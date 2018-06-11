Bursa'da konuşan Erdoğan: Hindistan'dan sonra dünyada 1 numara olduk

Bursa'da gecikmeli başlayan mitingde konuşan Erdoğan, 'Hindistan'dan sonra dünyada 1 numara olduk, OECD'de 1 numarayız' dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Bursa'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, modernizasyon projelerine dair bilgi verip "Hindistan'dan sonra dünyada 1 numara olduk, OECD'de 1 numarayız" dedi.

Diyarbakır'da konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ın Bursa mitingine ilişkin "Diyarbakır'dan da sesleniyorum sayın Erdoğan'a: Bugün Bursa'da 15.30'da konuşacaktın. Toplayamadın milleti 18.00'e aldın. Ben o meydanda iftardan önce zımba gibi miting yaptım" demişti. Gecikmeli başlayan mitingde konuşan Erdoğan "Biz icraatlarımızla konuşuruz" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

♦ Bu çolpa herifler, milletimizin kazanımlarına göz dikmiş durumdalar. Yalan mı yalan bunlarda. Ne oldu, Man Adası'nda benim paralar vardı, ailemin paraları vardı. Yargı ne karar verdi, bunları 197 bin liraya mahkum etti. Şimdi Bay Kemal AİHM'e gidecekmiş, nereye gidersen git. Dostların olabilir git. Getir göster makbuz falan ne oldu, hepsi yalan.

♦ Biz CHP Genel Başkanının çarkçılığına, dün söylediğini bugün yalanlamasına, yüzü kızarmadan yalan söylemesine, iftira atmasına alışkındık. Bunların cumhurbaşkanı adayları da başımıza kesildi. O da bir küçük Kılıçdaroğlu. Daha doğrusu o da çakma Kılıçdaroğlu. Türkiye bunların aslından ne gördü ki çakmasından hayır bulsun.

♦ Biz hizmetin, projenin yatırımın sadece vaadini veren değiliz, biz icraatlarımızla konuşuruz.

♦ Hindistan'dan sonra dünyada 1 numara olduk, OECD'de 1 numarayız.

♦ Bursa'da 44,5 katrilyon yatırım yaptık. Bursa'ya 3 bin 784 kişi kapasiteli yurt binaları inşa ettik, 7 bin 250 kişilik yeni yurt açacağız. TOKİ aracılığıyla Bursa'da toplam 20 bin 871 konut projesini hayata geçirdik.

♦ Bursa bizim hizmetlerimizi en iyi bilen şehirlerden biridir. Türkiye'yi Bursa ile büyüttük bu günlere getirdik. İnşallah 2023 hedeflerine de beraber ulaşacağız.

♦ 43 bin seyirci kapasiteli Timsah Arena Bursa'ya ayrı bir yakıştı. Eski stadın olduğu yeri de Millet Bahçesi yapıyoruz. Bunun yanında, 750 yataklı Osmangazi Çekirge Devlet Hastanesi, Yenişehir ve Kestel Devlet Hastanelerinin de inşası devam ediyor.

♦ Bursa'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı 2,8 milyar liralık bir kaynakla destekledik.

♦ 2002 yılına kadar Bursa'ya 200 kilometre bölünmüş yol inşa edilmişti, biz buna 343 kilometre daha ekledik. Bursa-Bilecik hızlı tren projesinin yapımı süratle devam ediyor. Gemlik Limanı'nı Bursa'ya bağlamak için hayata geçireceğimiz Bursa-Gemlik demiryolu projemizin hazırlıkları tamamlandı. Bursa'ya yüksek hızlı tren garajı yapacağız, İznik garajının da yapımına başladık.

♦ Bursalı çiftçilerimize son 16 yılda 1.4 katrilyon tarımsal destek verdik. Bay Kemal 'Çiftçiye hiçbir şey vermiyorlar' dedi, dürüst olun.

♦ (izlettiği videonun ardından) Hastane deyince akla ne gelir hijyen gelir. Bay Kemal'in genel müdür olduğu o hastanelerde hijyen yoktu. Bay Kemal siz busunuz.

♦ Muhalefetin kötü bir huyu var. Bunlar istiyor ki emek vermeden iktidar olsunlar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimim var. Bunun için biz bunlara yıkım ekibi diyoruz.

♦ Mega endüstri kuruyoruz. Bunu İnce anlamaz Kılıçdaroğlu anlamaz. Ama Bursa çok iyi anlar. Bursa da bu projenin içerisinde yer alıyor.

♦ (İnce'ye ait videoyu izlettikten sonra) Evet doğru diyor. Bay Muharrem 24 Haziran'da sen birinci olamazsan çekip gidecek misin? Bunlar aynı ya, aynı. Bunlar kayda giriyor bunlar arşivde. Türkiye bunların aslından ne gördü ki çakmasından onu görsün. Hık mık ediyor. Çık delikanlıca bırakırım de.

♦ Derdi cumhurbaşkanlığı değil, tek derdi CHP'ye dönüp orada mevzi tutmak. Ortaya dağıta dağıta ortada CHP bırakmadılar. Dün sakın ha Afrin'e girmeyin diyorlardı, bugün sakin ha Kandil'e girmeyin diyorlar.

♦ Keke takılı kalmışlar. Bunlar biliyor çocuklarımz gelişirse, okursa bunların geçmişini öğrenir. Bay Muharrem istersen çorba da verirler. Kıraathane demek okuma evi demek. Öğren. (HABER MERKEZİ)

Diyarbakır'da konuşan İnce: Erdoğan oy istiyor, biz barış

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 19:10

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