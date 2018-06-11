Selma Gürkan: AKP iktidarının en büyük vaadi işsizlik ve kıraathane

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, AKP’nin en büyük vaadinin işsizlik olduğunu vurguladı, toplumsal muhalefetin seçimler için umut verdiği söyledi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan İzmir'deki seçim çalışmaları kapsamında Buca Kuruçeşme'de ve Bornova Atatürk mahallelerinde seçim gündemli halk toplantılarına katıldı. Toplantılarda AKP iktidarının vaatleri, HDP'nin barajı geçmesinin önemi, seçimlerin gerçekleştiği ortam, oy sayımlarının önemi ve 24 Haziran sonrasında emekçilere düşen görevler konuşuldu.

Çok sayıda mahallelinin katıldığı Buca Kuruçeşme'deki toplantıda konuşan Gürkan, seçimlere olağan koşullarda gidilmediğini hatırlatarak, "Bu seçimde rejimin tek parti doğrultusunda değişip değiştirmeyeceğine karar vereceğiz. 16 Nisan'da başlattığı süreci 24 Haziran'da sonlandırmak isteyen iktidarın en büyük vaatleri arasında işsizlik var. İşsizlik nedeniyle dolu olan kıraathanelere bedava çay ve kek... Çalışma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı birleştirmek istemesi aslında hükümetin yaratmak istediği toplumun ön hamlesidir. Bu iki bakanlığı birleştirerek sosyal hukuk devletinin temel görevlerinden biri olan istihdamı ve sosyal güvenlik hakkını ortadan kaldırmak istiyor. 16 yıllık süreçte emekçilerin hakları elinden alındı; sosyal ödemelere mahkum edildiler. Öte yandan sosyal hakları ve kadro konusunu seçim şantajı olarak kullanıyorlar" dedi

'GÖREVİMİZ SADECE SANDIĞA GİTMEK DEĞİL'

24 Haziran seçiminin ülkenin geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Gürkan şunları söyledi "Cumhur ittifakının mecliste çoğunluğu elde etmemesi ve demokrasinin sağlanması için HDP'nin barajı aşması gerekir. Halk olarak görevimiz sadece 24 Haziran'da sandığa gidip AKP iktidarını durdurmak değil, başka bir rejim tartışmasını yürütmemiz gerekiyor. Halkın 4 ya da 5 yılda bir sandığa gitmesi demokrasi düzeni olamaz. Gerçek demokrasinin, halk egemenliğinin koşullarını konuşmamız gerekiyor. Gerçek demokraside ne reis ne de lider vardır. Gerçek demokraside halkın siyasete müdahale etmesi vardır. 7 Haziran ve 16 Nisan referandumunda, emek ve demokrasi mücadelesinde elde ettiğimiz birikimlerimizle birlikte 24 Haziran'dan başarı ile çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

'SEÇİMLERİN MEŞRUİYETİ TARTIŞILIYOR'

Bornova Atatürk Mahallesi'ndeki toplantıya ise CHP, HDP ve Dersimliler Derneği yöneticileri de katıldı. Seçim sürecinin demokratik olmayan koşullarda ilerlediğini ifade eden Gürkan "Kamunun olanakları Erdoğan için kullanılarak bir seçim çalışması yürütülüyor. Diğer adaylar bırakın kamunun kendi kaynaklarını bile kullanırken türlü türlü engellerle karşılaşabiliyorlar. Bu İnce için de Akşener için de Karamollaoğlu için de geçerli, Demirtaş için iki kat geçerli. Bu eşitsiz koşullarda anti demokratik ortamda yapılan seçimlerin meşruiyeti de tartışılıyor" dedi.

Fotoğraf: İnanç Babacanoğlu/EVRENSEL

'ÇÖZEMEDİKLERİ SORUNLAR VAAT OLDU'

İktidarın 16 yıldır çözmediği sorunlara ilişkin vaatleri halkın önüne koyduğunu da ekleyen Gürkan şunları söyledi "Yaşanan krizlerin, çıkmazların sorumlusu bu iktidar. AKP toplumu, tek adama göre düzenlemeye çalışıyor, işyerinde sendika olacaksa onun da kendi kontrolü altında olmasını istiyor. Sermayenin, sömürü ve yağma sistemini sürdürebilmesi için tek adama ihtiyaç var, AKP de bu ihtiyaç doğrultusunda değişikliğe gidiyor. Ama bunlar olacak diye bir şey yok. Biz bu iktidarın pek çok hayalini alt üst ettik. Bu iktidarı destekleyen sermaye gruplarının iktidar eliyle halkın sesini kesme gibi düşüncesi olabilir ama buna karşı halkın gücü var. Siyasal gericiliği bertaraf etmek üzere 24 Haziran'a toplumsal muhalefetin oldukça umut verici olduğu bir ortamda gidiyoruz. İktidarın olanakları elinde çok güçlü ama bizim avantajlarımız daha fazla. Halk birden büyüktür. Karanlık tünelin ucunda bir ışık yakacağız".

'GERÇEK HALK DEMOKRASİSİNİ KONUŞMAK GEREKİYOR'

Seçimlerin sonuçları ne olursa olsun mücadelenin devam edeceğinin de altını çizen Gürkan" Cumhur ittifakı da kazanırsa hayatın sonu değil ama daha da geriden başlamamak, elimizde kalan son hakları da koruyabilmek adına da sandığa gitmemiz gerekiyor. 16 yıllık AKP iktidarının yarattığı tahribatın kolay giderilmeyeceğini biliyoruz. Kamu hizmetlerinin hepsi bozuşturuldu. Cumhur ittifakının tek adamına ya da Millet ittifakının çok da demokratik olmayan parlamenter rejime karşı gerçek halk demokrasisine dayanan bir siyasal rejimi ve gerçek demokrasiyi tartışmak gerekiyor. Emekçilerin yaşadığı sorunların çözümü ne parlamenter rejimdedir ne de tek adam rejiminde" dedi.

'OYU SAYAN KAZANIYOR'

Gürkan, son olarak sandık güvenliğinin önemine dikkat çekti. Gürkan şunları söyledi: "Osmanlı'da oyun çok. Bu iktidarın siyasi ahlakı ya da samimiyeti yok. Bu seçimler sermaye güçleri ile halk güçlerinin bir seçimi olacaktır. Bu nedenle sandıkların korunması önemlidir. Herkesi sandıkların başında olmaya çağırıyoruz. Oy atan kazanmıyor, oyu sayan ve denetleyen kazanıyor. Onun için oyu sayan da biz olmalıyız. Oyumuzu korumamız gerekiyor".

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 14:25

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