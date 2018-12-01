Eski ABD BaÅŸkanÄ± H. W. Bush hayatÄ±nÄ± kaybetti

ABD'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan 'Baba Bush' olarak bilinen George H.W. Bush'un 94 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Eski ABD BaÅŸkanÄ± George Herbert Walker Bush'un 94 yaÅŸÄ±nda Teksas'ta hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

ABD'nin 43. baÅŸkanÄ± George W. Bush tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Baba Bush" olarak bilinen 41. ABD BaÅŸkanÄ± Bush'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ifade edildi.

Bir süredir tedavi gören Bush'un, Teksas eyaletinin Houston kentinde öldüÄŸü kaydedildi.

AçÄ±klamada, "Jeb, Neil, Marvin, Daro ve ben kayda deÄŸer 94 yÄ±llÄ±k yaÅŸamÄ±nÄ±n ardÄ±ndan babamÄ±z Bush'un öldüÄŸünü açÄ±klamaktan dolayÄ± üzgünüz. George H.W. Bush yüksek bir karaktere sahipti ve bir evladÄ±n isteyebileceÄŸi en iyi babaydÄ±." sözlerine yer verildi.

GEORGE H. W. BUSH KÄ°MDÄ°R?

FotoÄŸraf: Beyaz Saray

ABD'nin 41. baÅŸkanÄ± George H. W. Bush, 1989-1993 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ± ve Irak'a karÅŸÄ± Körfez SavaÅŸÄ±'nÄ± yürütttü.

1981-89 arasÄ±nda da ABD'nin 43. baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu.

Bush, özellikle Sovyetler BirliÄŸi döneminin sonunda görev yapan ABD BaÅŸkanÄ± olarak tarihteki yerini almÄ±ÅŸtÄ±.

George Bush'un oÄŸlu George W. Bush, 2001-2009 arasÄ± baÅŸkanlÄ±k görevinde bulunmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)



FotoÄŸraf: Mehmet Ünlü/AA FotoÄŸraf: Mehmet Ünlü/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 08:30

www.evrensel.net