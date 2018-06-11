HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli '25 Haziran sabahı güneşli ve umutlu bir güne uyanacağız. Dönen dönsün yolundan biz dönmeyiz' dedi.

İzmir’de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kandil’e operasyon başlattık” sözlerine dair “Kendi damadı zengin olsun diye bu ülkeye dayattıkları tek politika savaş politikasıdır” dedi. Temelli ayrıca "HDP o sandıktan çıktığı zaman barışın yolu da açılacak. Dost düşman bilsin kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Oylarımıza sahip çıkacağız. Biliyoruz; çalışacaklar sandıkları kaçıracaklar. Ancak biz her türlü engele rağmen sandıkları nereye götürse götürsün oyumuzun peşinde olacağız. 25 Haziran sabahı güneşli ve umutlu bir güne uyanacağız. Dönen dönsün yolundan biz dönmeyiz" ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmaları kapsamında Ege Bölgesi’nde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İzmir’de seçmenlerle buluştu. Halk buluşması öncesi Adnan Menderes Havaalanında karşılanan Temelli, partililerin oluşturduğu onlarca araçlık konvoyla Güzelbahçe'ye geçti. Yol üzerinde CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin önünden geçen Temelli, seçim bürosunun önüne çıkan CHP’lilerle selamlaştı. Güzelbahçe ilçe seçim bürosunun açılışına katılan Temelli’yi burada yüzlerce kişi karşılarken, gençler yollara HDP bayrakları astı. Kadın ve gençlerin en önde yer aldığı açılışta konuşan Temelli, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

‘TEK ADAM REJİMİNDEN KURTULACAĞIZ’

Kendilerine uygulanan medya ambargosuna karşı gidilmedik diyar bırakmayacaklarını ve kendi canlı yayınlarını yapacaklarını belirten Temelli, HDP’yi herkese anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Temelli, “24 Hazirana 13 gün kaldı. Dedik ‘7 gün 24 saat çalışacağız'. Bu ülkede tek adam rejiminden kurtulacağız. Ülkedemizde birçok sorun var. Kürt sorunu ve demokrasi sorunu gibi sorunlar var. Nereye giderseniz sorun yumağı. Nereye gitseniz Erdoğan sorunu var. Türkiye’deki bütün halklar, farklı İnançtaki herkes yan yana gelecek Türkiye’deki barışın önünde duran duvarı omuz omuza vererek yıkacak. Faşizme karşı omuz omuza verecek” diye konuştu.

ERDOĞAN’A KANDİL VE DEMİRTAŞ YANITI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Niğde’de sarf ettiği “Kandil’e operasyon başlattık” sözlerine cevap veren Temelli, “Seçim yaklaşıyor ve 7 Haziran’a giderken uyguladıkları taktikleri yine hayata geçirmeye başladılar. Yine savaş söylemi yine düşmanlık yine insanları birbirine düşürme gayretindeler. Tıpkı 7 Haziran ve 1 Kasım’da yaptıkları gibi şimdi de aynısını Kandil üzerinden hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bugün Kandil’de yetmemiş gibi bu onurlu halkın evladı Demirtaş’ı idam ile tehdit ediyor. Değil idam ile ne ile tehdit edersen et asla boyun eğmeyeceğiz. İçerde dışarıda asla bu tehditlere pabuç bırakmayacağız. Diz çökmeyeceğiz. Demirtaş da dün olduğu gibi bugünde dimdik karşılarında durmaya devam ediyor. Dün söylediğini bugün de söylüyor:Seni başkan yaptırmayacağız” ifadelerini kullandı.

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‘DAMADI ZENGİN OLSUN DİYE…’

“Erdoğan, tehditler savurarak insanları birbirine düşman etmeye çalışarak ve yalan söyleyerek 3 oyun peşine düşmüş” diyen Temelli, şöyle devam etti:

“HDP’nin 80 vekilini kaçıracak ve böylece parlamentoda çoğunluğu sağlayacak. İki turu da garantileyecek. Bunu engellemenin yegane yolu 24 Haziran’da sandığa giderek oyumuza, irademize, geleceğimize, kendimize, Demirtaş’a sahip çıkma zamanıdır. Buraları yağmaladılar. Kentsel dönüşümün en fazla olduğu yer İzmir. İşte Efem Çukuru. İnsan sağlığının ne hale geldiğini nasıl insanların kanser edildiğinin en bariz örneğini bizzat burada yaşıyoruz. Burada görüyoruz. Her yer termik santral… Her yerde savaş politikaları sürdüren bir iktidar anlayışı. Bugün yine çıkmış Niğde’de ‘ne güzel’ diyor. ‘SİHA’lar ve İHA’lar var. Bu sayede artık savaş gücümüz yükseldi.’ Kim üretiyor. Damadı. Kendi damadı zengin olsun diye bu ülkeye dayattıkları tek politika savaş politikasıdır.”

‘24 HAZİRAN’DA CEBERRUT İKTİDARDAN HEP BİRLİKTE KURTULACAĞIZ’

“Halkın yaşam alanına sahip çıkmak için herkesi HDP sahip çıkmaya bu barajı yakmaya çağırıyoruz” vurgusu yapan Temelli, şöyle devam etti:

“Direne direne kazanacağız. 24 Haziran’da Türkiye’nin tüm halkları yan yana gelecek 16 yıllık ceberut iktidardan hep birlikte kurtulacağız. Böylece demokratik bir anayasayı ve siyaseti yapalım. Gelin tek adam düzeninden hep birlikte kurtulalım. Şimdi dayanışma zamanıdır. Bugün sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkacağız. HDP o sandıktan çıktığı zaman barışın yolu da açılacak. Dost düşman bilsin kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Oylarımıza sahip çıkacağız. Biliyoruz; çalışacaklar sandıkları kaçıracaklar. Ancak biz her türlü engele rağmen sandıkları nereye götürse götürsün oyumuzun peşinde olacağız. 25 Haziran sabahı güneşli ve umutlu bir güne uyanacağız. Dönen dönsün yolundan biz dönmeyiz.”

Temelli’nin konuşmasının ardından büro açılışı gerçekleştirilirken, açılışın ardından Menderes ilçesindeki iftar programına geçildi. (İzmir/MA)

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