Ã‡izgi roman yazarÄ± Stan Lee hayatÄ±nÄ± kaybetti

FotoÄŸraf: Kyle Nishioka/Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Ã‡izgi roman yazarÄ± Stan Lee hayatÄ±nÄ± kaybetti

    • 12 KasÄ±m 2018 22:09

    Spider-Man, Hulk, Thor, Daredevil ve Iron Man gibi dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ã§izgi roman karakterlerinin yaratÄ±cÄ±sÄ± Stan Lee, 95 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

    Dünya genelinde bilinen ve sevilen çizgi roman karakterlerinin yaratÄ±cÄ±sÄ±, Marvel Comics'in yazar, editör ve yayÄ±ncÄ±sÄ± Stan Lee, 95 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

    STAN LEE KÄ°MDÄ°R?

    Gerçek adÄ± Stanley Martin Lieber olan Stan Lee, 28 AralÄ±k 1922'de ABD'nin New York ÅŸehrinde doÄŸdu. DeWitt Clinton Lisesi’ndeki öÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda gazete daÄŸÄ±tÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

    1939'da liseden mezun oldu amcasÄ± Robbie Solomon’un yardÄ±mÄ±yla ileride Marvel Comics’in temelini oluÅŸturacak Timely Comics’in pulp eserler çÄ±kartan bölümünde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Buradaki ilk yÄ±llarÄ±nda ofisteki ufak iÅŸleri yürüttü. Daha sonra 1941 yÄ±lÄ±nda Captain America çizgiromanÄ± ile okurlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Ä°leriki yÄ±llarda efsane haline gelecek olan çizgiromanÄ±n 3. sayÄ±sÄ±nda kendisine yer edinen Stanley Martin Lieber, ön adÄ±nÄ± ikiye bölerek Stan Lee olarak kullanmaya baÅŸladÄ±.

    AynÄ± yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda, tamamen kendisine ait ilk süper kahraman olan Destroyer'Ä± oluÅŸturdu. 1942 yÄ±lÄ±nda Amerikan Ordusu’na katÄ±ldÄ±. Bu dönemde eÄŸitim amaçlÄ± filmler, sloganlar ve ordu eÄŸitim kitapçÄ±klarÄ± hazÄ±rladÄ±. Askerlik görevinden 2. Dünya SavaÅŸÄ±’nÄ±n sona ermesiyle ayrÄ±ldÄ±.

    1947 yÄ±lÄ±nda, Joan Clayton Boocock ile evlendi.

    1950’li yÄ±llarÄ±n baÅŸlarÄ±nda western, bilimkurgu ve korku gibi farklÄ± alanlarda çizgiroman senaryolarÄ± yazdÄ±. Daha sonra Martin Goodman tarafÄ±ndan DC’ye rakip olacak süper kahraman serileri oluÅŸturmakla görevlendirildi. Stan Lee ve arkadaÅŸÄ± Jack Kirby tarafÄ±ndan oluÅŸturulan ilk eser, Fantastic Four oldu. Bu eseri Hulk, Thor, Iron Man, X-Man, Daredevil ve Spider-Man gibi çizgiromanlar izledi.

    Stan Lee, çizgi romanlarÄ±n kapaÄŸÄ±na klasik olarak yazÄ±lan yazar-çizer isimleri dÄ±ÅŸÄ±nda, çinileyen, renklendiren ve konuÅŸma balonlarÄ±nÄ± yazan sektör emekçilerinin de isimlerini ekleyerek sahne arkasÄ±ndaki kiÅŸileri okurla buluÅŸturdu.

    1971 yÄ±lÄ±nda, ABD SaÄŸlÄ±k ve EÄŸitim Enstütüsü, Lee’den uyuÅŸturucunun zararlarÄ± ile ilgili bir yapÄ±m hazÄ±rlamasÄ±nÄ± istemesi üzerine, Spider-Man’in 3 fasikülünü bu konuya ayÄ±rdÄ±. Ä°lk fasikülün yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Comics Code adlÄ± kuruluÅŸ, çizgiromanda uyuÅŸturucu madde gösterilemeyeceÄŸi nedeniyle, ABD'de yayÄ±nlanan her çizgi romanda bulunan Comics Code Authority (CCA) damgasÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na izin vermedi. Lee, bunun üzerine serinin devamÄ±nÄ± CCA etiketi olmadan piyasaya sürdü. SatÄ±ÅŸlarÄ±n yüksekliÄŸi nedeniyle korkuya kapÄ±lan CCA ise politikasÄ±nÄ± gevÅŸetmek zorunda kaldÄ±.

    Stan Lee, daha sona Kaliforniya’ya taÅŸÄ±narak Marvel’Ä±n TV ÅŸovlarÄ± ve sinema uyarlamalarÄ±nÄ±n sorumlusu olarak görev yapmaya baÅŸladÄ±. Bir diÄŸer yandan da çizgi roman senaryolarÄ± yazma ve editörlük görevlerine devam etti.

    National Medal of Arts ve Scream Awards’Ä±n da içinde bulunduÄŸu pek çok ödülün sahibi olan Lee’nin adÄ±na, 2 Ekim 2009 tarihinde, Los Angeles ile Long Beach ÅŸehirlerinde Stan Lee Günleri düzenlendi.

    LEE'NÄ°N ROL ALDIÄžI FÄ°LMLER

    YazdÄ±ÄŸÄ± birçok çizgi romanda kendisini de hikayenin içine, genellikle arka plan karakterlerinin birisi olarak yerleÅŸtiren Lee, Marvel’in pek çok film projesinde de rol alarak oynayarak seyircilere sürprizler hazÄ±rladÄ±.

    Lee'nin rol aldÄ±ÄŸÄ± filmler ÅŸöyle:

    L'An 01

    The Trial of the Incredible Hulk

    The Ambulance

    Mallrats

    X-Men

    Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV

    The Adventures of Cinderella's Daughter

    Örümcek Adam

    Daredevil

    Hulk

    Örümcek Adam 2

    Comic Book: The Movie

    The Princess Diaries 2: Royal Engagement

    Man-Thing

    Fantastik Dörtlü

    Conflict

    X-Men: Son DireniÅŸ

    Fantastik Dörtlü: GümüÅŸ Sörfçü'nün YükseliÅŸi

    Örümcek Adam 3

    Mosaic

    The Condor

    Iron Man

    The Incredible Hulk

    Iron Man 2

    Thor

    Ä°lk Yenilmez: Kaptan Amerika

    Pizza Man

    Yenilmezler

    Ä°nanÄ±lmaz Örümcek Adam

    Jay & Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie

    Iron Man 3

    Thor: KaranlÄ±k Dünya

    Kaptan Amerika: KÄ±ÅŸ Askeri

    Ä°nanÄ±lmaz Örümcek Adam 2

    Galaksinin KoruyucularÄ±

    Big Hero 6

    Yenilmezler: Ultron ÇaÄŸÄ±

    Ant-Man

    Deadpool

    Kaptan Amerika: KahramanlarÄ±n SavaÅŸÄ±

    X-Men: Apocalypse

    Yoga Hosers

    Doctor Strange

    Galaksinin KoruyucularÄ± 2

    Örümcek Adam: Eve DönüÅŸ (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 22:38
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