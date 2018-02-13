Dermatolog Prof. Doktor Agop Kotoğyan, hayatını kaybetti

Önemli cilt uzmanlarından 79 yaşındaki Prof. Dr. Agop Kotoğyan hayatını kaybetti. Kotoğyan, 'Kolsuz Agop' lakabıyla tanınıyor.

Önemli cilt uzmanlarından Profesör Agop Kotoğyan hayatını kaybetti. Prof. Doktor Agop Kotoğyan; ilkokuldan mezun olduktan sonra gümüş atölyesinde çalışırken kolunu pres makinesine kaptırdı, doktorlar yaşamaz dedi, günlerce komada kaldı. Bu kazada bir kolunu kaybettiği için 'Kolsuz Agop' olarak bilinen Profesör Agop Kotoğyan, yurtdışında birçok üniversiteden teklif almasına rağmen Türkiye'de yaşamına devam etti.

Haberi duyuran CHP Milletvekili Selina Doğan, “Ülkemizin yetiştirdiği en kıymetli dermatologlardan biri olan Prof. Dr. Agop Kotoğyan'ı nam-ı diğer ‘Kolsuz Agop'u’ kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Asdvads hokin lusavore. Toprağı bol olsun” mesajını paylaştı.

Sözcü’ye konuşan Kotoğyan’ın eşi Suzan Kotoğyan, Kotoğyan’ın uzun süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördüğünü ve eşini sabaha karşı kaybettiklerini belirterek, “Uzun süredir tedavi görüyordu. Acımız büyük” dedi. Cenaze töreninin henüz netleşmediğini belirten Suzan Kotoğyan “Cumartesi günü buradan bir tören olacak (Şişli’deki evinin önünden) ardından toprağa vereceğiz" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 09:55

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