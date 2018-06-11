SAMER KoordinatÃ¶rÃ¼ GenÃ§: BÃ¶lgede AKP oylarÄ±nda 3-4 puan azalma var

YÃ¼ksel GenÃ§: Bir yÄ±l Ã¶nce TÃ¼rkiye siyasal sistemine katÄ±lmak istemeyen KÃ¼rt seÃ§men bugÃ¼n sandÄ±ÄŸa gidip demokratik TÃ¼rkiye iÃ§in omuz vermek istiyor.

Serpil Ä°LGÜN

EsasÄ±nda Mart ayÄ±ndan bu yana askeri harekatÄ±n devam ettiÄŸi Kandil’e operasyon konusunda iktidar cephesinin el yükseltmesi, hatta Sincar ve Maxmur’u da içercek ÅŸekilde hedef geniÅŸletilmesi geçtiÄŸimiz haftanÄ±n öne çÄ±kan tartÄ±ÅŸma baÅŸlÄ±klarÄ±ndan birini oluÅŸturdu.

Kandil, seçim meydanlarÄ±nÄ±n propaganda argümanlarÄ±ndan birini oluÅŸtururken, büyük fotoÄŸrafta HDP’yi kilit parti haline getiren Kürt seçmenlerin 24 Haziran’Ä±n kaderini belirleyeceÄŸi olgusu var.

Pazartesi röportajÄ±nda bu hafta, Kandil’e operasyon açÄ±klamalarÄ±nÄ±n yansÄ±malarÄ±nÄ±n da eklendiÄŸi “Kürtlerin tercihinin ne olacaÄŸÄ±” sorusuna yanÄ±t aramaya çalÄ±ÅŸtÄ±k.

OHAL’in daha yoÄŸun iÅŸletildiÄŸi bölgede seçimler nasÄ±l bir sonuç üretecek? AKP oylarÄ±nda düÅŸüÅŸ söz konusu mu? Kürt partileriyle ittifak kurulamamasÄ±na bölge seçmeni nasÄ±l bir reaksiyon gösteriyor? Kürt sorununa yaklaÅŸÄ±mlarÄ± Muharrem Ä°nce ve Temel KaramollaoÄŸlu’nun bölge oylarÄ±nÄ± arttÄ±racak mÄ±? SandÄ±k güvenliÄŸi sorunuyla ilgili seçmenler nasÄ±l endiÅŸeler taÅŸÄ±yor?

DiyarbakÄ±r merkezli Siyasal ve Sosyal AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (SAMER) Koordinatörü Yüksel Genç yanÄ±tladÄ±.

HÜDA PAR ve HAK-PAR’Ä±n seçim tutumunun olasÄ± etkilerini de deÄŸerlendiren Yüksel Genç, hafta içinde bölge seçmeninin 24 Haziran eÄŸilimlerini oransal olarak açÄ±klayacak olan SAMER’in araÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±nÄ±n ön bilgilerini söyleÅŸimiz için paylaÅŸtÄ±.

Sincar ve Maxmur’u da kapsayabileceÄŸi belirtilen Kandil’e operasyon tartÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸlayalÄ±m. Bunun yeniden dillendirilmesi bölgede nasÄ±l yansÄ±ma buluyor?

Operasyon bölgede de bir seçim yatÄ±rÄ±mÄ± olarak görülüyor. ErdoÄŸan ve AKP iktidarÄ±nÄ±n iktidarda kalmakla ilgili son kozunu Kandil operasyonuyla kullanmak istediÄŸine dair genel bir kanaat var. Operasyon iktidara bir baÅŸarÄ± kazandÄ±rmasÄ± üzerinden konuÅŸulmuyor, yitirilecek yaÅŸamlar ve insanlarÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliÅŸini artÄ±rmasÄ±, yeni maddi ve manevi zararlara yol açmasÄ± üzerinden daha fazla deÄŸerlendiriliyor.

