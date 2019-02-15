Çocuğa istismarda ‘cezasızlık’ çabası: İyi hal uygulandı, tutuklanmadı

Gebze’de mahallelerindeki 10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddia edilen K.A. adlı esnafın yargılandığı davada sanığa hem iyi hal indirimi uygulandı hem de kararda tutuklama çıkmadı. Çocuğun ailesi karara tepki gösterirken, sanığın daha önce de aynı mahalle de başka çocukları istismar ettiği ancak ailelerin şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

2018’in Nisan ayında Gebze’ye bağlı bir mahallede bakkal işleten K.A’nın dükkânına giden S.K (10) isimli çocuğu istismara maruz bıraktı. Ailenin şikayetçi olması sonucu açılan davada gelinen son noktada; sanık “hürriyetten yoksun bırakma” suçundan beraat ederken çocuk istismarından, 10 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Ancak sanığın yargı sürecindeki ‘davranışları’ gerekçe gösterilerek cezada indirim yapıldı. Sanığın cezası 8 yıl 4 ay olarak hükme bağlandı. Mahkemenin oy birliği ile verdiği kararda tutuklama kararı çıkarılmadı. Devam eden süreçte Sanık K.A’nın avukatı itiraz edip istinaf mahkemesine başvurdu. S.K’nın avukatı da sanığın az ceza almasına ve hâlen tutuklanmamasına itiraz ederek üst mahkemeye gitti. Görüştüğümüz S.K’nın ailesi ise “Bu süreçte çocuklarının ve kendilerinin çok yıprandıklarını, sanık en ağır cezayı alıp, tutuklanana kadar hiç vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.”

Dava sürecinde istismar suçunun aklanması için adeta bir çaba gösterildi. Önce sanığın istismarı gerçekleştiği yere dair keşif geç yapıldı, bu süreçte adı geçen yer değiştirildi ve mevcut delillerin karartılması ihtimali sonucunda keşif sağlıklı yapılamadı. S.K’nın ailesi nisan ayında şikayetçi olmasına rağmen sanık K.A. çok kısa bir süre tutuklu kaldı ve yargılanması tutuksuz devam etti. Son olarak çocuğun ve tanıkların istismarın gerçekleştiğine dair ifadeler vermesine rağmen mahkeme sanığa ‘iyi hâl’ indirimi yaptı ve sanığın tutukluluğu yönünde karar vermedi.

Öte yandan istismarın gerçekleştiği mahalle de sanık K.A’nın başka çocuklara da istismarda bulunduğu ancak ailelerin şikayetçi olmadığı iddia edildi. (EKMEK VE GÜL)