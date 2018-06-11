Erdoğan: Kanal İstanbul'u isteseniz de istemeseniz de yapacağız

'Büyük Bursa İftarı' etkinliğinde konuşan Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul için 'Yapacağız. İsteseniz de yapacağız, istemeseniz de yapacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'a ilişkin, "Yapacağız. İsteseniz de yapacağız, istemeseniz de yapacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, 'yerli otomobil' projesine ilişkin ise "2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak" dedi.

Erdoğan, Atıcılar Atletizm Sahası'nda düzenlenen "Büyük Bursa İftarı"nda 'yerli otomobil' ve Kanal İstanbul'a dair konuştu. "Biz şimdi 'yerli, milli otomobil' diyoruz. Yerli, milli otomobilde karşımıza kim çıkıyor? CHP. Ne diyor? 'Bu Erdoğan, 20 sene geriden takip ediyor' diyor. Bay Muharrem, bak sen daha çıraksın, çırak. Senin bizim hangi otomobili yaptığımızdan haberin bile yok. Biz elektrikli otomobil yapacağız Bay Muharrem" ifadelerini kullanan Erdoğan, "2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'a ilişkin ise "Yapacağız. İsteseniz de yapacağız, istemeseniz de yapacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından diğer başlıklar şöyle:

"♦ Milletimizin bu seçimlerde de kendi ülkesinin, halkının gelişmesine, kalkınmasına tahammülü olmayan bu müstemleke kafasını bir kez daha sandığa gömeceğine inanıyorum.

♦ Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirip üretime, ihracata, istihdama dönüştüren bir iktidar olduğumuz gibi, aynı zamanda demokrasiyi de gerçek demokrasiye dönüştürerek bu ülkede milli birliği, beraberliği, dayanışmayı biz tesis ettik." (HABER MERKEZİ)

Mühendisler: Kanal İstanbul ekolojik yıkıma sebep olacak

3. Havalimanı ve Kanal İstanbul, Yeniköy'ü vurdu

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 22:50

www.evrensel.net