Åžunun altÄ±nÄ± çizmekte yarar var; bugüne kadar hiçbir operasyon Türkiye hükümetlerine bir baÅŸarÄ± getirmediÄŸi gibi, aksine Kürt sorununun daha da aÄŸÄ±rlaÅŸmasÄ±na yol açtÄ±. Bugün de Kandil’e yapÄ±lacak operasyondan baÅŸka bir ÅŸey ummak akÄ±l kârÄ± deÄŸil. Kandil çok geniÅŸ bir yer. Bölgesel ve uluslararasÄ± ittifaklarla, aÄŸÄ±r savaÅŸ silahlarÄ±yla saldÄ±rÄ±lsa dahi iktidarÄ±n sonuç almasÄ± güç görünüyor. Velev ki oradakilere darbe vuruldu, bitmez ki. Kürt sorunu bugün bölgesel kapsamÄ±yla daha çok konuÅŸtuÄŸumuz bir sorun. ÇözülmediÄŸi sürece yeni Kandiller hep mümkün. Bu tip operasyonel dalgalar sadece acÄ±larÄ± büyütür. Hem Kürtlerdeki hem Türklerdeki kÄ±rÄ±lmayÄ± derinleÅŸtirir ve Kürt sorunu çözümü zor baÅŸka boyutlara taÅŸÄ±nÄ±r. Ne var ki yönetenler hep bu tarihi hatalarÄ± tekrarlayarak bize ve yeni kuÅŸaklara çözümsüzlüÄŸün tekerrürünü miras bÄ±rakÄ±yorlar.

Operasyon konusundaki kararlÄ±lÄ±k, iki hafta sonra kurulacak sandÄ±ÄŸa nasÄ±l yansÄ±r?

Tercihini AKP’den yana kullanmÄ±ÅŸ seçmenler zaten tedirgin ve kaçÄ±ÅŸ eÄŸilimi içinde. Operasyonun bu kaçÄ±ÅŸÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rma ve kararsÄ±zlarÄ±n kararÄ±nÄ± netleÅŸtirmesi gibi sonuçlarÄ± olabilir. Tabii, kararsÄ±z seçmendeki netleÅŸme, iktidar lehine olmayacaktÄ±r.

24 Haziran ErdoÄŸan ve partisi için de ‘kader seçimi’ olacaksa ve Kürt halkÄ±nÄ±n tercihi sonucu belirleyecekse, Kandil’e operasyon gibi Kürtleri daha da uzaklaÅŸtÄ±racak söylem ve pratiklerin maksadÄ± ne?

Korku düzlemini yükseltmek, gerilimi artÄ±rmak ve bölgenin militer havasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmak, böylece insanlarÄ±n sandÄ±ÄŸa gidiÅŸlerini bir ÅŸekilde engellemek ya da isteksiz kÄ±lmak, deÄŸiÅŸik protestolara yol açmak ve sandÄ±klar üzerindeki hakimiyetlerini derinleÅŸtirmek gibi hesaplarÄ± olabilir.

YanÄ± sÄ±ra, bu tip operasyonlar ve ülke bekasÄ±, terör gibi söylemlerin Kürtler nezdinde itici rolü kadar, Türk milliyetçiliÄŸi üzerinden de merkezileÅŸtirici, iktidardan, devletten yana kayÄ±ÅŸ gibi bir özelliÄŸi de söz konusu. DolayÄ±sÄ±yla Ä°YÄ° Parti’ye ve MHP’ye kaçan oylarÄ±n geri dönmesini saÄŸlayabilme etkisi de olabilir, ama bölge nezdinde esas olarak Kürt oylarÄ±nÄ±n mümkün mertebe sandÄ±kla buluÅŸmasÄ±nÄ± engellemekle ilgili bir süreç iÅŸliyor.

AynÄ± durum, iktidara yakÄ±n kesimlerin “çözüm süreci yeniden baÅŸlayabilir” söylemleri için de geçerli. Kürt oylarÄ±nÄ± mobilize etmek istiyorsanÄ±z onlarÄ±n en büyük yarasÄ±na dokunacaksÄ±nÄ±z! Ama bugün artÄ±k buna inanacak bir Kürt yapÄ±sÄ± yok. Ne böyle bir durum, ne de bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± var.

Ä°ktidar bloÄŸu, 1 KasÄ±m ve referandumda olduÄŸu gibi, 24 Haziran propagandasÄ±nÄ± da HDP’yi ve CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±, hatta destek verenleri kriminalleÅŸtirme üzerine kuruyor. Bu söylem Kürt halkÄ±nÄ±n tercihini pekiÅŸtireceÄŸine göre, asÄ±l hedef HDP’nin baraj altÄ±nda kalmamasÄ± için kullanÄ±lacak stratejik oylarÄ±n önünü kesmek mi?

