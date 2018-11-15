Bir cinsel istismar sanÄ±ÄŸÄ±na daha 'iyi hal' indirimi

Mardin'de mahkeme K.Y. adlÄ± Ã§ocuÄŸu cinsel istismara maruz bÄ±rakan Ferhat K.'ye 'iyi hal' indirimi vererek cezayÄ± 11 yÄ±la dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

Ahmet Kanbal

Mardin’in Nusaybin ilçesinde K.Y. adlÄ± çocuÄŸu cinsel istismara maruz bÄ±rakan Ferhat K.'ye 2 ayrÄ± suçlamadan 14 yÄ±l ceza verildi. Mahkeme, "iyi hal" indirimine giderek, cezayÄ± 11 yÄ±l 8 aya düÅŸürdü. K.Y.'nin dava sürecinde ifade deÄŸiÅŸtirmesi için, "baskÄ± altÄ±nda olduÄŸu" deÄŸerlendirmesinde bulunan mahkeme, ilk ifadesini esas aldÄ±.



Nusaybin'de 14 Ocak tarihinde, 28 yaÅŸÄ±ndaki Ferhat K., fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ÅŸantaj aracÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± K.Y. adlÄ± çocuÄŸu cinsel istismara maruz bÄ±raktÄ±. Olay sÄ±rasÄ±nda Ferhat K.'nin elinden kurtulmayÄ± baÅŸaran K.Y., kontrol noktasÄ±na vararak yaÅŸanan durumu anlattÄ±. Pedagog eÅŸliÄŸinde maruz kaldÄ±ÄŸÄ± istismarÄ± anlatan K.Y.'nin ifadelerinin ardÄ±ndan olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu kapsamda Ferhat K. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°fadesinde suçlamalarÄ± reddederek, kendisine “iftira atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±” iddia eden Ferhat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Ä°FADESÄ°NÄ° BASKI ALTINDA DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°'

Ferhat K. hakkÄ±nda, “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma" ve "ÇocuÄŸun cinsel istismarÄ±” suçlamalarÄ±yla hazÄ±rlanan iddianamenin Mardin 1'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edilmesi üzerine, 7 MayÄ±s tarihinde davanÄ±n ilk duruÅŸma görüldü. Ä°lk duruÅŸmada ifadesini deÄŸiÅŸtiren K.Y., sanÄ±k Ferhat K.'nin kendisine istismarda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, "AramÄ±zda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmada sanÄ±ÄŸa kÄ±zdÄ±ÄŸÄ±m için yalan söyledim” dedi. ÇocuÄŸun fiziksel olarak geliÅŸkin olduÄŸunu belirten uzman bilirkiÅŸi ise, “MaÄŸdurun baskÄ± altÄ±nda olduÄŸunu düÅŸünmekteyim, bazÄ± sorulara tam olarak cevap vermemiÅŸtir, tedirgin hareketlerde bulunmuÅŸtur. Bu nedenle maÄŸdurun bu aÅŸamadaki beyanlarÄ±na itibar edilemeyeceÄŸi kanaatindeyim” ÅŸeklinde beyanda bulundu.



K.Y.'nin avukatÄ± da, sanÄ±ÄŸÄ±n ailesinin, çocuÄŸu baskÄ± altÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü ve bilirkiÅŸi beyanÄ± çerçevesinde ilk ifadesinin geçerli kabul edilmesini talep etti. Ferhat K.'nin tutukluluk halinin devamÄ±na karar veren mahkeme, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 2 KasÄ±m tarihine erteledi.

2 SUÇLAMAYA DA 'Ä°YÄ° HAL' UYGULANDI

Bu tarihte yapÄ±lan duruÅŸmada ise dava karara baÄŸlandÄ±. Mahkeme, Ferhat K.'yi, “Cinsel istismarda bulunmak” suçunu iÅŸlediÄŸinin sabit olduÄŸu gerekçesiyle 8 yÄ±l, “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma" suçundan ise 6 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. Söz konusu 2 cezada da "iyi hal" uygulamasÄ±na giden mahkeme, 8 yÄ±l cezayÄ± 6 yÄ±l 8 aya, 6 yÄ±lÄ± ise 5 yÄ±la düÅŸürdü.

GEREKÇELÄ° KARAR: Ä°LK Ä°FADEYE Ä°TÄ°BAR EDÄ°LDÄ°

Ferhat K.'yi toplamda 11 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±ran mahkeme gerekçeli kararÄ±nda ise, istismara uÄŸrayan K.Y.'nin ilk ifadesini geçerli kabul etti. "Tehdit altÄ±nda olduÄŸu" gerekçesiyle K.Y.'nin yargÄ±lama aÅŸamasÄ±nda ifadesini deÄŸiÅŸtirerek, kendisini istismara maruz bÄ±rakan kiÅŸiden ÅŸikayetçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden mahkeme, kararÄ±nÄ±n devamÄ±nda uzman bilirkiÅŸi tarafÄ±ndan verilen beyanÄ±n dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Mahkeme, suçun tüm delil ve beyanlarla sabit olduÄŸunu kaydetti. (MA)

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