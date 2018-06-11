Seçim Günlüğü (11 Haziran 2018) - Erdoğan OHAL'siz yapamıyor

ERDOĞAN OHAL'DEN VAZGEÇEMİYOR

Canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Seçim sonrası OHAL kaldırılabilir" açıklamalarına değindi. Erdoğan, "OHAL'e şöyle bir neşter vurabiliriz ama herhangi bir sıkıntı olduğu anda da OHAL tekrar getirilebilir" ifadesini kullandı.

Erdoğan OHAL'den vazgeçemiyor: Sıkıntı olursa geri getirilir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonrası 'OHAL'e bir neşter vurabiliriz ama herhangi bir sıkıntı olduğu anda da OHAL tekrar getirilebilir' dedi.

YILDIRIM'DAN BEDELLİ ASKERLİK YORUMU

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında bedelli askerlik tartışmasını değerlendirdi: "Yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi bu olacak. Bu bir reform. Bence şartlar oluştu. Ciddi anlamda birikim var bunu bedelliyle de çözmek mümkün değil bütün boyutlarıyla ele alıp bu işi mutlaka çözmemiz gerekiyor."

Yıldırım'dan 'bedelli askerlik' yorumu: Bence şartlar oluştu Bedelli askerliğe dair konuşan Binali Yıldırım, 'Bence şartlar oluştu. Ciddi anlamda bir birikim var' dedi.

ERDOĞAN: İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'a ilişkin, "Yapacağız. İsteseniz de yapacağız, istemeseniz de yapacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, 'yerli otomobil' projesine ilişkin ise "2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak" dedi.

Erdoğan: Kanal İstanbul'u isteseniz de istemeseniz de yapacağız 'Büyük Bursa İftarı' etkinliğinde konuşan Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul için 'Yapacağız. İsteseniz de yapacağız, istemeseniz de yapacağız' dedi.

DEMİRTAŞ'IN SEÇİM ARACI GÖZALTINA ALINDI

Buca’da HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim aracını kullanan HDP’liler, seçim aracıyla birlikte gözaltına alındı.

Bu da oldu: Demirtaş’ın seçim anons aracı gözaltına alındı Buca’da HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim aracını kullanan HDP’liler, seçim aracıyla birlikte gözaltına alındı.

TEMELLİ: 25 HAZİRAN'DA GÜNEŞLİ, UMUTLU BİR GÜNE UYANACAĞIZ

İzmir’de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kandil’e operasyon başlattık” sözlerine dair “Kendi damadı zengin olsun diye bu ülkeye dayattıkları tek politika savaş politikasıdır” dedi. Temelli ayrıca "HDP o sandıktan çıktığı zaman barışın yolu da açılacak. Dost düşman bilsin kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Oylarımıza sahip çıkacağız. Biliyoruz; çalışacaklar sandıkları kaçıracaklar. Ancak biz her türlü engele rağmen sandıkları nereye götürse götürsün oyumuzun peşinde olacağız. 25 Haziran sabahı güneşli ve umutlu bir güne uyanacağız. Dönen dönsün yolundan biz dönmeyiz" ifadelerini kullandı.

Temelli: 25 Haziran sabahı güneşli ve umutlu bir güne uyanacağız HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli '25 Haziran sabahı güneşli ve umutlu bir güne uyanacağız. Dönen dönsün yolundan biz dönmeyiz' dedi.

MUĞLA'DA HDP BİNASINA TAŞLI SALDIRI

Muğla'nın Marmaris ilçesi Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan HDP seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendi, büronun camları kırıldı.

Marmaris'te HDP seçim bürosuna taşlı saldırı Muğla'nın Marmaris ilçesi Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan HDP seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendi, büronun camları kırıldı.

CAMİDEN MİTİNG ÇARĞRISI YAPILDI

Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Haziran Pazar günü Denizli'de gerçekleştirdiği miting öncesi camilerden çağrı anonsu yapıldı.

Üçler Hacı Eyüplü camisinden yapılan anonsta "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmak isteyen vatandaşlarımız için bugün saat 12:15'te otobüs kaldırılacaktır. İlanen duyurulur" dendi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli mitingi için camilerden anons yapıldı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli mitingi öncesi camilerden katılım çağrısı yapıldı, otobüslerin hareket yeri ve saati anons edildi.

