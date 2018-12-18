Almanak - 2018'de siyasi arenada neler yaşandı?
Evrensel Yazarı Nuray Sancar ile 2018 yılının siyaset sahnesinde yaşananları değerlendirdik.
18 Aralık 2018 13:57Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2018 16:19
OHAL, başkanlık sistemi, seçimler, ittifaklar, içeride ve dışarıda çatışmalı sürecin devam etmesi, Kürt sorunu ve tek adam rejiminin inşaası... Evrensel Yazarı Nuray Sancar ile 2018'in siyaset sahnesinin bilançosunu çıkardık. (EVRENSEL WEB TV)
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