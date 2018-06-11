HDP Cumhurbaşkanı Demirtaş, seçim meydanlarında kendisini Kobanê olaylarıyla suçlayan Erdoğan’a yanıt verdi.

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6-8 Ekim’de Kobanê için yapılan eylem üzerinden kendisine yönelik yaptığı suçlamalara yanıt verdi. Demirtaş, “Ey Erdoğan! Sana siyasi tarihinin en büyük fırsatı: 24 Haziran’a kadar bu tweetimin altına, Selahattin Demirtaş olarak yaptığımı iddia ettiğin ‘53 kişinin katledilmesi sözde talimatımı’ paylaşırsan söz veriyorum, senin lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğim.

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından 6-7 Ekim 2014’te IŞİD saldırısına maruz kalan Kobanê için yapılan eylemler nedeniyle kendisini hedef gösteren ve suçlamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Demirtaş, “Erdoğan’ın Kobani Yalanları” başlıklı yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kobani gösterilerinde şiddet ve provokasyonların başlama tarihi 5-6 Ekim değil, Erdoğan’ın ‘Kobani düştü düşecek’ açıklamasını yaptığı 7 Ekim ve bu açıklamadan hemen sonrasıdır. Bu açıklama sonrası ölümler yaşanmaya başlamıştır.

Kobani olayları nedeniyle ne benim hakkımda ne de HDP yönetimi hakkında açılmış bir tek dava yoktur. Kobani olaylarında katledilen insan sayısı 53 değil, 43’tür. Bunların 6’sı HÜDAPAR’lı, 2’si suikaste uğrayan güvenlik görevlisi, 2’si Suriyeli mülteci, 33’ü de HDP’lidir. 6 HÜDAPAR’lı haricindeki kişilerin katledilmesi hakkında açılmış tek bir etkili dava ve soruşturma yoktur.

Kobani olayları Erdoğan’ın dediği gibi 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında değil, seçimlerden 8 ay önce, 7 Ekim 2014 tarihinde yaşanmıştır. Kobani olaylarından sonraki 5 ay boyunca da Erdoğan ve AKP ile çözüm süreci kapsamında görüşmelerimiz devam etmiştir. Yani Erdoğan, bugün 'terörist' diye ilan ettiği bizlerle 5 ay daha görüşme sürdürmüştür.”

AKP’LİLER MECLİS ARAŞTIRMASINI REDDETTİ

Kobane için yapılan eylemlerin arkasındaki provokatör ve azmettiricilerin ortaya çıkması için TBMM’ye verdikleri 12 araştırma ve soru önergesinin AKP’lilerin oyları ile reddedildiğini hatırlatan Demirtaş devamla şunları söyledi: “Yasin Börü ve katledilen diğer kişiler Erdoğan'ın umurunda bile değildir. Erdoğan bunu istismar aracı olarak kullanmaktan çekinmemiştir ve bu nedenle sadece seçim dönemlerinde gündeme getirmiştir. Tıpkı Yasin Börü gibi Gaziantep’te ve İzmir’de Ekrem Karaçoğlu, Musa Bayram isimli yurttaşlarımız da kameralar önünde linç edilerek katledilmiştir. Ancak failleri bulunmamıştır. Erdoğan bu kişilerin isimlerini dahi bilmemektedir. Çünkü bu insanlar HDP’lidir. Erdoğan’ı asıl kahreden şey vahşice katledilen yurttaşlarımız değil, IŞİD’in Kobani’de yenilmiş olmasıdır.

Kobani olaylarında bazı valilerin ve güvenlik görevlilerinin, Hükümet’in talimatını dinlemediğini bizzat Efkan Ala açıklamıştır. Zaten bu kişiler de 15 Temmuz sonrası darbecilikten tutuklanmıştır. Ancak haklarında, Kobani olayları ile ilgili hiçbir soruşturma yürütülmemiştir. Tıpkı Roboski Katliamı gibi, Berkin’in, Ceylan’ın, Uğur’un katledilmesi gibi, Kobani olaylarının da bütün siyasi sorumlusu Erdoğan’dır. Bu sorumluluğunu saklamak için namertçe yalanlarıyla ve iftiralarıyla beni suçlamaya devam ediyor.

Ahmed Arif’in 33 Kurşun şiirinden “Vurun ulan, Vurun. Ben kolay ölmem. Ocakta küllenmiş közüm, Karnımda sözüm var Haldan bilene.” Dizelerini alıntı yapan Demirtaş, kendisini suçlayan Erdoğan’a şu çağrıda bulundu: “Yüreğin yetiyorsa ya sen gel cezaevine bunu tartışalım ya da ben çıkayım, meydanlarda sana cevap vereyim. Ama her halükarda en net cevabı 24 Haziran’”da sandıkta, halktan alacaksın.”

‘ERDOĞAN’IN ÜZÜNTÜSÜ ANKET SONUÇLARIDIR’

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin kendisini cezaevinde ziyaret etmesiyle ilgili Demirtaş, “Sayın Muharrem İnce beni c.evinde ziyaret ettikten sonra Erdoğan’ı da ziyaret etmiştir. Ne İnce-Erdoğan görüşmesinde ne de bu görüşmeden iki hafta sonrasına kadar Erdoğan, beni ve Sayın İnce’yi suçlamamıştır. Beni suçlama furyasının başladığı tarih, adaylar sahaya indikten sonra yapılan ilk anketlerin Erdoğan’ın eline geçtiği tarihtir. Yani yine, Erdoğan’ın üzüntüsü Yasin Börü için değil, ortaya çıkan anket sonuçları içindir” ifadelerini kullarndı. .”

‘HALK ÇIKIŞ BELGENİ 24 HAZİRAN’DA VERECEK’

Demirtaş, Erdoğan’a rest çekerek şu çağrıda bulundu: “Ey Erdoğan! Sana siyasi tarihinin en büyük fırsatı: 24 Haziran’a kadar bu tweetimin altına, Selahattin Demirtaş olarak yaptığımı iddia ettiğin '53 kişinin katledilmesi sözde talimatımı' paylaşırsan söz veriyorum, senin lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğim. Dört yıldır emrindeki savcıların arayıp da bulamadığı sözde çağrımı belki sen bulursun. 24 Haziran’a kadar bulamazsan da zaten halk senin çıkış belgeni verecek. Diploma niyetine kullanırsın artık.” (İstanbulEVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 14:29

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