada'da açÄ±lan "Ä°nsanlarÄ±n DünyasÄ±na BakÄ±ÅŸlar" sergisinde, 1968'de New York Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Renkli FotografÄ±n On UstasÄ±" adlÄ± sergide aynÄ± yÄ±l Almanya'da, Köln'de Fotokina FuarÄ±'nda yapÄ±tlarÄ± sergilendi.

1970'de "Türkei" adÄ±nda fotograf albümü Almanya'da yayÄ±mlandÄ±.

FotoÄŸraf: Erhan Sevenler /AA

Sanat ve sanat tarihi konularÄ±ndaki fotograflarÄ± ABD'de Time-Life, Horizon ve Nesweek kitap bölümlerince ve Ä°sviçre'de Skira YayÄ±nevi tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±. 1971'de Lord Kinross'un "Hagia-Sophia" (Ayasofya) kitabÄ±nÄ±n fotograflarÄ±nÄ± çekti.

Yine Skira yayÄ±nevince 1971 yÄ±lÄ±nda, Picasso'nun 90. yaÅŸ kutlamasÄ± için hazÄ±rlanan "Picasso Metamorphose et unite" adlÄ± kitap için yaptÄ±ÄŸÄ± röportaj, ünlü ressamÄ±n ÅŸatosunda gerçekleÅŸti. Bu röportaj sÄ±rasÄ±nda fotoÄŸraf çektirmeyi sevmemesiyle bilinen Picasso'nun çok sayÄ±da fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekmeyi baÅŸardÄ±.

1972'de Paris Ulusal KitaplÄ±k'ta sergisi açÄ±ldÄ±.

1975'de ABD'ye davet edildi ve birçok ünlü ABD'linin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çektikten sonra "YaratÄ±cÄ± AmerikalÄ±lar" adlÄ± sergisini dünyanÄ±n birçok kentinde sergiledi. Yine aynÄ± yÄ±l Yavuz zÄ±rhlÄ±sÄ±nÄ±n sökülmesini konu alan "KahramanÄ±n Sonu" adlÄ± bir belgesel film çekti.

1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin foto muhabirliÄŸi dalÄ±ndaki birincilik ödülünü aldÄ±.

1980'de fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± Karacan YayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bastÄ±ÄŸÄ± Fotograflar adlÄ± kitabÄ±nda basÄ±ldÄ±.

1986'da Hürriyet VakfÄ±'nca basÄ±lan Prof. Abdullah Kuran'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± "Mimar Sinan kitabÄ±"'nÄ± fotoÄŸrafladÄ±.

AynÄ± kitap 1987'de Institute of Turkish Studies tarafÄ±ndan Ä°ngilizce olarak yayÄ±nlandÄ±.

1989'da Ara Güler'in SinemacÄ±larÄ± kitabÄ± basÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Mustafa YalçÄ±n/AA

1991'de DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± için Halikarnas BalÄ±kçÄ±sÄ±'nÄ±n (Cevat Åžakir KabaaÄŸaçlÄ±) "The Sixth Continent" adlÄ± kitabÄ±nÄ± fotoÄŸrafladÄ±. Bu arada bütün dünyayÄ± gezerek foto röportajlar yaptÄ± ve bunlarÄ± Magnum AjansÄ± ile dünyaya duyurdu.

Ä°smet Ä°nönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü kiÅŸi ile röportajlar yaptÄ± ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çekti.

YÄ±llarca üstünde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Mimar Sinan yapÄ±tlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± 1992'de Fransa'da, ABD ve Ä°ngiltere'de "Sinan, Architect of Soliman the Magnificent" adlÄ± kitabÄ± yayÄ±mlandÄ±. AynÄ± yÄ±l "Living in Turkey" adlÄ± kitabÄ± Ingiltere, ABD ve Singapur'da "Turkish Style" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla, Fransa'da "Demeures Ottomanes de Turquie" adÄ±yla yayÄ±mlandÄ±.

1994'de "Eski Ä°stanbul AnÄ±larÄ±", 1995'de "Bir Devir Böyle Geçti", "YitirilmiÅŸ Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü" fotoÄŸraf kitaplarÄ± yayÄ±mlandÄ±.

Ara Güler'in fotoÄŸraflarÄ± Paris Ulusal KitaplÄ±kta, ABD'de Rochester Georg Eastman Müzesi'nde Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu'nda bulunuyor. Köln Mueseum Ludwing'de Das Imaginare Photo Museum'da fotoÄŸraflarÄ± sergileniyor. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

FotoÄŸraf tarihinden gÃ¼ncelliÄŸeâ€¦

Ara GÃ¼ler MÃ¼zesi aÃ§Ä±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 00:23

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