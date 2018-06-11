AKP milletvekili adayları Gazi Mahallesi’nde protesto edildi

İstanbul Sultangazi’ye bağlı Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde seçim çalışması yapan AKP milletvekili adayları ve Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay halk tarafından protesto edildi.

Cahit Altunay’ın belediye başkanı olarak seçim çalışmasına katılmasına ve ‘Yol yapacağız, ışıklandırma yapacağız’ gibi vaatlerde bulunmasına tepki gösteren halk, “Sen bugüne kadar yapmadın; şimdi partinin belediye başkanı gibi çalışıyorsun. Sizi mahallemizde istemiyoruz. Selahattin Demirtaş seçim çalışması yapamazken sizler burada polis ve zabıta eşliğinde devletin tüm imkanlarını kullanıyorsunuz. Biz adaletsizlikleri bu mahallede istemiyoruz” dedi.

Tepki gösteren vatandaşları dağıtmak isteyen polisle halk arasında tartışma yaşandı. Gazililer, polisin tutumuna da tepki gösterdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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Seçim Günlüğü (11 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 18:32

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