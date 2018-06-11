Bu da oldu: Demirtaş’ın seçim anons aracı gözaltına alındı

Buca’da HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim aracını kullanan HDP’liler, seçim aracıyla birlikte gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim aracını kullanan HDP’liler gözaltına alındı. Demirtaş’ın seçim anons aracı da çekici çağırarak götürüldü.

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi seçim bürosu önüne gelen polis ekipleri, Haydar Yılmaz isimli HDP üyesi ile HDP Buca İlçe Başkanı Birol Duruk’u gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, partililerin dün HDP’li gençlerin verdiği iftarın ardından yapılan gözaltı operasyonları kapsamında alındıkları tahmin ediliyor. HDP’lileri gözaltına alan polisler, seçim bürosu önünde bulunan seçim anons aracı ve Yılmaz’ın kişisel aracını da çekici çağırarak kendileri ile birlikte götürdü.

Gözaltına alınan HDP’liler, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM şubeye götürülürken, araçlar da emniyet otoparkına çekildi. (İzmir/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 22:33

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