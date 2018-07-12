DoÄŸan Hakyemez yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

TÃ¼rkiye basketbolunun Ã¶nde gelen isimlerinden DoÄŸan Hakyemez, 68 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

Antalya'da geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nan eski basketbolcu ve yönetici DoÄŸan Hakyemez, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kontrol için gittiÄŸi hastanede operasyonun ardÄ±ndan kalp krizi geçiren Hakyemez, yoÄŸun bakÄ±mda yapÄ±lan müdahaleye raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Basketbol Ä°l Temsilcisi Soner Yasak, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Bypass oldu, ardÄ±ndan kanama devam edince kalp krizi sonucu vefat etti. Çok derin üzüntüsünü yaÅŸÄ±yoruz, kÄ±ymetli bir aÄŸabeyimizdi, duayendi. Spor camiasÄ± önemli bir ismi kaybetti." dedi.

TBF VE KULÜPLERDEN AÇIKLAMALAR

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve kulüpler, DoÄŸan Hakyemez'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi sebebiyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajlarÄ± yayÄ±mladÄ±.

TBF'den yapÄ±lan açÄ±klamada, "A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'mÄ±zÄ±n eski oyuncularÄ±ndan ve yöneticilerinden DoÄŸan Hakyemez'in vefatÄ±nÄ± derin bir üzüntüyle öÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakÄ±nlarÄ±na ve basketbol camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." denildi.

Anadolu Efes Kulübü mesajÄ±nda "Antalya'da tedavi gören basketbolun efsane isimlerinden DoÄŸan Hakyemez'in vefatÄ±nÄ±n derin üzüntüsü içerisindeyiz. BaÅŸta ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm spor camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübünden yapÄ±lan açÄ±klamada "Türk basketbol tarihinin önemli isimlerinden biri olan, ülke basketboluna sayÄ±sÄ±z hizmetlerde bulunmuÅŸ, kulübümüzde de bir dönem görev yapmÄ±ÅŸ, milli takÄ±mÄ±n eski menajeri DoÄŸan Hakyemez'in vefat haberini üzüntüyle öÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Galatasaray Kulübü ise "Türk basketbolunun duayen ismi, eski oyuncumuz DoÄŸan Hakyemez'in Antalya’da tedavi gördüÄŸü hastanede vefat ettiÄŸi haberini derin bir üzüntüyle öÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. DoÄŸan Hakyemez'e Allah’tan rahmet; ailesine, yakÄ±nlarÄ±na ve Türk basketbol camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerimizi sunarÄ±z." paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ Kulübünden yapÄ±lan açÄ±klamada "Milli basketbolcu, Basketbol Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n eski menajeri, basketbolun duayen isimlerinden DoÄŸan Hakyemez'in vefat ettiÄŸini büyük bir üzüntüyle öÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakÄ±nlarÄ±na, sevenlerine ve basketbol camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." ifadelerine yer verildi.

Merhum DoÄŸan Hakyemez'in daha önce basketbol takÄ±mÄ±nda genel menajerlik görevinde bulunduÄŸu Antalyaspor Kulübü de ÅŸu paylaÅŸÄ±mda bulundu:

"Türk basketbolunun duayeni DoÄŸan Hakyemez'in vefatÄ±nÄ± üzüntüyle öÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. GeçtiÄŸimiz sezon Antalyaspor Basketbol TakÄ±mÄ±'mÄ±zda genel menajerlik görevi de yapmÄ±ÅŸ olan DoÄŸan Hakyemez'e Allah'tan rahmet, spor camiasÄ± ve kederli ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz."

Öte yandan Sakarya BüyükÅŸehir Belediyespor, YeÅŸilgiresun Belediyespor, PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Banvit, Büyükçekmece gibi birçok basketbol kulübü de taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

YAÅžAMI

1950 yÄ±lÄ±nda doÄŸan ve basketbola Ankara'da baÅŸlayan DoÄŸan Hakyemez, kariyeri boyunca Galatasaray, Åžekerspor, EczacÄ±baÅŸÄ±, Anadolu Efes ve PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka gibi takÄ±mlarda forma giydi.

1971 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir'de düzenlenen Akdeniz OyunlarÄ±'nda gümüÅŸ madalya kazanan takÄ±mÄ±n kadrosunda da yer alan Hakyemez, basketbolu bÄ±raktÄ±ktan sonra menajerliÄŸe baÅŸladÄ±.

2001 Avrupa Basketbol ÅžampiyonasÄ±'nda ikinci olan Türkiye Milli Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n menajerliÄŸini yapan Hakyemez, ardÄ±ndan da Antalya BüyükÅŸehir Belediyespor, Trabzonspor, Ankara DSÄ° ve Antalyaspor takÄ±mlarÄ±nda yönetici olarak görev yaptÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 07:25

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