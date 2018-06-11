Bayhan: Açıklamalar Erdoğan’ın oya ne kadar muhtaç olduğunu gösteriyor

24 Haziran’a iki haftadan daha az bir süre kaldı. Adaylar meydanlarda vaatler ve mesajlarını sıralamaya devam ediyor. Gazeteci İskender Bayhan’la bu mesajları değerlendirdik. Erdoğan’ın ‘gaf’ olarak ifade edilen açıklamaları; Kandil’e operasyon söylemi ve İnce’nin Diyarbakır ziyaretine ilişkin beklentileri... İşte Bayhan’ın değerlendirmelerinden öne çıkan bölümler:

“Erdoğan açısından çok kötü performansı olduğunu gösteren bir seçim kampanyası var.

Erdoğan’ın ‘gaf’larını yorgunlukla ya da metin yazarlarının beceriksizliğiyle izah edebilirsiniz. Ancak toplama bakınca kasıtlı bir propaganda yürütüldüğünü görüyoruz.

Taşları yerine oturtacak veriler olmadığı için gerçekle alakası olmayan ama işe yarayan hikaye anlatıyorlar. Bunların bir kısmı meydanlarda en çok alkışlanan şeyler oluyor.

Gerçekle ilişkisi olmayan hikayeler kalan 13 günde daha da artacak gibi.

Millet kıraathaneleri vaadinin iki yanı var. Biri halkın duygularını okşamak; diğeri rant ve kar sağlamak.

Erdoğan’ın anlattıklarına bakınca, ‘Ne güzel; elektrik, su ve doğalgazımız var. Bunlar Erdoğan’ın sayesinde var’ diyesiniz geliyor.

‘İdam gelirse onaylarım’ diyor. Neden gelmiyor? Mecliste çoğunluğu var, bunu mu getirtemedi? Bunu oya dönüştürmek üzere kullanıyor.

Erdoğan uzun zamandır savaş, baskı, şiddet, devlet, millet söylemleriyle seçime gidiyor. ‘İdam’ da bunun bir parçasıdır.

‘Kandil’e operasyon’ açıklaması Erdoğan’ın oya ne kadar ihtiyacı olduğunun göstergesi.

Kandil’e operasyon Mart’tan bu yana devam ediyor zaten. Afrin operasyonunun bir devamıdır bu.

Kesin olan bir şey var: Afrin nasıl hiçbir şeyi çözmediyse; Kandil operasyonu da hiçbir şeyi çözmez. Zaten 35 yıldır Kandil’e operasyon yapılıyor. Bu süre içerisinde Kürt sorunu daha da çözümsüz bir hal aldı.

Muharrem İnce Diyarbakır’da anadil ve Kürt sorununun adını koyma gibi belli konularda bölge halkına daha ileriden mesajlar verecektir. Ama silahların susturulması konusunda ne mesaj vereceğini göreceğiz. (Evrensel Web TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 13:32

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