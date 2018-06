Bekir Bozdağ: Türkiye öyle veya böyle yeni sisteme geçecek

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, eski sisteme dönmenin imkanı olmadığını belirterek, 'Seçimden sonra Türkiye öyle veya böyle yeni sisteme geçecek' dedi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, eski sisteme dönmenin imkanı olmadığını belirterek, “Seçimden sonra Türkiye öyle veya böyle yeni sisteme geçecek” dedi.



Yaptırılan anketler ve miting alanlarından bekledikleri sonucu alamayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Hükümet üyelerinin, 24 Haziran seçimleri öncesi Minbic ve Kandil’i hedef alan açıklamalarının ardından dikkat çekici bir açıklama Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’dan geldi.



AA Editör Masası’nın konuyu olan Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değindi.



Bozdağ konuşmasında, "Bu sistem ülkenin ve milletin bekasını sadece anayasa, kurumlar ve güvenlik birimleri değil aynı zamanda milletin iradesine de sigorta ettirmiştir" ifadelerine yer verdi.



Eski sisteme dönmenin imkanı olmadığını ifade eden Bozdağ, seçimden sonra Türkiye'nin öyle veya böyle yeni sisteme geçeceğini vurguladı.

'HER AN HER ŞEY OLABİLİR!'

Bu açıklamalarda bulunan Bozdağ, Kandil’e yönelik süren operasyona ilişkin de oldukça dikkat çekici sözler sarf etti. Bozdağ, "Bölgede her an her şey olabilir, daha önce de ifade ettik. Kandil'e operasyon dahil buna. Bundan sonraki süreçte hepsi mümkündür" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 14:00

