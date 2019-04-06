Dilek Bozal’ın şüpheli ölümüne ‘iyi hal indirimi’ ile 5 yıl hapis

26 yaşındaki Dilek Bozal’ın ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 4 sanığın davasında karar çıktı. Sanıklardan Bozal’ın erkek arkadaşı 29 yaşındaki Muhammed Ertaş ‘İyi hal indirimi’ uygulanarak 5 yıl, Resul Eren 2 yıl 6 ay, Oğuz Ton ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yasin K. ise beraat etti.

Olay, 13 Haziran 2017 tarihinde Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Ertaş, Dilek Bozal, Resul Eren ve Yasin K, gece otomobille Yüksek İhtisas Hastanesi’ne doğru yola çıktı. Hastane bahçesine ulaşan grubun yanına Oğuz Ton geldi. Burada yapılan silah pazarlığı sırasında Ton’a ait tabanca ateş aldı ve Ertaş’ın yanında oturan Dilek Bozal bacağından yaralanıp bayıldı. Hastaneye kaldırılan Dilek Bozal, kan kaybından yaşamını yitirdi. Durumu öğrenen Ertaş ve Yasin K. otomobile binip kaçtı. Polisin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği Muhammed Ertaş, Yasin K. ve Resul Eren gözaltına alındı. Şüphelilerden Ertaş ve Yasin K. tutuklandı, Eren ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ

Duruşması görülen davada mahkeme heyeti, Dilek Bozal’ın erkek arkadaşı Muhammed Ertaş’a olayın oluşu, dosya içeriğine göre, suçun ‘Taksirle öldürme’ suçunu oluşturduğu gerekçesiyle önce 4 yıl hapis cezası verdi. Ardından “bilinçli taksir” gerekçesiyle ceza 6 yıla çıkarıldı. Ertaş için ‘iyi hal indirimi’ uygulanarak ceza 5 yıl hapse indirildi.

Resul Eren’e ‘silah ticareti suçuna teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından 2 yıl 6 ay, Oğuz Ton’a ise ‘Silah ticareti suçuna teşebbüs’ten 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yasin K. ise beraat etti. (Bursa/DHA)