Mutlaka bu vardÄ±r. Zaten bu seçimin en belirgin özelliÄŸi insanlarÄ±n stratejik oy kullanacak olmasÄ±. Seçmenler adaylarla, vaatlerle çok fazla ilgilenmiyor. Türkiye’nin geleceÄŸi meselesinde taraf belirliyorlar. AynÄ± durum bölge için de geçerli. Kürtler de stratejik oy kullanma kaygÄ±sÄ± içinde. O nedenle HDP’nin kimi aday gösterdiÄŸi ya da hangi söylemlerde bulunduÄŸu ile çok ilgilenmiyor.

Özellikle batÄ±daki stratejik oy kullanmayÄ± kÄ±rabilmek için Kürt siyasetini, Kürt aktörlerini hedef göstermek, öcüleÅŸtirmek iÅŸe yarar mÄ±, emin deÄŸilim. Bu da çok denenmiÅŸ bir yol ve sanÄ±rÄ±m artÄ±k batÄ±da herkes olmasa da belli bir kesim bu tip hedef göstermeler üzerinden oy tercihini deÄŸiÅŸtirmiyor. Ama bu tip tartÄ±ÅŸmalarÄ± bir savaÅŸla, operasyonla desteklemek ya da Kobani olaylarÄ± gibi acÄ± hikayelerini maniple ederek aktarmak kÄ±smen iÅŸe yarayabilir. Muhtemelen önümüzdeki günlerde daha fazla asker cenaze töreni göreceÄŸiz ne yazÄ±k ki. Çünkü stratejik oy kullanmanÄ±n yönünü deÄŸiÅŸtirmek sadece söylemle olmuyor.

ErdoÄŸan’Ä±n DiyarbakÄ±r mitinginde dile getirdiÄŸi ‘Kürt sorunu yoktur; Kürt sorununu bitirdik, terör sorunu vardÄ±r’ sözlerini de soralÄ±m. Ä°nÅŸaat dÄ±ÅŸÄ±nda bir vaat sunmayan ErdoÄŸan’Ä±n sorunu reddeden sözlerine DiyarbakÄ±r halkÄ± ne tepki verdi?

DiyarbakÄ±rlÄ±lar uzun bir zamandÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n ne dediÄŸi ile ilgilenmiyor. Dikkat edersiniz DiyarbakÄ±rlÄ±larÄ±n ilgi gösterdiÄŸi, “Ne söyleyecek?” diye kulak kesildiÄŸi bir miting de deÄŸildi. ErdoÄŸan, “Kürt sorununu çözeceÄŸim” deseydi de çok etkisi olmayacaktÄ± çünkü inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve güven eÅŸiÄŸini çok düÅŸürmüÅŸ durumdalar. AKP Hükümeti ve ErdoÄŸan açÄ±sÄ±ndan, izlediÄŸi politikalar ve kurduÄŸu ittifak gereÄŸi de tek seçenek Kürt sorununun varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± inkar etmek ve ÅŸiddet, güvenlik politikalarÄ±yla iÅŸi terör olarak sunmaya çalÄ±ÅŸmak. Bunun ötesinde bir ÅŸey söyleme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± kalmadÄ±. “Kürt sorununu çözdüm” ifadesi, kinayeli, mizahi yorumlara konu oldu. DoÄŸrusu, inkarÄ±n bu kadar açÄ±k ifade edilmesi insanlarda artÄ±k öfke de uyandÄ±rmÄ±yor. Müstehzi bir gülümseme yaratÄ±yor.

Bölge halkÄ±nÄ±n 24 Haziran’da temel motivasyonu ne? ‘Seçimin kaderini Kürtler belirleyecek’ olgusu, Kürt halkÄ±na nasÄ±l deÄŸiyor?

