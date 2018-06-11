RTÜK Başkanı: 'Cumhurbaşkanı adaylarını izleyemiyoruz' şikayeti yok

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya: 'Haber alamıyoruz, cumhurbaşkanı adaylarını izleyemiyoruz, milletvekili adaylarını dinleyemiyoruz' gibi şikayetler yok.

AA'ya konuşan RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, seçim sürecindeki yayınlara dair şikayet almadıklarını söyledi. RTÜK üyeleri İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı’nın, TRT’nin siyasi parti ve adaylara yönelik ayrımcı yayınına dair YSK’ye yaptığı başvuruya rağmen "Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor. Onun için de çok fazla şikayet gelmiyor" diyen Yelikaya, "Televizyonlardan da her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz. Yüzlerce milletvekili adayı var, çok sayıda cumhurbaşkanı adayı var. Arz talep dengesi var." ifadesini kullandı.

"Olumsuzluk olduğunda yoğun şikayet gelebiliyor. Bu seçim döneminde pek şikayet yok. 'Haber alamıyoruz, cumhurbaşkanı adaylarını izleyemiyoruz, milletvekili adaylarını dinleyemiyoruz' gibi talepler yok. Çünkü medyamız çoğulcu, bir sürü yerel medya kuruluşu var. Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor. Onun için de çok fazla şikayet gelmiyor. Tabii bundan sonra kampanya başlatıp şikayetler artarsa onu da bilemiyorum. Şu ana kadar aşırı bir şikayet yok. Gayet normal, vatandaşlar da memnun. Televizyonlardan da her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz. Yüzlerce milletvekili adayı var, çok sayıda cumhurbaşkanı adayı var. Arz talep dengesi var. Radyo ve televizyonlarımız editoryal bağımsızlık çerçevesinde yayınlar yapıyor. Avrupa'da da bu böyledir. Herkes fikrini ifade edebiliyor. Mecralar, gazeteler ve sosyal medya imkanları çok fazla. Dolayısıyla böyle bir çoğulculuk var. Bu da seçimlerin rahat ortamda sürdürülmesini sağlıyor." diyen Yerlikaya, "Televizyonların yanlı yayın yaptığına dair şikayetleri" ise "safsata ve kasıtlı bir davranış" olarak nitelendirdi: "Önce TRT'den başlamak üzere 'yanlı davranıyor, iktidarı veriyor, onun dışındakileri vermiyor' denilerek eleştirilecektir. 'RTÜK, iktidarın sopası' gibi eleştiriler geliyor. Özel radyo ve televizyonların yanlı davrandığına dair beyanlar olabilir. Bunların hiçbirisi doğru değil. Türkiye'de yabancı medya grupları bile var. Nasıl tekelci olabilir? Bu tamamen bir safsata ve kasıtlı bir davranıştır. Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığı, seçimlere de hile karıştırıldığı iddiası ile Türk medyasının arkasından Türk demokrasisini hedef alacaklar diye düşünüyorum. 'Eşitlik, medya özgürlüğü yok' gibi kampanyalarla bunu sürdürecekler diye düşünüyorum. Halkımızın ve medyamızın bu konuda çok uyanık olması gerekir. Planlı bir hareket gibi görünüyor."

YSK'ye TRT başvurusu: Erdoğan'a 68 saat, Demirtaş'a hiç yok

RTÜK ÜYELERİ BİLE ŞİKAYETÇİ

Ancak RTÜK üyeleri İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ile aynı fikirde değil. TRT ve bazı özel televizyon kanallarındaki yayın istatistiklerini raporlaştıran Demirdöğen ve Taşçı'nın ortaya koyduğu rakamlar, Yerlikaya'yı yalanlıyor.

Taşçı ve Demirdöğen'in hazırladığı rapora göre, televizyon kanallarının Mayıs ayında siyasi parti ve temsilcilerine ayırdığı süre verilerine göre HDP neredeyse hiç yer almadı.

TRT Haber Kanalında 1 Mayıs – 3 Haziran 2018 tarihleri arasında AKP’ye 1 saat 16 dakika 12 saniye, MHP’ye 1 saat 2 dakika 35 saniye, CHP’ye 9 saat 30 dakika 58 saniye, İYİ Parti’ye 31 dakika 3 saniye, Saadet Partisi’ne 10 dakika 36 saniye, Vatan Partisi’ne 10 dakika 28 saniye yer verildi.

CNN Türk, 30 Nisan – 3 Haziran 2018 tarihleri arasında AKP’ye 58 saat 54 dakika 53 saniye, MHP 2 saat 2 dakika 10 saniye, CHP’ye ise 28 saat 09 dakika 54 dakika yer verdi.

Haber Türk, 30 Nisan – 3 Haziran 2018 tarihleri arasında AKP’ye 66 saat 29 dakika 11 saniye, MHP’ye 3 saat 35 dakika 19 saniye, CHP’ye 27 saat 04 dakika 27 saniye, İYİ Parti’ye 2 saat 44 dakika 47 saniye, Saadet Partisi’ne 1 saat 21 dakika 28 saniye, Vatan Partisi’ne 1 saat 5 dakika 39 saniye, BBP’ye 1 saat 08 dakika 1 saniye, Demokrat Parti’ye 1 saat 2 dakika 15 saniye, HÜDAPAR’a 1 saat 07 dakika 04 saniye yer verildi.

NTV de 30 Nisan – 3 Haziran 2018 tarihleri arasında AKP’ye 61 saat 56 dakika 06 saniye, MHP’ye 2 saat 57 dakika 38 saniye, CHP’ye 23 saat 56 dakika 37 saniye, İYİ Parti’ye 2 saat 36 dakika 24 saniye, SP’ye 1 saat 2 dakika 4 saniye, BBP’ye 22 dakika 45 saniye yer verildi. (MEDYA SERVİSİ)

Televizyonda tek adam dönemi

Mayıs ayında HDP'ye televizyonlarda hiç yer verilmedi

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 12:26

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