Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 19:04
AKP Gebze'de para karşılığı oy mu istiyor?
Kocaeli Gebze Mevlana Mahallesinde bir kişinin para dağıtarak yurttaşlardan AKP'ye oy vermelerini istediği iddia edildi.
Gebze’nin Mevlana Mahallesi’nde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kişinin mahalle sakinlerine para dağıtarak karşılığında seçimlerde AKP’ye oy vermelerini istediği iddia edildi.
Görüntülerde kalabalık bir grubun güneş gözlüklü bir kişi ile para tartışması yaptığı görülüyor. Birkaç mahallelinin para veren kişiye bu paranın yetersiz olduğunu söylediği anlaşılıyor. Videoyu çeken kişinin ise yaşlı bir kadına “Ne oluyor burada?” diye sorması üzerine yaşlı kadının “Para dağıtıyor, Ak Parti dağıtıyor, Erdoğan dağıtıyor” yanıtını verdiği duyuluyor. (Kocaeli/EVRENSEL)
Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 19:04
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