BULDAN: AKP DÜŞTÜ DÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kobanê düştü düşecek" sözlerine atıfta bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Şimdi buradan söylüyorum; AKP düştü düşecek. Az kaldı, sabredeceğiz, 13 günümüz var" dedi.

Urfa'da konuşan Pervin Buldan: AKP düştü düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kobanê düştü düşecek' sözlerine atıf yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'AKP düştü düşecek. 13 günümüz var' dedi.

'PARA KARŞILIĞI OY İSTENİYOR' İDDİASI

Gebze’nin Mevlana Mahallesi’nde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kişinin mahalle sakinlerine para dağıtarak karşılığında seçimlerde AKP’ye oy vermelerini istediği iddia edildi.

AKP Gebze'de para karşılığı oy mu istiyor? Kocaeli Gebze Mevlana Mahallesinde bir kişinin para dağıtarak yurttaşlardan AKP'ye oy vermelerini istediği iddia edildi.

ERDOĞAN: HİNDİSTAN'DAN SONRA DÜNYADA 1 NUMARAYIZ

Seçim çalışmaları kapsamında Bursa'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, modernizasyon projelerine dair bilgi verip "Hindistan'dan sonra dünyada 1 numara olduk, OECD'de 1 numarayız" dedi.

Bursa'da konuşan Erdoğan: Hindistan'dan sonra dünyada 1 numara olduk Bursa'da gecikmeli başlayan mitingde konuşan Erdoğan, 'Hindistan'dan sonra dünyada 1 numara olduk, OECD'de 1 numarayız' dedi.

ÜLKÜ İNCE BAŞAK DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ

Muharrem İnce’nin eşi Ülkü İnce Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı evinde ziyaret etti. Ülkü İnce yanında hediye paketiyle geldi. Başak Demirtaş Ülkü İnce’yi kapıda karşıladı. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Ülkü İnce, Başak Demirtaş’ı evinde ziyaret etti CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin eşi, HDP’nin Adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı evinde ziyaret etti.

MUHARREM İNCE DİYARBAKIR'DA KONUŞTU

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim mitinglerine devam ediyor. Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu mitingde halka seslenen İnce "Siyaseti normalleştireceğim. Barışacağız" dedi.

Diyarbakır'da konuşan İnce: Erdoğan oy istiyor, biz barış CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Diyarbakır'da halka seslendi, 'Barışacağız' dedi.

AKP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GAZİ MAHALLESİ’NDE PROTESTO EDİLDİ

İstanbul Sultangazi’ye bağlı Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde seçim çalışması yapan AKP milletvekili adayları ve Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay halk tarafından protesto edildi.

AKP milletvekili adayları Gazi Mahallesi’nde protesto edildi İstanbul Sultangazi’ye bağlı Gazi Mahallesi’nde seçim çalışması yapan AKP’li milletvekili adayları halk tarafından protesto edildi.

ERDOĞAN: KANDİL'E OPERASYON BAŞLATTIK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Niğde'de yaptığı konuşmada, 'Kandil, Sincar, oraya da operasyonlarımızı başlattık' dedi.

Erdoğan: Kandil, Sincar, oraya da operasyonlarımızı başlattık Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Niğde'de yaptığı konuşmada, 'Kandil, Sincar, oraya da operasyonlarımızı başlattık' dedi.

'AKP İKTİDARININ EN BÜYÜK VAADİ İŞSİZLİK VE KIRAATHANE

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, AKP’nin en büyük vaadinin işsizlik olduğunu vurguladı, toplumsal muhalefetin seçimler için umut verdiği söyledi.

Selma Gürkan: AKP iktidarının en büyük vaadi işsizlik ve kıraathane EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, AKP’nin en büyük vaadinin işsizlik olduğunu vurguladı, toplumsal muhalefetin seçimler için umut verdiği söyledi.

İNCE, ERDOĞAN'A TAZMİNAT DAVASI AÇTI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Kayseri Mitingindeki iftira ve hakaret içeren sözleri nedeniyle 100 Bin TL’lik manevi tazminat davası ve haksız saldırının tespiti davası açtı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri mitinginde “Bay Muharrem sen bu seçimlerden birinci çıkmazsan bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim Bakalım.. Sen bırakmazsın. Siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz, Pensilvanya” demişti.

