Polis aracında nitelikli cinsel istismar suçuna ‘iyi hal’ indirimi

İstanbul Beylikdüzü'de geçen yıl görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına nitelikli cinsel istismarda bulunan polis memuru S.E. (27) ile ekip otosunda bulunan diğer polis memuru R.Y.'nin (28) yargılandığı davada tutuklu sanık S.E. “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme sanık için ‘iyi hal’ indirimi uyguladı ve cezayı 10 yıla düşürdü. Tutuksuz sanık R.Y ise ‘Suçu bildirmeme’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık S.E. ve tutuksuz sanık R.Y. hazır bulundu. Duruşmada son savunmasını yapan sanık S.E., kendisini “6 yıldır kadınlar, çocuklar olsun herkese yardımcı oldum” diye savundu.

‘İFTİRA KURBANIYIZ’

Tutuksuz sanık R.Y ise “S.E ile müşteki arasında cinsel ilişki gerçekleşmedi, sadece öpüşme boyutunda kaldı. İkimiz de iftira kurbanıyız” dedi.

Mahkeme heyeti, kasıt unsurları oluşmadığını belirterek tutuksuz sanık R.Y'nin ‘Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım’ suçundan beraatına karar verdi. Sanık R.Y “Suçu bildirmeme” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.

MUHALEFET ŞERHİ

Sanık R.Y'nin "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım" suçundan beraat kararı verilmesine üye hakim muhalefet şerhi koydu. Üye hakim kararında şu ifadelere yer verdi:

“Sanık R.Y'nin eylemin başından sonuna kadar olay yerinde bulunması dolayısıyla mağdurun psikolojik direncinin kırılması noktasında diğer sanığın eylemi gerçekleştirmesine yardım ettiği kanaatiyle çoğunluğun beraat yönündeki kararına katılmıyorum.”

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, “Nitelikli cinsel saldırı” ile suçlanan sanık S.E için ise alt sınırdan ceza vererek 12 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti daha sonra sanığa ‘iyi hal’ indirimi uyguladı ve cezayı 10 yıla düşürdü. (İstanbul/DHA)

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