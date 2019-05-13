Kadına şiddet sanığının ömür boyu hapis cezası 7 yıla indirildi
Kayseri'de kadına şiddet sanığı olan Prof. Dr. Fuat Duygulu'nun ömür boyu hapis cezası "iyi hal" indirimi ile 7 yıla düşürüldü.
Fotoğraf: Bursa Kadın Platformu
Kayseri'de S.İ’yi bıçaklayarak yaraladığı için tutuklu yargılanan Prof. Dr. Fuat Duygulu, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü'nde çalışan Prof. Dr. Fuat Duygulu, iddiaya göre, 2011'de hastanede tanıştığı hasta yakını S.İ. ile 2 yıl ilişki yaşadıktan sonra ayrıldı. Fuat Duygulu, 20 Nisan 2018'da tekrar aradığı S.İ.'ye yeniden ilişki teklifinde bulundu. Duygulu teklifini reddeden kadını bıçakla karnından ve kolundan yaraladı. S.İ. kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Gözaltına alınan Fuat Duygulu ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"AĞIR TAHRİK" VE "İYİ HAL İNDİRİMİ" İLE 7 YIL CEZA ALDI
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Fuat Duygulu’ya mahkeme heyeti, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın cezası, daha sonra 'ağır tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 7 yıl 6 ay hapse düşürüldü. (HABER MERKEZİ)
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