Muharrem İnce'den Erdoğan'a 100 bin TL'lik tazminat davası

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine dair sarf ettiği sözleri nedeniyle Tayyip Erdoğan aleyhine 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Kayseri Mitingindeki iftira ve hakaret içeren sözleri nedeniyle 100 Bin TL’lik manevi tazminat davası ve haksız saldırının tespiti davası açtı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri mitinginde “Bay Muharrem sen bu seçimlerden birinci çıkmazsan bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim Bakalım.. Sen bırakmazsın. Siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz, Pensilvanya” demişti.

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Açılan davaya dair Muharrem İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Cumhurbaşkanı sıfatını taşımakla birlikte tarafsızlığını tartışmasız bir şekilde yitiren ve teselsülen vekil eden Sayın Muharrem İnce’ye hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren davalı aleyhine Kayseri mitinginde yapmış olduğu 08.07.2018 tarihli konuşma ile vekil edene açıkça hakaret etmiştir.

Davalı Recep Tayyip Erdoğan, müvekkil hakkında; Bay Muharrem sen bu seçimlerden birinci çıkmazsan bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim Bakalım. Sen bırakmazsın. Siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz, ‘Pensilvanya’ şeklinde ağır ifadelerde bulunmuştur.

Ülkemizde, 15 Temmuz ve sonrası yaşanılan acı süreç itibari ile ‘Sen talimatı pensilvanyadan alıyorsun’ tanımlama ve yakıştırması Dünya’daki tüm yargı sistemlerinde hakaret kapsamında görülecektir.

Belirttiğimiz nedenlere binaen, davacı müvekkilim, ifade özgürlüğüne verdiği önemden dolayı şu ana kadar dava açılmaması yönünde hareket etmişse de, bu kez söylenen ifadelerin, iftira niteliğinde, ağır hakaret ve ifadeler barındırması nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde, 100 bin Türk Liralık tazminat davası ve yapılan haksız saldırının tesbiti ile mahkeme kararının en yüksek trajlı 5 gazetede yayımlanması ve Cezai işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edilmiştir." (Ankara/EVRENSEL)

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