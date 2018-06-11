AKP Gebze'de para karşılığı oy mu istiyor?

Gebze’nin Mevlana Mahallesi’nde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kişinin mahalle sakinlerine para dağıtarak karşılığında seçimlerde AKP’ye oy vermelerini istediği iddia edildi.

Görüntülerde kalabalık bir grubun güneş gözlüklü bir kişi ile para tartışması yaptığı görülüyor. Birkaç mahallelinin para veren kişiye bu paranın yetersiz olduğunu söylediği anlaşılıyor. Videoyu çeken kişinin ise yaşlı bir kadına “Ne oluyor burada?” diye sorması üzerine yaşlı kadının “Para dağıtıyor, Ak Parti dağıtıyor, Erdoğan dağıtıyor” yanıtını verdiği duyuluyor. (Kocaeli/EVRENSEL)

AKP milletvekili adayları Gazi Mahallesi’nde protesto edildi

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 19:04

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