AslÄ±na bakarsanÄ±z bölgedeki insanlarda da, Türkiye’nin kaderini belirleyecek en önemli seçmen ayaÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturduklarÄ± duygusu var. Özellikle Millet Ä°ttifakÄ±’nÄ± kuranlarÄ±n Kürt sorunu, Kürt aktörleri, Kürt siyasetiyle kurmuÅŸ olduÄŸu utangaç iliÅŸki, Kürtleri doÄŸal olarak baÄŸÄ±msÄ±zlaÅŸan bir aktör haline getirdi ve iki ittifak arasÄ±ndaki oy farkÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ±lÄ±ÄŸÄ± Kürtleri hangi tarafta olursa oranÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±k kazanacaÄŸÄ±yla ilgili bir denklemin içine oturttu. Bölge halkÄ± bunun çok farkÄ±nda. Kürt sorununu bu kadar beka sorunu halinde telakki eden bir sistemin siyasal baÄŸlamÄ±nÄ±n parçasÄ± olmak istememe, siyasete çözüm gücü yükleyememe, bu anlamda siyasete küsme, güvensizlik, beklentisizlik geliÅŸtirme eÄŸilimleri gösteren Kürtlerin sayÄ±sÄ± bir yÄ±l önce epey artmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu deÄŸiÅŸti mi?

Çok hÄ±zlÄ± biçimde deÄŸiÅŸti. Bu da bölgenin ilginç bir realitesi. Seçim süreci baÅŸlar baÅŸlamaz insanlar, sanki aynÄ± zamanda Türkiye’ye karÅŸÄ± son bir görevi yerine getirme duygusuyla, sandÄ±ÄŸa gidip tavrÄ±nÄ± ortaya koymak istediÄŸini beyan ediyorlar. Bir yÄ±l önce boykot söylemini, Türkiye’nin siyasal sistemine katÄ±lmak istememeyi, duygusal kopuÅŸun derinliÄŸini çok daha gözlemliyorduk, ama ÅŸimdi bütün bunlarÄ± durduruyor ve sandÄ±ÄŸa gidip son kavÅŸakta demokratik Türkiye için omuz vermek istediÄŸini söylüyor Kürt seçmeni. DolayÄ±sÄ±yla seçmeni motive eden duygu esas olarak bu.

Ä°KÄ°NCÄ° TURDA Ä°NCE’YE OY VERECEÄžÄ°NÄ° SÖYLEYEN KÜRT SEÇMEN SAYISI ARTIÅž GÖSTERÄ°YOR

Kürt seçmeninin adaylar ve söylemlerle ilgilenmediÄŸini söylediniz. Ancak, CHP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce’nin gerek Kürt sorununa gerekse DemirtaÅŸ’a yaklaÅŸÄ±mÄ±, CHP’nin önceki seçimlerdeki yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan farklÄ±k arz ediyor. Bunun Ä°nce, dolayÄ±sÄ±yla CHP oylarÄ±na yansÄ±masÄ± açÄ±sÄ±ndan bulgularÄ±nÄ±z ne?

Kürtler evet, seçim sürecindeki söylemleri seçim konjonktürünün gerektirdiÄŸi söylemler olarak telakki ediyorlar ama bununla birlikte Kürt sorununun çözümü, demokrasi ve özgürlüklere dair söylemler duymak ve bunlarÄ± kÄ±yaslamak istiyorlar. Bölgede seçmen ÅŸöyle bir ikili durum içinde aslÄ±na bakarsanÄ±z. Birincisi, özellikle son üç yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n getirdiÄŸi öfke, kÄ±zgÄ±nlÄ±k ve kÄ±rÄ±lmanÄ±n da etkisiyle, sandÄ±klara gidip kedine sahip çÄ±kmak istiyor. Nitekim, sahada kime oy vereceklerini sorduÄŸumuzda çoÄŸu insan “Kendime, partime oy vereceÄŸim” diyor. “Hangi cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na oy vereceksiniz?” sorusuna da “Bizden olana, kendimden olana” yanÄ±tÄ±nÄ± alÄ±yoruz. Yani bölgede bu seçime biçilmiÅŸ çok güçlü bir kendini sahiplenme ve bunu gösterme eÄŸilimi var. Nitekim, HDP’nin oy oranlarÄ±nda birkaç puan yükseliÅŸ tespit ettik. Ä°kincisi, eÄŸer cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi ikinci tura kalÄ±rsa ki neredeyse seçmenlerin yarÄ±sÄ± böyle olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor, çok büyük bir kÄ±smÄ± ikinci turda yeniden DemirtaÅŸ’a oy vermek istiyor. Åžunu da belirtelim, seçmen DemirtaÅŸ kalÄ±r mÄ± kalmaz mÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±na da izin vermiyor önemli oranda, ama olaki kalmazsa, ikinci turda Ä°nce’nin kendilerine dönük daha pozitif bir yönelim içinde olduÄŸunu ifade eden seçmende Ä°nce’ye oy verme eÄŸilimi artÄ±ÅŸ gösteriyor.

