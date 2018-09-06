İsmet Badem geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Türk basketbolunun önemli isimlerinden yorumcu İsmet Badem geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Çanakkale'deki geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem (72), 8 Eylül Cumartesi günü Seddülbahir'de toprağa verilecek.

Alınan bilgiye göre, eski basketbolcu ve spor yorumcusu İsmet Badem, 07 BDM 57 plakalı motosikletiyle Biga-Çan karayolunun 9'uncu kilometresinde direksiyon hakimiyetini yitirdi. Devrilen motosikletten savrulan Badem, olay yerinde hayatını kaybetti. Badem'in cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İsmet Badem'in cenazesinin, cumartesi günü Seddülbahir'de ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İsmet Badem’in ölümünün ardından yayınladığı mesajda “Uzun yıllar spor dünyasına ve spor basınına hizmet veren İsmet Badem’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” denildi.

İSMET BADEM KİMDİR?

1972-1973 yıllarında Samsunspor Basketbol takımında yıldızı parladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. Basketbolu bıraktıktan sonra çeşitli dergilerde, canlı tv programlarında yorumculuk yapan İsmet Badem üç kitap yazdı. Tüm içeriği basketbol olan 12 sayfalık Fanatik Basket Gazetesi'ni çıkardı. Fanatik Basket 13 sene yayın hayatında kaldı. (AA)

Maalesef Babam İsmet Badem'i Kaybettik! — Burçin Badem (@burcinbadem) 6 Eylül 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Eylül 2018 00:42

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