Gazeteci Kürşat Akyol yaşamını yitirdi

Gazeteci Kürşat Akyol 51 yaşında hayatını kaybetti. Akyol, bir süredir kanserler mücadele ediyordu.

1967 İzmir doğumlu Kürşat Akyol, 30 yılı aşkın gazetecilik kariyerinde Günaydın, Cumhuriyet, Radikal ve Karşı gazetelerinin yanı sıra Kanal 6 televizyonu ve BBC Türkçe Servisi’nde çalıştı. Akyol gazetemiz Evrensel'de de dış haberler servisinde çalışmıştı.

Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR), Al Monitor ve Deutsche Welle’de de haber ve röportajları yayınlanan Akyol, "Dip dalga geliyor mu?" başlıklı son yazısını WDR/Sansürsüz Türkiye için kaleme almıştı.

Kürşat Akyol'un cenazesi ikindi namazının ardından İstanbul Üsküdar'daki Şakirin Camiinden uğurlanacak. (MEDYA SERVİSİ)