Erdoğan OHAL'den vazgeçemiyor: Sıkıntı olursa geri getirilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonrası 'OHAL'e bir neşter vurabiliriz ama herhangi bir sıkıntı olduğu anda da OHAL tekrar getirilebilir' dedi.

Canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Seçim sonrası OHAL kaldırılabilir" açıklamalarına değindi. Erdoğan, "OHAL'e şöyle bir neşter vurabiliriz ama herhangi bir sıkıntı olduğu anda da OHAL tekrar getirilebilir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta açıkladığı 'Millet Kıraathanesi' projesinin kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, "Kahve, çay ve kekin bedava olduğu", "kitap okunabilen" Millet Kıraathaneleri kurulacağını açıklamıştı. Erdoğan buna dair yaptığı son bilgilendirmede "Şu anda projeler üzerinde mimar arkadaşlarımız çalışıyorlar ve öyle zannediyorum bu hafta içinde veya bayrama kadar projeler bitecek" dedi.

Erdoğan, Kandil operasyonu için "Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece ansızın vurabiliriz" şeklinde konuşurken Muharrem İnce'nin Diyarbakır'daki mitingi için "Siz Muharrem'in söylediklerine bakmayın, anlamaz bu işlerden. Sen kalkıp Selo, Selo, Selo, onların bağırması çağırması altında miting yapıyorsun, biz öyle bir mitingi yapmıyoruz, ona da ihtiyacımız yok" yorumunda bulundu.

Erdoğan'ın TVNet'te katıldığı programda yaptığı açıklamalardan öne çıkan diğer noktalar şöyle:

* "Emekliye biz bayram ikramiyesini getirdik, şimdi diyor ki 'Onu biz vadetmiştik.' Vadettiysen yap ama biz şu anda oturduk Sayın Başbakanla, Maliyeyle konuştuk, 'Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. O zaman 'Her iki bayramda biner lira vereceğiz' ve şu anda da bu para verilmeye başlandı."

* "Her müracaat eden üniversiteli burs veya kredi alır. Geri gönderdiğimiz yok. Ama bunu bile yalan (Muhalefet) söylüyorlar."

* "Şimdi biz dürüst olacağız, halkımızı aldatmayacağız. Ya bunları bu kadar biliyordunuz, yapıyordunuz da CHP'nin bu ülkede koalisyon ortağı olduğu dönemler veya kendisinin iktidar olduğu dönemlerde acaba siz kaç öğrencimize kaç kuruş verdiniz? Gerçekçi olalım, dürüst olalım."

* "Çıkmış bir tanesi diyor ki 'Külliye'yi üniversitelere vereceğim, Çankaya'yı zaten kullanmayacağım.' Bu çok çirkin bir popülizm. Havada karada kaparlar da öyle bir şey olsa, olmayacak zaten... Öyle bir şey söyle ki millet bunu makul karşılasın."

* "24 Haziran'dan sonra biz OHAL'e şöyle bir neşter vurabiliriz ama herhangi bir sıkıntı olduğu anda da OHAL tekrar getirilebilir."

* "(MHP'den isimlerin kabinede yer alıp almayacağı konusu) Burada ehliyet, liyakattir aslolan ve bu ehliyet liyakatle tabii parlamento sayısı nasıl oluşacak bu önemli. Bu sayı oluştuktan sonra, duruma göre değerlendirmesi yapılır. Yani MHP'ye gönül vermiş arkadaşlardan da istifade edilir. Yani buna göre bir değerlendirmeyle bizim burada ehliyet ve liyakate bakarak, güçlü isimlerle güçlü bir kabineyi kurmak gerekir."

* "S400'leri kusura bakmasınlar alıp da ambara koyacak halimiz yok, yeri geldiğinde gerekli şekliyle S400'leri kullanacağız. Bu savunma sistemlerini kullanmayacağız da ne yapacağız? Yine ABD'nin eline mi bakacağız?" (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 01:06

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