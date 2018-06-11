Marmaris'te HDP seçim bürosuna taşlı saldırı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan HDP seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendi, büronun camları kırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan HDP seçim bürosunun camları, bu sabah taşlanarak kırıldı.

HDP'lilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, olayın faili olarak A.T.D.'yi gözaltına aldı. Sabıkası bulunmayan A.T.D.'nin, “hiperaktivite bozukluğu olduğu, öfke kontrolü rahatsızlığı bulunduğu, sürekli psikiyatri ilaçlar aldığı ve psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiği" öne sürüldü.

Partililer, binası önünde toplandı. Polis ise olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede, parti ofisi içinde bir şey çalınmadığı ancak içerideki flama ve eşyalara zarar verildiği tespit edildi.

Partililer de A.T.D.’nin alkollü olduğunu ve Marmaris'in kırsal Turunç Mahallesinden geldiğini ifade etti.

Saldırı ile ilgili soruşturma sürüyor. (Muğla/MA)

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