FotoÄŸraf: Kyle Nishioka/Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
Ã‡izgi roman yazarÄ± Stan Lee hayatÄ±nÄ± kaybetti
Spider-Man, Hulk, Thor, Daredevil ve Iron Man gibi dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ã§izgi roman karakterlerinin yaratÄ±cÄ±sÄ± Stan Lee, 95 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Dünya genelinde bilinen ve sevilen çizgi roman karakterlerinin yaratÄ±cÄ±sÄ±, Marvel Comics'in yazar, editör ve yayÄ±ncÄ±sÄ± Stan Lee, 95 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
STAN LEE KÄ°MDÄ°R?
Gerçek adÄ± Stanley Martin Lieber olan Stan Lee, 28 AralÄ±k 1922'de ABD'nin New York ÅŸehrinde doÄŸdu. DeWitt Clinton Lisesi’ndeki öÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda gazete daÄŸÄ±tÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.
1939'da liseden mezun oldu amcasÄ± Robbie Solomon’un yardÄ±mÄ±yla ileride Marvel Comics’in temelini oluÅŸturacak Timely Comics’in pulp eserler çÄ±kartan bölümünde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Buradaki ilk yÄ±llarÄ±nda ofisteki ufak iÅŸleri yürüttü. Daha sonra 1941 yÄ±lÄ±nda Captain America çizgiromanÄ± ile okurlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Ä°leriki yÄ±llarda efsane haline gelecek olan çizgiromanÄ±n 3. sayÄ±sÄ±nda kendisine yer edinen Stanley Martin Lieber, ön adÄ±nÄ± ikiye bölerek Stan Lee olarak kullanmaya baÅŸladÄ±.
AynÄ± yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda, tamamen kendisine ait ilk süper kahraman olan Destroyer'Ä± oluÅŸturdu. 1942 yÄ±lÄ±nda Amerikan Ordusu’na katÄ±ldÄ±. Bu dönemde eÄŸitim amaçlÄ± filmler, sloganlar ve ordu eÄŸitim kitapçÄ±klarÄ± hazÄ±rladÄ±. Askerlik görevinden 2. Dünya SavaÅŸÄ±’nÄ±n sona ermesiyle ayrÄ±ldÄ±.
1947 yÄ±lÄ±nda, Joan Clayton Boocock ile evlendi.
1950’li yÄ±llarÄ±n baÅŸlarÄ±nda western, bilimkurgu ve korku gibi farklÄ± alanlarda çizgiroman senaryolarÄ± yazdÄ±. Daha sonra Martin Goodman tarafÄ±ndan DC’ye rakip olacak süper kahraman serileri oluÅŸturmakla görevlendirildi. Stan Lee ve arkadaÅŸÄ± Jack Kirby tarafÄ±ndan oluÅŸturulan ilk eser, Fantastic Four oldu. Bu eseri Hulk, Thor, Iron Man, X-Man, Daredevil ve Spider-Man gibi çizgiromanlar izledi.
Stan Lee, çizgi romanlarÄ±n kapaÄŸÄ±na klasik olarak yazÄ±lan yazar-çizer isimleri dÄ±ÅŸÄ±nda, çinileyen, renklendiren ve konuÅŸma balonlarÄ±nÄ± yazan sektör emekçilerinin de isimlerini ekleyerek sahne arkasÄ±ndaki kiÅŸileri okurla buluÅŸturdu.
1971 yÄ±lÄ±nda, ABD SaÄŸlÄ±k ve EÄŸitim Enstütüsü, Lee’den uyuÅŸturucunun zararlarÄ± ile ilgili bir yapÄ±m hazÄ±rlamasÄ±nÄ± istemesi üzerine, Spider-Man’in 3 fasikülünü bu konuya ayÄ±rdÄ±. Ä°lk fasikülün yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Comics Code adlÄ± kuruluÅŸ, çizgiromanda uyuÅŸturucu madde gösterilemeyeceÄŸi nedeniyle, ABD'de yayÄ±nlanan her çizgi romanda bulunan Comics Code Authority (CCA) damgasÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na izin vermedi. Lee, bunun üzerine serinin devamÄ±nÄ± CCA etiketi olmadan piyasaya sürdü. SatÄ±ÅŸlarÄ±n yüksekliÄŸi nedeniyle korkuya kapÄ±lan CCA ise politikasÄ±nÄ± gevÅŸetmek zorunda kaldÄ±.
Stan Lee, daha sona Kaliforniya’ya taÅŸÄ±narak Marvel’Ä±n TV ÅŸovlarÄ± ve sinema uyarlamalarÄ±nÄ±n sorumlusu olarak görev yapmaya baÅŸladÄ±. Bir diÄŸer yandan da çizgi roman senaryolarÄ± yazma ve editörlük görevlerine devam etti.
National Medal of Arts ve Scream Awards’Ä±n da içinde bulunduÄŸu pek çok ödülün sahibi olan Lee’nin adÄ±na, 2 Ekim 2009 tarihinde, Los Angeles ile Long Beach ÅŸehirlerinde Stan Lee Günleri düzenlendi.
LEE'NÄ°N ROL ALDIÄžI FÄ°LMLER
YazdÄ±ÄŸÄ± birçok çizgi romanda kendisini de hikayenin içine, genellikle arka plan karakterlerinin birisi olarak yerleÅŸtiren Lee, Marvel’in pek çok film projesinde de rol alarak oynayarak seyircilere sürprizler hazÄ±rladÄ±.
Lee'nin rol aldÄ±ÄŸÄ± filmler ÅŸöyle:
L'An 01
The Trial of the Incredible Hulk
The Ambulance
Mallrats
X-Men
Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV
The Adventures of Cinderella's Daughter
Örümcek Adam
Daredevil
Hulk
Örümcek Adam 2
Comic Book: The Movie
The Princess Diaries 2: Royal Engagement
Man-Thing
Fantastik Dörtlü
Conflict
X-Men: Son DireniÅŸ
Fantastik Dörtlü: GümüÅŸ Sörfçü'nün YükseliÅŸi
Örümcek Adam 3
Mosaic
The Condor
Iron Man
The Incredible Hulk
Iron Man 2
Thor
Ä°lk Yenilmez: Kaptan Amerika
Pizza Man
Yenilmezler
Ä°nanÄ±lmaz Örümcek Adam
Jay & Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie
Iron Man 3
Thor: KaranlÄ±k Dünya
Kaptan Amerika: KÄ±ÅŸ Askeri
Ä°nanÄ±lmaz Örümcek Adam 2
Galaksinin KoruyucularÄ±
Big Hero 6
Yenilmezler: Ultron ÇaÄŸÄ±
Ant-Man
Deadpool
Kaptan Amerika: KahramanlarÄ±n SavaÅŸÄ±
X-Men: Apocalypse
Yoga Hosers
Doctor Strange
Galaksinin KoruyucularÄ± 2
Örümcek Adam: Eve DönüÅŸ (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 22:38