Ya Meral AkÅŸener?

AkÅŸener’in 90’lar sürecinin bir parçasÄ± olmasÄ± itibariyle bölgede bir imajÄ± var zaten. AyrÄ±ca AkÅŸener’in geldiÄŸi saÄŸ geleneÄŸi AKP iktidarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir yere oturtamÄ±yor. Bu nedenle “AkÅŸener ikinci tura kalÄ±rsa sandÄ±ÄŸa gider miyim” sorgusunun oldukça yoÄŸun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ölçüyoruz.

GeçtiÄŸimiz hafta DiyarbakÄ±r’da Kürt sorunu raporunu açÄ±klayan Saadet Partisi’nin (SP) dindar muhafazakar Kürtler üzerindeki etkisini nasÄ±l ölçüyorsunuz? Altan Tan’Ä±n SP’den aday olmasÄ±nÄ±n dindar muhafazakar Kürtlerin bir kÄ±smÄ±nÄ± HDP’den SP’ne kaydÄ±rmasÄ± söz konusu mu?

Altan Tan’Ä±n, yorumlandÄ±ÄŸÄ± gibi HDP’de bir kayba yol açacaÄŸÄ±nÄ± ölçmedik. Bu olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, son ölçümlerimize göre HDP’nin oy oranÄ± 1 KasÄ±m seçimlerine göre ciddi anlamda yükseliÅŸ gösteriyor. 7 Haziran’a yaklaÅŸmÄ±ÅŸ durumda olduÄŸunu görüyoruz. Ä°kincisi, SP’nin Kürt raporu hak ve özgürlüklere dönük genel geçer söylemler olmakla birlikte, sorunu aÄŸÄ±rlÄ±kla kültürel baÄŸlamlarÄ± ile ele almÄ±ÅŸ. Bununla birlikte Saadet’in rapor açÄ±klamasÄ± önemli ama okuyamadÄ±klarÄ± bazÄ± ÅŸeyler var. Bölge artÄ±k eski bölge deÄŸil çünkü. “Kürt sorununu ben çözeceÄŸim, hadi arkamdan gelin...” Böyle bir ÅŸey yok, bölgedeki insanlar Kürt sorununu kimin çözeceÄŸi, nasÄ±l çözeceÄŸi kadar, kimlerle çözeceÄŸini de görmek istiyor. AyrÄ±ca bu raporun DiyarbakÄ±r yerine BatÄ± illerinden birinde açÄ±klanmasÄ± daha faydalÄ± olurdu bölgeye etkisi açÄ±sÄ±ndan.

AKP’NÄ°N 1 KASIM’DAKÄ° OYLARI SP VE Ä°YÄ° PARTÄ°’YE KAYIYOR

En çok merak edilen konu AKP’nin bölgedeki durumu. AraÅŸtÄ±rmanÄ±z AKP cephesinde nasÄ±l sonuçlar ortaya çÄ±kardÄ±?

Son yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z saha araÅŸtÄ±rmasÄ± AKP de birkaç puanlÄ±k bir düÅŸüÅŸ olduÄŸunu gösteriyor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan ise ErdoÄŸan, bölgenin birinci tercihi olan Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n hemen yanÄ± baÅŸÄ±nda.

Bu seçimde saÄŸ seçmen açÄ±sÄ±ndan AKP dÄ±ÅŸÄ±nda artÄ±k iki farklÄ± parti var. AKP’nin KasÄ±m’daki oylarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± SP ve Ä°YÄ° Parti’ye kayÄ±yor. MHP’nin oylarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n da Ä°YÄ° Parti’ye gideceÄŸi tespitlerimiz arasÄ±nda. MHP KasÄ±m 2015 seçmenini en çok kaybeden parti. AKP ikinci sÄ±rada. AKP’nin vekil çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kimi illerde birer vekilin ilgili siyasetlere kayacaÄŸÄ± ve bölgede çÄ±karacaÄŸÄ± vekil sayÄ±sÄ±nÄ±n ciddi oranda azalacaÄŸÄ±nÄ± söylemek mümkün. KararsÄ±z seçmenin en fazla AKP seçmeni arasÄ±nda olduÄŸunu da belirteyim. Yine ilk kez oy kullanacak genç seçmenlerin beÅŸte birinin henüz kararsÄ±z olduÄŸunu söylemek mümkün. Bu beÅŸte birlik gençleri kim kazanÄ±rsa bazÄ± vekillikleri onlar alacak gibi. Ama tabii bu birinci sÄ±rayÄ± çok deÄŸiÅŸtirmiyor. DemirtaÅŸ ve HDP bölgede en yüksek oyu alacak görünüyor.

