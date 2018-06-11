Urfa'da konuşan Pervin Buldan: AKP düştü düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kobanê düştü düşecek' sözlerine atıf yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'AKP düştü düşecek. 13 günümüz var' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kobanê düştü düşecek" sözlerine atıfta bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Şimdi buradan söylüyorum; AKP düştü düşecek. Az kaldı, sabredeceğiz, 13 günümüz var" dedi.

Mezopotomya Ajansının haberine göre Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan seçim çalışmaları kapsamında Urfa'ya geldi. Merkez Karaköprü ilçesi otoban girişinde kalabalık bir kitle tarafından karşılanan Buldan, araç konvoyu ile Birecik ilçesine geçti. Birecik Gün Işığı Tesisinde karşılanan Buldan, yoğun ilgi arasında seçim bürosuna geçti. Burada halka seslenen HDP'nin Urfa adaylarından Aliye Kızıldamar, AKP'nin 16 yıllık iktidarında halka ölüm, zulüm, fakirlik getirdiğini söyledi.

'URFA YOKSULLAŞTIRILDI'

Kızıldamar'dan sonra konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 16 yıllık AKP hükümetinin ülkeye zulüm, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmediğini sözledi. Buldan, "24 Haziran tarihi artık buna son vereceğimiz tarih olacaktır. AKP hükümetinin yandaşları dışında kazandırdığı başka bir kesim yoktur. Urfa toprakları bereketlidir. Ancak ne yazık ki verimli topraklar olmasına rağmen bu verimli toprakları kullandırtmayan zihniyet, Urfa halkına yoksulluğu dayattı. Urfa halkı büyük kentlere göç etmek zorunda kaldı" dedi.

'DAHA DÜN BİR İŞÇİYE KÜRT OLDUĞU İÇİN SALDIRDILAR'

Her gün işçilere ırkçı saldırılar yapılan bir dönemden geçildiğini söyleyen Buldan "Daha dün Ankara'da sadece Kürt olduğu için bir işçiye ırkçı saldırı yapıldı. Bu ırkçı saldırı elbette ki AKP hükümetinin bugün Türkiye halkını kutuplaştırmasından geçiyor" diye konuştu.

'HESABINI SORACAĞIZ'

Suruç, Roboski ve Ankara Katliamlarını yaşadıklarını sözlerine ekleyen Buldan, şöyle seslendi:

"Unutmayacağız, unutturmayacağız. İşte Suruç Katliamı aydınlanmadığı için hemen arkasından Ankara Katliamı gerçekleşti. Ankara Katliamı aydınlatılmadığı için bugün hâlâ bu ülkede katliamlar yaşanıyor. HDP olarak söz veriyoruz, toprağın altına düşen her bir canımızın her bir evladımızın hesabını AKP hükümetinden soracağız."

'KOBANÊ OLAYLARI, KENDİSİNİN SÖZLERİYLE BAŞLAYAN OLAYLARDIR'

Kürt halkının inkar edildiği, tanınmadığı, görülmediği sürece birlik ve beraberliğini güçlendireceğini dile getiren Buldan, "24 Haziran'da en büyük dersi seçim sandıklarında vereceğiz. Onlar bizi tanımadılar, görmediler, duymadılar. Bizi tanımadıkları için milletvekillerimizin vekilliğini düşürdüler. Ancak bugün milyonlarca Osman Baydemir, İbrahim Ayhan, Dilek Öcalan var. Urfa halkına söz veriyoruz ki biz de onların iktidarını düşüreceğiz. 'Kobanê düştü' diyen anlayış, çıkan olaylarda 54 yurttaşın yaşamını yitirmesinden Selahattin Demirtaş'ı sorumlu tutuyor. Ancak kendisi de çok iyi biliyor ki o olaylar kendisinin sözleriyle başlayan olaylardır. Onların amacı bu sınırlara IŞİD bayrağını çekmektir. Ancak Kürt halkı buna izin vermedi. Kürt halkı bundan sonra da izin vermeyecek" dedi.

'13 GÜNÜMÜZ VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kobanê düştü, düşecek" sözlerine atıfta bulunan Buldan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şimdi buradan söylüyorum AKP düştü, düşecek. Az kaldı, sabredeceğiz, 13 günümüz var. 13 gün sonra AKP zihniyetinden de Recep Tayyip Erdoğan'dan da kurtulmanın zamanı gelecek. Hep birlikte göndereceğiz onları" (HABER MERKEZİ)

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