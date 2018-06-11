Ülkü İnce Başak Demirtaş’ı evinde ziyaret etti

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin eşi HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı evinde ziyaret etti.

Muharrem İnce’nin eşi Ülkü İnce Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı evinde ziyaret etti. Ülkü İnce yanında hediye paketiyle geldi. Başak Demirtaş Ülkü İnce’yi kapıda karşıladı. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

‘SİYASİ GÖRÜŞME DEĞİLDİ, İNSANİ BİR GÖRÜŞME’

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Ülkü İnce, Muharrem İnce’nin Ankara’da katılacağı programdan dolayı ziyarete katılamadığını belirterek, şunları söyledi: “O miting yaparken, ben bu boşluğu değerlendirdim. Başak hanımla kısa bir görüşmemiz oldu. Bu siyasi görüşme değildi, insani bir görüşme. Başak hanım öğretmen, ben de öğretmenim. Bir kadın dayanışması, öğretmen dayanışması şeklinde yaptık. Sayın Emine Erdoğan aynı durumda olsa, onu da bir kadın olarak ziyaret ederdim. Sayın Karamaloğulları’nın eşi Ayşe hanım aynı durumda olsaydı, onu da ziyaret ederdim. Gayet güzel sohbet ettik, çıktık.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 19:20

www.evrensel.net