ErdoÄŸan ile DemirtaÅŸ arasÄ±ndaki makas aralÄ±ÄŸÄ± ne?

Çok deÄŸil. Zaten AKP’ye de, ErdoÄŸan’a oy verenlerin de temel motivasyonu ErdoÄŸan’Ä±n güçlü bir figür olmasÄ±. Daha önce de bunu ölçmüÅŸtük, ErdoÄŸan’Ä±n kendisi buradaki oy yöneliminin ana sebebi. ErdoÄŸan olmasa bölgede oylarÄ±n AKP’ye gitme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± çok sÄ±nÄ±rlÄ± görünüyor.

O halde, ErdoÄŸan ile partisi arasÄ±ndaki makas çok açÄ±k deÄŸil?

Çok deÄŸil, evet. AldÄ±ÄŸÄ± oyda yüzde 3-4’lük bir azalma var geçmiÅŸ seçime göre. Bu açÄ±dan 7 Haziran’a benziyor. Bu da belirttiÄŸim gibi AKP’nin kimi bölgelerde vekil çÄ±karmasÄ±nÄ±n ciddi anlamda zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. AKP’nin örneÄŸin üç vekil çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± yerde, iki vekil çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ±, bir vekil çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± yerde artÄ±k çÄ±karamayacaÄŸÄ±nÄ± ölçüyoruz.

Mesala, hangi bölgeler?

ÖrneÄŸin DiyarbakÄ±r’da bir vekil çÄ±karma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ancak mümkün olduÄŸunu, bunun bile tartÄ±ÅŸmalÄ± olduÄŸunu söylemek gerek. SP ile Ä°YÄ° Parti’nin kimi yerlerde AKP’den oy koparacaÄŸÄ±, hatta kimi yerlerde AKP’nin alacaÄŸÄ± milletvekilini SP ya da Ä°YÄ° Parti’nin alma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yükseldiÄŸini söylemek gerekiyor. ÖrneÄŸin Bingöl’de aynÄ± riskle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Erzurum, Bitlis, MuÅŸ ve Van’da yine öyle. Bu illerde KasÄ±m ayÄ±nda çÄ±karmÄ±ÅŸ olduÄŸu vekil sayÄ±sÄ±nÄ± çÄ±karamayacaÄŸÄ± görülüyor.

FotoÄŸraf: Sabri KÄ±lÄ±ç

HÜDA PAR VE HAK-PAR’IN TUTUMUNUN DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°CÄ° ETKÄ°SÄ° YOK

Bu seçimde bölge özelinde de ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± çÄ±kÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. HÜDA PAR (Hür Dava Partisi) onlardan biri oldu. AKP’ye sert eleÅŸtiriler yöneltip, HDP’ye Ä±lÄ±mlÄ± mesajlar ileten HÜDA PAR, netice olarak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde ErdoÄŸan’Ä± destekleyeceÄŸini açÄ±klarken, Genel BaÅŸkan YapÄ±cÄ±oÄŸlu istifa ederek baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili adayÄ± oldu. HÜDA PAR’la ilgili bulgularÄ±nÄ±z ne, bu tutumun bölgedeki oy dengesini deÄŸiÅŸtirecek bir etkisi olacak mÄ±?

Bu seçim sürecinin belki de en yalpalayan hareketi HÜDA PAR oldu. HÜDA PAR’Ä±n oy oranÄ± zaten yüksek deÄŸil, son ölçümlerimizde de tabanÄ±ndan bu yalpalamalardan kaynaklÄ± küçük küçük kaçÄ±ÅŸlar gözlemledik. Seçime baÄŸÄ±msÄ±z girerek belki parlamentoya bir vekil göndereceklerini umuyorlar ama ölçümlerimiz bunun imkan dahilinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimini boykot edeceÄŸini, ama parlamento seçimine baÄŸÄ±msÄ±z adaylarla katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Hak ve Özgürlükler Partisi’nin (HAK-PAR) etkisi ne olur?

