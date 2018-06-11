Selma Gürkan, emek ve meslek örgütü temsilcileri ile bir araya geldi

İzmir’de emek ve meslek örgütü temsilcileri ile bir araya gelen EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, ‘Sonuç ne olursa olsun çözüm birliktelikte’ dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan’ın, sendikacı, meslek örgütü temsilcileri ve aydınlarla buluştuğu toplantıda ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve esas olarak 24 Haziran seçimlerinden sonra işçi ve emekçilerin biriken sorunlarının çözümü için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konuşuldu.

Toplantıya DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, BTS İzmir Şube Başkanı Bülent Çuhadar, Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube YK üyeleri, Genel-İş 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, ÖVDER İzmir Şube Başkanı Orhan Yüce, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, SES İzmir Şube Eş Başkanı Fatih Sürenkök, Sağlık İş İzmir Şube Başkanı Adem Sarıçoban, Kadın Yazarlar Derneği Dönem Sözcüsü Sevim Dinç, BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, İzmir Romanlar Derneği Başkanı Abdullah Cıstır ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevinden ihraç edilen İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nergül Çördük de katıldı.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, seçimlere gidilen koşulları özetlerken, seçimlerin sonuçları itibariyle de olağan bir seçim olmayacağını belirtti. 24 Haziran’da Cumhur ittifakının kazanmasının bu zamana kadar kazanılmış demokratik hak ve özgürlüklerin tümden tasfiyesi demek olduğunu vurgulayan Gürkan, “Bu açıdan da partimiz bu dönemin acil siyasal görevini tek adam tek parti yönetimine gidişin durdurulması olarak belirledi. 24 Haziran seçimlerini tartışırken, kritik önemi nedeniyle sandıktan güçlü bir şekilde Cumhur ittifakını bozacak bir sonuç çıkmasının önemli olduğunu kaydediyoruz ve bu açıdan da HDP’nin barajı aşması Demirtaş’ın da güçlü bir şekilde sandıktan çıkması için oy vermeye çağırıyoruz” dedi. Gürkan, rejim tartışmalarının yürütüldüğü seçim çalışmaları kapsamında demokratik halk iktidarının gerçek bir seçenek olarak tartışılması gerekliliğinin önemine değinerek, 24 Haziran sonrasında da emekçileri birleştiren, demokrasi mücadelesinde güçlü bir ortak zeminin yaratılmasının gerekliliğini vurguladı.

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İŞÇİLERİN GELECEĞİ İÇİN TEK ADAMA ‘TAMAM’

Gürkan’ın ardından ise kurum ve sendika temsilcileri söz aldı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK olarak, 16 Nisan referandumunda gösterdikleri tavrı bu seçimlerde de sürdüreceklerini, işçilerin geleceği için tek adama tamam diyeceklerini belirtti. Sarı, “Buna karşı bir avuç patron nasıl yan yana gelebiliyorsa milyonlarca emekçi de kendi istediği sistemi yaratmak için parlamenter sistemdeki çoğunluğu ele geçirmeli” dedi.

BTS İzmir Şube Başkanı Bülent Çuhadar da konuşmasında, “24 Haziran'da HDP'nin barajı aştığı, Cumhur ittifakının çoğunluğu sağlayamadığı bir meclis oluşacağını düşünüyorum ama asıl tartışılması gereken 25 Haziran'dan sonra bizim ne yapacağımız” diye konuştu.

Kadın Yazarlar Derneği Başkanı Sevim Dinç ise, AKP'nin en zayıf alanlardan birinin de kültür sanat olduğunu ifade ederek, “Birçok alanda olduğu gibi kültür sanat alanını da ele almadan geçmememiz gerekiyor. Seçim programlarında kültür ve sanat alanı çok yer bulamıyor. Somut öneri yok” dedi.

İzmir Romanlar Derneği Başkanı Abdullah Cıstır da, AKP’nin Roman açılımını uygulamadığını mahallelerde de anlatmaya çalıştıklarını söyleyerek, “AKP'ye ve tek adama karşı bir kırılma da var çünkü bu çingene kültürüne de aykırı. Sosyal patlamanın eşiğinde olan Roman mahallelerinde seçim öncesi AKP'nin 6 aylık iş rüşveti de maalesef kabul görüyor” dedi.

SES İzmir Şube Eş Başkanı Fatih Sürenkök ise OHAL düzeni ve KHK’ların sağlık alanında da ciddi problemlere sebep olduğunu belirterek, "Bir an önce korku imparatorluğunu durdurmak için tek adamdan kurtulmamız gerekiyor. Bunun için en asgari müştereklerde birlikteliği sağlayarak demokrasi, insan hakları, insanca yaşam ve ulaşılabilir sağlık hakkının olduğu bir yönetimi hedefimize koymalıyız" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

‘SIKIŞMIŞLIĞI AŞMANIN YOLU YAN YANA GELMEK’

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi de, AKP iktidarının tarımda yarattığı tahribata ilişkin bilgiler verdi ve “Sıkışmışlığı aşmanın yolu yan yana gelmekten geçiyor. İlk olarak önümüzdeki hedef belli ama sonrasında da iş bitmiyor. 16 yıllık süreci sil baştan düzeltmemiz de zaman alacaktır” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

ÖVDER İzmir Şube Başkanı Orhan Yüce, eğitim alanındaki sorunlara değinerek, “Liseler, imam hatipleşmiş durumda. Bu toplumu değiştirmek için bize eğitim konusunda da görev düşüyor. Kurumlarımızı geleceğimizi şekillendirmekte yönlendirirsek daha başarılı oluruz” dedi.

Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız ise “Seçimden sonra ekonomik krizin faturasının emekçilere kesilmemesi için de birliktelik gerekiyor” diye konuştu. Son olarak BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven de, “24 Haziran'da tek adam durdurulursa eğer bizim acil görevimiz, işçilerin ve emekçilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılacağı bir mücadelenin verilmesi. Bu da ancak ortak cephe ile çözülebilir” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 14:26

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