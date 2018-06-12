Yıldırım'dan 'bedelli askerlik' yorumu: Bence şartlar oluştu

Bedelli askerliğe dair konuşan Binali Yıldırım, 'Bence şartlar oluştu. Ciddi anlamda bir birikim var' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında bedelli askerlik tartışmasını değerlendirdi: "Yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi bu olacak. Bu bir reform. Bence şartlar oluştu. Ciddi anlamda birikim var bunu bedelliyle de çözmek mümkün değil bütün boyutlarıyla ele alıp bu işi mutlaka çözmemiz gerekiyor."

Habertürk Televizyonunda açılışı gerçekleştirilen Sabuncubeli Tüneli önünde yapılan "Türkiye'nin Nabzı" programına konuk olan Yıldırım, "Bedelli askerlik konusu bir muamma mı oldu" sorusuna şu yanıtı verdi: "Yok hayır hiç muamma yok. Yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi bu olacak. Bu bir reform. Bence şartlar oluştu. Ciddi anlamda birikim var, bunu bedelliyle de çözmek mümkün değil. Bütün boyutlarıyla ele alıp bu işi mutlaka çözmemiz gerekiyor."

Yıldırım, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Kürt seçmenlerin tutumunun ne olacağına dair soruya "Bizi ilgilendiren bir konu değil. Birinci turda milletin desteğiyle işi bitiririz" yanıtını verdi.

Binali Yıldırım, "Muharrem İnce'nin performansının Tayyip Erdoğan'a benzetildiği" yönünde söylemler olduğunun belirtilmesi üzerine "Daha 40 tekne ekmek yemesi lazım. Kolay değil ki bu iş. Ömrünü vermiş. Mutlaka hırslı, heyecanlı, istekli buna şüphe yok. Allah işini rast getirsin" dedi. (HABER MERKEZİ)

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