Son yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ölçümlerde bölgde boykot var demek çok zor. HAK PAR’Ä±n etkilediÄŸi tabanÄ±n oranÄ± çok düÅŸük olduÄŸundan bir yansÄ±masÄ±nÄ± görmüyoruz.

Bölge halkÄ±nÄ±n da beklentisi ve talebinin bu yönde olduÄŸu belirtildiÄŸi için soralÄ±m; Kürt partileriyle HDP’nin ittifak kuramamasÄ± bölge halkÄ±nda bir duygu kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na, tepkiye yol açtÄ± mÄ±?

Bir kÄ±rÄ±lmaya yol açmadÄ±. Seçim ilan edilmeden önce yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir çalÄ±ÅŸmada, “Kürtler arasÄ± ittifak olsun, baÅŸkalarÄ± olmasÄ±n” diyen çok sÄ±nÄ±rlÄ± bir kesim çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Kürt siyasi partilerinin birlikte hareket etmesine dönük genel bir temayül var elbette. Ama buna raÄŸmen birlik çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n olmamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n belirleyici bir etkiye yol açmadÄ±ÄŸÄ± görülüyor. BelirttiÄŸim gibi iki ay önce ölçtüÄŸümüz oranla, bugün ölçtüÄŸümüz oran arasÄ±nda birkaç puanlÄ±k bir yükseliÅŸ var HDP açÄ±sÄ±ndan. Bu da etkilemediÄŸini ortaya koyuyor.

BÄ°ZDEKÄ° UMUDUN ÜÇTE BÄ°RÄ°NÄ° TAÅžIYIN, YETER!

Seçimin kurallarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesinin en çok bölgeyi etkileyeceÄŸi malum. Nitekim YSK, aÄŸÄ±rlÄ±kla HDP’nin açÄ±k ara önde olduÄŸu 19 ilde sandÄ±k taÅŸÄ±ma kararÄ± aldÄ±. Bu durum, sandÄ±k/oy güvenliÄŸi konusunda bölge halkÄ±nÄ±n endiÅŸelerini arttÄ±rdÄ± mÄ±?

Buradaki en önemli mesele, “oyumuzu, sandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± koruyacak mÄ±sÄ±nÄ±z” sorusu etrafÄ±nda ÅŸekilleniyor zaten. Özellikle kÄ±rsal alandaki seçmenin sandÄ±k güvenliÄŸi endiÅŸesinin yüksek olduÄŸunu araÅŸtÄ±rmalarÄ±mÄ±zda ölçüyorduk. YaÅŸanan endiÅŸe YSK kararÄ±yla ete kemiÄŸe bürünmüÅŸ oldu. Ancak karar, bölgede ÅŸu söylemi ortaya çÄ±karÄ±yor: “Bizim oylarÄ±mÄ±zÄ± çalabilirler, sandÄ±ÄŸa ulaÅŸmamÄ±zÄ± engelleyebilirler, bir kÄ±smÄ±yla baÅŸ ederiz edemeyiz, ama bizi BatÄ± tamamlamak zorunda. EÄŸer ortak bir gelecek istiyorlarsa bizim üstlendiÄŸimiz sorumluluÄŸu BatÄ± da üstlenmeli!” Ä°ktidarÄ±n bölgede seçim güvenliÄŸi adÄ± altÄ±nda HDP’ye kaybettireceÄŸi oyun BatÄ±da telefi edilmesini istiyor bölge halkÄ±.

DolayÄ±sÄ±yla, seçimin kaderinin Kürt halkÄ±nÄ±n omuzlarÄ±na bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± bir nevi haksÄ±zlÄ±k olarak algÄ±lanÄ±yor. Zira, önceki seçimlerde de olumsuz neticelerin faturasÄ± aÄŸÄ±rlÄ±kla Kürtlere çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±...