Muharrem İnce'den Erdoğan'a 100 bin TL'lik tazminat davası CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine dair sarf ettiği sözleri nedeniyle Tayyip Erdoğan aleyhine 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

BOZDAĞ: TÜRKİYE ÖYLE VEYA BÖLGE YENİ SİSTEME GEÇECEK

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, eski sisteme dönmenin imkanı olmadığını belirterek, “Seçimden sonra Türkiye öyle veya böyle yeni sisteme geçecek” dedi.

Bekir Bozdağ: Türkiye öyle veya böyle yeni sisteme geçecek Hükümet Sözcüsü Bozdağ, eski sisteme dönmenin imkanı olmadığını belirterek, 'Seçimden sonra Türkiye öyle veya böyle yeni sisteme geçecek' dedi.

SELMA GÜRKAN, EMEK VE MESLEK ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

İzmir’de emek ve meslek örgütü temsilcileri ile bir araya gelen EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, ‘Sonuç ne olursa olsun çözüm birliktelikte’ dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan’ın, sendikacı, meslek örgütü temsilcileri ve aydınlarla buluştuğu toplantıda ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve esas olarak 24 Haziran seçimlerinden sonra işçi ve emekçilerin biriken sorunlarının çözümü için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konuşuldu.

Selma Gürkan, emek ve meslek örgütü temsilcileri ile bir araya geldi İzmir’de emek ve meslek örgütü temsilcileri ile bir araya gelen EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, ‘Sonuç ne olursa olsun çözüm birliktelikte’ dedi.

Bayhan: Açıklamalar Erdoğan’ın oya ne kadar muhtaç olduğunu gösteriyor Gazeteci İskender Bayhan’la Seçim Özel’de 24 Haziran’ı ve adayların mesajlarını değerlendirdik.

DEMİRTAŞ'TAN ERDOĞAN'A KOBANE RESTİ

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6-8 Ekim’de Kobanê için yapılan eylem üzerinden kendisine yönelik yaptığı suçlamalara yanıt verdi. Demirtaş, “Ey Erdoğan! Sana siyasi tarihinin en büyük fırsatı: 24 Haziran’a kadar bu tweetimin altına, Selahattin Demirtaş olarak yaptığımı iddia ettiğin ‘53 kişinin katledilmesi sözde talimatımı’ paylaşırsan söz veriyorum, senin lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğim.

Selahattin Demirtaş, Erdoğan’ın Kobanê suçlamalarına yanıt verdi HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, seçim meydanlarında kendisini Kobanê olaylarıyla suçlayan Erdoğan’a yanıt verdi.

RTÜK BAŞKANI: 'CUMHURBAŞKANI ADAYLARINI İZLEYEMİYORUZ' ŞİKAYETİ YOK

AA'ya konuşan RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, seçim sürecindeki yayınlara dair şikayet almadıklarını söyledi. RTÜK üyeleri İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı’nın, TRT’nin siyasi parti ve adaylara yönelik ayrımcı yayınına dair YSK’ye yaptığı başvuruya rağmen "Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor. Onun için de çok fazla şikayet gelmiyor" diyen Yelikaya, "Televizyonlardan da her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz. Yüzlerce milletvekili adayı var, çok sayıda cumhurbaşkanı adayı var. Arz talep dengesi var." ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı: 'Cumhurbaşkanı adaylarını izleyemiyoruz' şikayeti yok RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya: 'Haber alamıyoruz, cumhurbaşkanı adaylarını izleyemiyoruz, milletvekili adaylarını dinleyemiyoruz' gibi şikayetler yok.

GENÇ: BÖLGEDE AKP OYLARINDA 3-4 PUAN AZALMA VAR

Diyarbakır merkezli Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) Koordinatörü Yüksel Genç Evrensel'in sorularını yanıtladı. Genç 'Erdoğan ile partisi arasındaki makas çok açık değil?' sorusuna "Çok değil, evet. Aldığı oyda yüzde 3-4’lük bir azalma var geçmiş seçime göre. Bu açıdan 7 Haziran’a benziyor. Bu da belirttiğim gibi AKP’nin kimi bölgelerde vekil çıkarmasının ciddi anlamda zayıfladığını gösteriyor. AKP’nin örneğin üç vekil çıkardığı yerde, iki vekil çıkaracağını, bir vekil çıkardığı yerde artık çıkaramayacağını ölçüyoruz." cevabını verdi.