Ã‡izgi roman yazarÄ± Stan Lee hayatÄ±nÄ± kaybetti

Spider-Man, Hulk, Thor, Daredevil ve Iron Man gibi dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ã§izgi roman karakterlerinin yaratÄ±cÄ±sÄ± Stan Lee, 95 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Dünya genelinde bilinen ve sevilen çizgi roman karakterlerinin yaratÄ±cÄ±sÄ±, Marvel Comics'in yazar, editör ve yayÄ±ncÄ±sÄ± Stan Lee, 95 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

STAN LEE KÄ°MDÄ°R?

Gerçek adÄ± Stanley Martin Lieber olan Stan Lee, 28 AralÄ±k 1922'de ABD'nin New York ÅŸehrinde doÄŸdu. DeWitt Clinton Lisesi’ndeki öÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda gazete daÄŸÄ±tÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

1939'da liseden mezun oldu amcasÄ± Robbie Solomon’un yardÄ±mÄ±yla ileride Marvel Comics’in temelini oluÅŸturacak Timely Comics’in pulp eserler çÄ±kartan bölümünde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Buradaki ilk yÄ±llarÄ±nda ofisteki ufak iÅŸleri yürüttü. Daha sonra 1941 yÄ±lÄ±nda Captain America çizgiromanÄ± ile okurlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Ä°leriki yÄ±llarda efsane haline gelecek olan çizgiromanÄ±n 3. sayÄ±sÄ±nda kendisine yer edinen Stanley Martin Lieber, ön adÄ±nÄ± ikiye bölerek Stan Lee olarak kullanmaya baÅŸladÄ±.

AynÄ± yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda, tamamen kendisine ait ilk süper kahraman olan Destroyer'Ä± oluÅŸturdu. 1942 yÄ±lÄ±nda Amerikan Ordusu’na katÄ±ldÄ±. Bu dönemde eÄŸitim amaçlÄ± filmler, sloganlar ve ordu eÄŸitim kitapçÄ±klarÄ± hazÄ±rladÄ±. Askerlik görevinden 2. Dünya SavaÅŸÄ±’nÄ±n sona ermesiyle ayrÄ±ldÄ±.

1947 yÄ±lÄ±nda, Joan Clayton Boocock ile evlendi.

1950’li yÄ±llarÄ±n baÅŸlarÄ±nda western, bilimkurgu ve korku gibi farklÄ± alanlarda çizgiroman senaryolarÄ± yazdÄ±. Daha sonra Martin Goodman tarafÄ±ndan DC’ye rakip olacak süper kahraman serileri oluÅŸturmakla görevlendirildi. Stan Lee ve arkadaÅŸÄ± Jack Kirby tarafÄ±ndan oluÅŸturulan ilk eser, Fantastic Four oldu. Bu eseri Hulk, Thor, Iron Man, X-Man, Daredevil ve Spider-Man gibi çizgiromanlar izledi.

Stan Lee, çizgi romanlarÄ±n kapaÄŸÄ±na klasik olarak yazÄ±lan yazar-çizer isimleri dÄ±ÅŸÄ±nda, çinileyen, renklendiren ve konuÅŸma balonlarÄ±nÄ± yazan sektör emekçilerinin de isimlerini ekleyerek sahne arkasÄ±ndaki kiÅŸileri okurla buluÅŸturdu.

1971 yÄ±lÄ±nda, ABD SaÄŸlÄ±k ve EÄŸitim Enstütüsü, Lee’den uyuÅŸturucunun zararlarÄ± ile ilgili bir yapÄ±m hazÄ±rlamasÄ±nÄ± istemesi üzerine, Spider-Man’in 3 fasikülünü bu konuya ayÄ±rdÄ±. Ä°lk fasikülün yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Comics Code adlÄ± kuruluÅŸ, çizgiromanda uyuÅŸturucu madde gösterilemeyeceÄŸi nedeniyle, ABD'de yayÄ±nlanan her çizgi romanda bulunan Comics Code Authority (CCA) damgasÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na izin vermedi. Lee, bunun üzerine serinin devamÄ±nÄ± CCA etiketi olmadan piyasaya sürdü. SatÄ±ÅŸlarÄ±n yüksekliÄŸi nedeniyle korkuya kapÄ±lan CCA ise politikasÄ±nÄ± gevÅŸetmek zorunda kaldÄ±.

Stan Lee, daha sona Kaliforniya’ya taÅŸÄ±narak Marvel’Ä±n TV ÅŸovlarÄ± ve sinema uyarlamalarÄ±nÄ±n sorumlusu olarak görev yapmaya baÅŸladÄ±. Bir diÄŸer yandan da çizgi roman senaryolarÄ± yazma ve editörlük görevlerine devam etti.

National Medal of Arts ve Scream Awards’Ä±n da içinde bulunduÄŸu pek çok ödülün sahibi olan Lee’nin adÄ±na, 2 Ekim 2009 tarihinde, Los Angeles ile Long Beach ÅŸehirlerinde Stan Lee Günleri düzenlendi.

LEE'NÄ°N ROL ALDIÄžI FÄ°LMLER

YazdÄ±ÄŸÄ± birçok çizgi romanda kendisini de hikayenin içine, genellikle arka plan karakterlerinin birisi olarak yerleÅŸtiren Lee, Marvel’in pek çok film projesinde de rol alarak oynayarak seyircilere sürprizler hazÄ±rladÄ±.

Lee'nin rol aldÄ±ÄŸÄ± filmler ÅŸöyle:

L'An 01

The Trial of the Incredible Hulk

The Ambulance

Mallrats

X-Men

Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV

The Adventures of Cinderella's Daughter

Örümcek Adam

Daredevil

Hulk

Örümcek Adam 2

Comic Book: The Movie

The Princess Diaries 2: Royal Engagement

Man-Thing

Fantastik Dörtlü

Conflict

X-Men: Son DireniÅŸ

Fantastik Dörtlü: GümüÅŸ Sörfçü'nün YükseliÅŸi

Örümcek Adam 3

Mosaic

The Condor

Iron Man

The Incredible Hulk

Iron Man 2

Thor

Ä°lk Yenilmez: Kaptan Amerika

Pizza Man

Yenilmezler

Ä°nanÄ±lmaz Örümcek Adam

Jay & Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie

Iron Man 3

Thor: KaranlÄ±k Dünya

Kaptan Amerika: KÄ±ÅŸ Askeri

Ä°nanÄ±lmaz Örümcek Adam 2

Galaksinin KoruyucularÄ±

Big Hero 6

Yenilmezler: Ultron ÇaÄŸÄ±

Ant-Man

Deadpool

Kaptan Amerika: KahramanlarÄ±n SavaÅŸÄ±

X-Men: Apocalypse

Yoga Hosers

Doctor Strange

Galaksinin KoruyucularÄ± 2

Örümcek Adam: Eve DönüÅŸ (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 22:38

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