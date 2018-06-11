Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Niğde'de yaptığı konuşmada, 'Kandil, Sincar, oraya da operasyonlarımızı başlattık' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Niğde'de miting yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Teröristler hangi ine girerlerse girsinler, er ya da geç, teröristlerden döktükleri şehit kanlarının hesabını muhakkak sorduk ve soruyoruz. Şu ana kadar sadece Afrin'de 4 bin 500'ün üzerine çıktık."

"Hedefimiz, bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil'i, ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz."

Erdoğan: "Kandil, Sincar, oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. Vurdular döndüler, bitmedi devam edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bize ne dedi? 'Afrin'e girmeyin.' Bay Muharrem ne dedi? 'Afrin'de ne işiniz var?' Sizinle bu ülke yönetilmez."

"Nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız." (AA)

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