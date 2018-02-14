Sanatçı Nuray Hafiftaş yaşamını yitirdi

Uzun süredir kanser tedavisi gören Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, yaşamını yitirdi.

Sanatçı Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören sanatçı Nuray Hafitaş hayatını kaybetti.

Nuray Hafiftaş sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada; "Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Nuray Hafiftaş, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Nuray Hafiftaş 8 Ağustos 1964 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Azeri kökenli Türk Halk Müziği sanatçısı ve bestecisidir.

İlkokulu Taksim'de okudu. İTÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı. Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet"i ise İzzet Yıldızhan okudu.

Sanatçının son albümünde ise kendisine ait Be Hey Gafil ve "Yavrular isimli iki bestesi bulunuyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 14:17

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