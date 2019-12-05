05 Aralık 2019 11:29
Son Güncellenme Tarihi: 05 Aralık 2019 17:20

Katille uzlaştırmaya çalışan bakanlık, “iyi hal” indirimine karşı hazırlık yapıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, kadın cinayeti davalarında tepki çeken “iyi hal” indirimlerine ilişkin düzenleme sinyalinde bulundu.

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Fotoğraf: DHA

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    Son olarak Şule Çet cinayeti davasında gündeme gelen “iyi hal”, “haksız tahrik” gibi ceza indirimi nedenleri tepki çekmeye devam ediyor. Kadın örgütleri; “Erkek adalet değil; gerçek adalet” diyerek taleplerini dile getirirken; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuya ilişkin akademisyenlerle çalışma yaptıklarını açıkladı.

    “Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır” diyen Bakan Gül, bunun önüne geçmek üzere bazı düzenlemeler üzerine çalışıldığını söyledi:

    “Yıllardır uygulanan İnfaz Kanunu üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarda iyi hal, açığa ayırma gibi konular bakanlığımızca tüm uygulayıcılar, tüm akademisyenlerle çalışma yapılan bir diğer konudur. Bu konuda parlamentonun takdiri halinde bu hususta da atılması gereken adımlar olduğunu, bu konuda çalışmalarımızın yapıldığını ifade etmek isterim.”

    BAKAN SELÇUK: ŞULE ÇET DAVASINDA İSTİNAFA GİDECEĞİZ

    Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şule Çet davasında gerekçeli karar çıktıktan sonra istinaf mahkemesine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz başvurusu yapacaklarını söyledi.

    Selçuk, "Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz. Sanıkların aldıkları cezanın Şule'yi geri getirmeyeceğini biliyoruz. Ancak bu olaylardaki temel yaklaşımımız yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması şeklinde olmalıdır. O yüzden bu itirazın yapılmasını zaruri görüyoruz." dedi.

    Selçuk, Takdiri indirim ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Toplumda infial uyandıran bu suçlarda Bakanlık olarak takdiri indirim sebeplerinin uygulanmaması gerektiğini düşünüyor ve müdahil olduğumuz bütün davalarda da takdiri indirim sebeplerinin uygulanması halinde mahkemece verilen kararlara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurarak itiraz ediyoruz" diye konuştu. 

    KATİLLE UZLAŞTIRMAYA ÇALIŞAN DA BAKANLIK

    “İyi hal” indirimlerine karşı yapılan hazırlığın detayları ise henüz bilinmiyor. Ancak Bakan Gül’ün açıklamalarına karşın geçtiğimiz günlerde eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın Adalet Bakanlığı tarafından katille uzlaştırılmaya çalışıldığı ortaya çıkmıştı. Koruma kararını ihlal ettiği için 22 kez eski eşi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunan Arslan, hukuki sonuç alamamış ve çantasında bulunan 23. şikayet dilekçesini taşırken eski eşi tarafından katledilmişti.

    Bakan Gül, bu cinayete ilişkin tepkisini “Kadına karşı şiddet konusunda toleransımız olamaz. Adalet, son bir umutla, çareyle kapısına gelen kadının feryadına sessiz kalamaz” diyerek ifade ederken; bakanlık şiddete rağmen Arslan’ı katil eski kocasıyla uzlaştırmaya çalışmıştı. (HABER MERKEZİ)

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