Evet. AslÄ±nda Türkiye halkÄ± ÅŸunu unutmamalÄ±; bölge üç yÄ±ldÄ±r öyle korkunç bir travma yaÅŸadÄ± ki, istese o sandÄ±klara gitmeyebilir, Türkiye’nin BatÄ±sÄ±nÄ± kendi kaderiyle baÅŸ baÅŸa bÄ±rakabilir, bunun için duygusal kÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± gerekçe yapabilir. Ama bölge halkÄ± buna tamah etmiyor. Åžöyle bir anektod aktarayÄ±m; Seçim üzerine bir sohbet yapÄ±lÄ±yordu. BatÄ±dan gelen bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z çok umutsuzdu, Kürt arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan bir tanesi demiÅŸti ki “siz bizim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n üçte birini yaÅŸamadÄ±nÄ±z ki, bizdeki umudun üçte birini taÅŸÄ±yÄ±n, yeter!”

SÄ°YASAL Ä°KTÄ°DAR DEÄžÄ°ÅžMEZSE, KIRILMALAR DERÄ°NLEÅžEBÄ°LÄ°R

Sizinle geçtiÄŸimiz yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z söyleÅŸide, Kürt sorununun çözümüne inanmayan kesimlerin oranÄ±nÄ±n binde 4-5’lerden yüzde 20’lere çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtiniz. Bu oranda düÅŸüÅŸ söz konusu mu?

DoÄŸrusu Kürt sorununun çözüleceÄŸine inanmalarÄ± için koÅŸullarÄ±n ve göstergelerin deÄŸiÅŸmesi gerekiyor. Seçime katÄ±lmalarÄ±nÄ±n bir nedeni de o koÅŸulu deÄŸiÅŸtirmek. DolayÄ±sÄ±yla, mevcut Türkiye siyaseti konjonktüründe Kürt sorunun çözülebileceÄŸine dair inançsÄ±zlÄ±k besleyenlerin oranÄ±nda düÅŸüÅŸ olduÄŸunu söylemek için erken. Bunun için seçim sonuçlarÄ±na bakacaklar. Zaten, her ÅŸeyin terör gözüyle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, iÅŸte Kandil operasyonun yeniden dillendirildiÄŸi ve “Kürt sorunu yoktur” diyen bir iktidarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nda herhalde aksini düÅŸünmek de zor olur. AynÄ± durum duygusal kopuÅŸ hissiyati için de geçerli. Türkiye’deki iktidar, siyasal tablo deÄŸiÅŸmezse buradaki kÄ±rÄ±lmalar kendisini derinleÅŸtirebilir.

YOKSULLUKLA BAÅž ETMEDE DAHA FAZLA ZORLANILIYOR

24 Haziran’Ä±n belirleyici unsurlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda ekonomi geliyor ve zaten “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” sorusuna, “ekonomi” yanÄ±tlarÄ± veriliyor. Yoksulluk ve iÅŸsizliÄŸin en çok bölgeyi etkilediÄŸi gerçeÄŸinden hareketle, ekonomi bölge halkÄ±nÄ±n da gündeminin ilk sÄ±rasÄ±nÄ± oluÅŸturuyor mu, yoksa Kürt sorunu liste baÅŸÄ±ndaki yerini koruyor mu?

Bizim daha önceki ölçümlerimizde aynÄ± soruya verilen yanÄ±tlar, tartÄ±ÅŸmasÄ±z Kürt sorunu oluyordu. Ä°kinci sÄ±rada ekonomi, adalet, demokrasi geliyordu ama ÅŸimdi ekonomi ile Kürt sorunu arasÄ±ndaki fark kapanmak üzere. Bölge evet, baÅŸÄ±ndan beri hep yoksullukla anÄ±lan, açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±ndaki nüfusun Türkiye ortalamasÄ±na göre daha yoÄŸun olduÄŸu bir yerdi. Bu nedenle, krizlerle baÅŸ etmeyi adeta yaÅŸam tarzÄ± haline getirmiÅŸti ama ÅŸimdi gelinen noktada baÅŸ etmede daha da fazla zorlanÄ±yor ve AKP’ye buradan da tepki duyuluyor. Fakat en büyük kaygÄ±, seçimden sonra nasÄ±l bir Türkiye devralÄ±nacaÄŸÄ± meselesi ki, bu konuda kimse çok fazla bir ÅŸey konuÅŸmuyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 11:12

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