KadÄ±n cinayetinde kravat gerekÃ§esiyle 'iyi hal indirimi'

Elena Carneliaâ€™yÄ± darbederek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in yargÄ±lanan Ä°brahim Timur'un mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±, kravat taktÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 25 yÄ±la dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Elena Carnelia’yÄ± darbederek öldürdüÄŸü için müebbet hapis cezasÄ± alan Ä°brahim Timur'a kravat taktÄ±ÄŸÄ± için 'iyi hal indirimi' yapÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul’da 2016’nÄ±n Mart ayÄ±nda yaÅŸanan olayda Elena Carnelia isimli bir kadÄ±nÄ± darbederek öldüren Ä°brahim Timur’un tutuklu olarak yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 20’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Hürriyet gazetesinden AyÅŸegül Usta’nÄ±n haberine göre duruÅŸmada tanÄ±k olarak dinlenen Elena Carnelia’nÄ±n ablasÄ± Mariana Dinu “Cenazeyi almak için geldiÄŸimde kardeÅŸimi ayaÄŸÄ±nÄ±n üzerindeki doÄŸum izine bakarak ve saÄŸ ayaÄŸÄ±ndaki ikinci tÄ±rnakta bulunan deformasyonla tanÄ±dÄ±m” ifadelerini kullandÄ±.

DuruÅŸmada son sözleri sorulan Ä°brahim Timur ise “BeraatÄ±ma ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum. Bir çocuÄŸum ve eÅŸim var. Ailecek maÄŸduruz” dedi.

Timur’a ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasÄ± veren mahkeme heyeti, daha sonra Timur’un duruÅŸmalara kravatla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ‘iyi halini’ öne sürerek cezada indirime gitti. Böylece Timur’un cezasÄ± 25 yÄ±l hapse indirildi. (HABER MERKEZÄ°)

KadÄ±kÃ¶y'deki tecavÃ¼ze iyi hal indirimi

KadÄ±n cinayetinde iyi hal indirimi bozuldu

Adana'da cinsel istismar sanÄ±ÄŸÄ±na â€˜iyi hal indirimiâ€™ yapÄ±ldÄ±

Dilek MamalÄ±'nÄ±n katiline iyi hal indirimiyle 25 yÄ±l ceza

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 10:56

www.evrensel.net