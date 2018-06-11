Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli mitingi için camilerden anons yapıldı

Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Haziran Pazar günü Denizli'de gerçekleştirdiği miting öncesi camilerden çağrı anonsu yapıldı.

Üçler Hacı Eyüplü camisinden yapılan anonsta "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmak isteyen vatandaşlarımız için bugün saat 12:15'te otobüs kaldırılacaktır. İlanen duyurulur" dendi.

Benzer bir anons Mehmetçik Mahallesi Hacı Hasan Feyzi Efendi camisinden de yapıldı. Caminin karşısında ikamet eden bir yurttaş "AKP seçim araçları dolaşıyordu. Caminin önünde bir seçim aracı durdu. Araçtan takım elbiseli biri inip camiye girdi. 'Saat 13.00'te 29 Ekim Bulvarı'nda mitingimiz vardır. Tüm halkımız davetlidir' şeklinde iki kez anons yapıldı. Takım elbiseli adam araca bindi gitti" diyerek olay anını anlattı.

BELEDİYE PERSONELİNE KATILIM ZORUNLU

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından personele atılan kısa mesajda ise "Pazar günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek olan büyük Denizli mitingine tüm personellerimizin katılımı zorunludur. Denizli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği SMS'in ekran alıntısı

(Denizli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 20:22

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